Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2024

Переговоры о матче «Зенита» с командой Моуриньо на продвинутой стадии

вчера, 20:39

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал источнику о переговорах по проведению товарищеского матча с «Фенербахче».

Главным тренером стамбульского клуба является португальский специалист Жозе Моуриньо.

Переговоры с «Фенербахче» о товарищеском матче находятся на продвинутой стадии. Надеюсь, что скоро сможем официально объявить о дате и о времени матча. Игра пройдёт в Стамбуле в ноябрьскую паузу на матчи сборных.

Что касается мартовской паузы, есть несколько кандидатов в соперники, но я пока не буду их называть. Они из разных стран.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Опубликовано расписание заключительных туров РПЛ перед зимней паузой
Вчера, 16:43
ОфициальноCAF объявила об отмене отборочного матча Кубка Африки Ливия — Нигерия
15 октября
Глава Ла Лиги обратился к ФИФА с просьбой отменить Клубный ЧМ-2025
15 октября
Сборные России и Венесуэлы могли провести контрольный матч
15 октября
В сборной Кубы хотят провести ответный матч с Россией
13 октября
Стало известно, где может состояться матч сборных России и Брунея
12 октября
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:02
Переговоры о матче продвинутого «Зенита» с командой продвинутого Моуриньо на продвинутой стадии.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:15
У Мауриньо к российским клубам и к самой России должно быть самое доброе отношение. Ещё в свой первый приезд в Казань в качестве Главного тренера Интера его одарили подарками перед началом встречи в групповом розыгрыше Лиги Чемпионов, а сама встреча завершилась вничью 1:1. В том матче наши ни в чём не уступали будущему победителю этого турнира. Потом через семь лет Мауриньо снова приехал в Россию теперь уже в Ростов с Манчестером Юнайтед и что примечательно нашу команду вновь тренировал Курбан Бердыевич и на Дону португальца встретили с почестями и одарили подарками. И в Ростове его подопечным не удалось победить, казачки сыграли вничью 1:1 с будущим победителем Кубка Лиги Европы. Но не только на футбол к нам приезжал Жозе. В марте восемнадцатого года он в качестве почётного гостя присутствовал на матче КХЛ между омским Авангардом и питерским СКА. Так что верю, что у него будет очередное свидание с нашим клубом пусть не в России, а в Турции, а там как знать, может договорятся и на ответный визит.
Болейте за своих, а не против чужих!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:50
Удачи, фенеру
Futurista
Futurista
вчера в 20:46
Мелодии и ритмы зарубежной эстрады)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 