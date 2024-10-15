«Аль-Кадисия» рассматривает Руя Виторию на пост главного тренера команды

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сегодня, 00:39

Саудовская «Аль-Кадисия» хочет пригласить на пост главного тренера команды.

С 54-летним португальским специалистом уже ведут переговоры.

Текущим главным тренером «Аль-Кадисии» является 61-летний испанец Мичел. После 6 туров саудовской Про-лиги команда с 10 очками идет на 6-м месте.

Витория работал в саудовском «Аль-Насре» в 2019–2020 годах. С мая по декабрь 2021 года он возглавлял московский «Спартак». С июля 2022-го по февраль 2024-го Витория тренировал сборную Египта.