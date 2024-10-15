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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Кадисия» рассматривает Руя Виторию на пост главного тренера команды

сегодня, 00:39

Саудовская «Аль-Кадисия» хочет пригласить Руя Виторию на пост главного тренера команды.

С 54-летним португальским специалистом уже ведут переговоры.

Текущим главным тренером «Аль-Кадисии» является 61-летний испанец Мичел. После 6 туров саудовской Про-лиги команда с 10 очками идет на 6-м месте.

Витория работал в саудовском «Аль-Насре» в 2019–2020 годах. С мая по декабрь 2021 года он возглавлял московский «Спартак». С июля 2022-го по февраль 2024-го Витория тренировал сборную Египта.

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Все комментарии
3mx94atpk62x
3mx94atpk62x
сегодня в 08:15
Тренер-бегунок и нигде ничего не добился.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:15
Тренер широкого профиля... Нигде особо не задерживается...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:28
Нигде долго не задерживается. В том числе и Спартаке...
pbjxzb2r2g65
pbjxzb2r2g65
сегодня в 07:19
Текущим главным тренером «Аль-Кадисии» является 61-летний испанец Мичел.

Простите, куда текущим? Может, всё-таки нынешним или действующим?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:46
Саудиты могут себе позволить менять тренеров несколько раз в год...
qm4ng8ne9692
qm4ng8ne9692
сегодня в 01:44
Руя опытный тренер, должен справится
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