Сборная Англии нашла тренера, который сделает её чемпионом. Клуб оттягивает расставание, как может

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15 октября 2024, 13:09

Нет причин не согласиться.

В «Манчестер Сити» цикл завершён

Пеп за свою тренерскую карьеру ни с кем не работал так долго, как с «Манчестер Сити». «Горожане» и тренер выстраивают совместный проект с 2016 года, за это время проделали титаническую работу.

В выстраивании клубной вертикали. Академия регулярно поставляет новые таланты, которые полностью отвечают требованиям главного тренера основы – так ещё и по масштабу таланта одни из лучших. Фил Фоден вырос в абсолютную звезду «Манчестер Сити» (признаёт и сам Пеп) и является одним из самых дорогих футболистов в мире, теперь в стартовый состав вписался Рико Льюис, ещё подводятся Джош Уилсон-Эсбранд и Джеймс Макати. Да и за пределами клуба на воспитанников «небесно-голубых» есть спрос – о чём говорить, если не пригодившийся Пепу Коул Палмер разрывает за «Челси».

В плане установки внутренней гегемонии. Нет клуба, который успешен в АПЛ больше, чем «Манчестер Сити». «Горожане» регулярно берут титулы, даже когда есть мощнейшая конкуренция – будь то «Арсенал» с молодым Артетой или «Ливерпуль» с самобытным Клоппом. Соперник может побороться за титул, если даст слабину «Манчестер Сити», а сами «горожане» — фавориты при любых раскладах.

В плане личных достижений. Гегемоном АПЛ «горожане» стали – но недостижимой оставалась победа в ЛЧ . С этой целью тоже разобрались в сезоне-22/23 – титул в АПЛ , вырванный у «Арсенала», Кубок Англии с победой над МЮ в финале, тяжелейший путь к финалу ЛЧ («Бавария»-«Реал») и итоговая победа над «Интером». Если это не абсолютное величие, то где оно?

В клубном футболе Пеп абсолютно преисполнился

Величие Пепа того же масштаба – и в клубном футболе в целом. Он не только «Манчестер Сити» сделал гегемонами. Он начал с требла с «Барселоной». Каталонцы задали тренд на принципиально новый подход к футболу, собрали все возможные трофеи. За этот период менеджер взял три титула Ла Лиги, два Кубка и три Суперкубка Испании, дважды становился победителем ЛЧ и Суперкубка УЕФА . Это за четыре года.

За повторением этого пика Пеп гнался всю карьеру. После ухода из родной «блауграны» Лига чемпионов ему не давалась – и требл клубы Гвардиолы уже не оформляли. Три сезона в качестве наставника «Баварии» принесли семь трофеев – три победы в Бундеслиге и две – в Кубке Германии.

В «Манчестер Сити» история закольцевалась. С «горожанами» тренер установил стопроцентную диктатуру во внутренних турнирах (шесть титулов в АПЛ , два Кубка Англии и четыре – Футбольной лиги, три Суперкубка Англии), снова добился успеха в Лиге чемпионов и взял требл. Спустя 14 лет после требла с «Барселоной».

Сейчас «Манчестер Сити» для Пепа – абсолютная вершина, где в масштабах клубного футбола просто некуда развиваться. Класс подтверждён, в навыках Гвардиолы как архитектора топ-команд уже никто не сомневается. Плюс есть достаточно игроков, которые выросли под его крылом. Можно было бы вернуться в «Барселону» – там кризис и вызов вернуть родному клубу величие. Но зачем ставить на кон свой имидж, когда при Лапорте и Деку не наблюдается прогресса?

Сборная Англии – мощнейший вызов для тренера-победителя

Этот вариант выглядит как вызов, который заставит Пепа взглянуть на футбол под новым углом. Если на клубном уровне испанцу всё абсолютно понятно, то сборные для него – неизведанная земля. Дополнительный источник мотивации – положение сборной Англии, которая претендует на специалиста.

На «трёх львах» не просто устоявшееся, а действительно древнее проклятие. Команда лишь раз выигрывала Чемпионат мира – в 1966 году. Результат-максимум на Евро – серебро в 2021 и 2024 годах. Поколение за поколением принимает статус талантливых неудачников и передаёт клеймо по наследству. Гарет Саутгейт смог разбавить уныние (те два серебра – его достижение) – но принёс в жертву зрелищность.

Теперь англичане на распутье. С тренером уже попрощались, нужно двигаться дальше. Только ответственность тяжелейшая – такой прогресс нужно закрепить и сделать необходимый шаг к титулам, но неудачный выбор может оттянуть команду назад.

Такие проклятия Гвардиола ещё не снимал, со сборными никогда не работал, ЧМ и Евро как тренер не выигрывал – это целый спектр новых эмоций.

«Трём львам» надо дождаться при любом раскладе

После Саутгейта сборную возглавил Ли Карсли, шесть лет работавший в системе национальных команд Англии. Пока он и.о. – при этом полноценно зайти на должность, по слухам, не хочет. Футбольная ассоциация страны выбирает между топ-кандидатами.

Изначально фаворитом называли Томаса Тухеля, позднее выяснилось, что в Футбольной ассоциации предпочитают кандидатуру Пепа. По последним данным, с менеджером уже связались – при этом сам специалист пока думает.

Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года – осталось завершить текущий сезон. Притом за год до этого со своей командой попрощался главный соперник Гвардиолы по АПЛ Юрген Клопп. Это ясный намёк, что пора уступить дорогу следующему поколению и найти новый вызов.

Пеп – отличный кандидат для сборной Англии, он умеет выстраивать структуру и добиваться результата. Такого специалиста стоит ждать. Но и сценарии могут быть разными. «Трём львам» повезёт, если испанец решит покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона – в то же время после такой длительной и истощающей работы Гвардиола обычно берёт отдых, ожидание может затянуться. Если же он продлит договор (пока это наиболее вероятный сценарий), точно придётся перейти к другим кандидатам.