Переговоры о матче «Зенита» с командой Моуриньо на продвинутой стадии

Председатель правления «Зенита» рассказал источнику о переговорах по проведению товарищеского матча с «Фенербахче».

Главным тренером стамбульского клуба является португальский специалист .

Переговоры с «Фенербахче» о товарищеском матче находятся на продвинутой стадии. Надеюсь, что скоро сможем официально объявить о дате и о времени матча. Игра пройдёт в Стамбуле в ноябрьскую паузу на матчи сборных.

Что касается мартовской паузы, есть несколько кандидатов в соперники, но я пока не буду их называть. Они из разных стран.