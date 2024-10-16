Переговоры о матче «Зенита» с командой Моуриньо на продвинутой стадии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал источнику о переговорах по проведению товарищеского матча с «Фенербахче».
Главным тренером стамбульского клуба является португальский специалист Жозе Моуриньо.
Переговоры с «Фенербахче» о товарищеском матче находятся на продвинутой стадии. Надеюсь, что скоро сможем официально объявить о дате и о времени матча. Игра пройдёт в Стамбуле в ноябрьскую паузу на матчи сборных.
Что касается мартовской паузы, есть несколько кандидатов в соперники, но я пока не буду их называть. Они из разных стран.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!