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Сборная России не проведёт матч против Афганистана в ближайшее время

вчера, 10:28

Пресс-атташе Федерации футбола Афганистана Фируз Машуф высказался о возможном товарищеском матче против сборной России.

Какое бы ни было желание нашей Федерации или российской стороны, но матч сборных Афганистана и России в ближайшее время невозможен. У нас нет главного тренера в сборной — в прошлом месяце он разорвал контракт с нашей федерацией и уехал работать в Гонконг. Поэтому для начала нам нужно найти нового специалиста, тогда организация этой игры станет более возможной.

Но на данный момент матч наших команд невозможен еще и потому, что помимо отсутствия тренера, положение футбола в нашей стране плачевное. Из-за нынешней ситуации ФИФА никак нас не финансирует. Не выделяются средства ни на менеджмент, ни на администрацию, ни самим футболистам — везде отсутствуют деньги. Именно поэтому матч с Россией сейчас никак невозможен.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:54
здесь ситуация не безнадёжна !
дать им денег, они разовьют футбол и станут с нами играть безотказно !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:11
В афгане были уже, лет так 10...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:34
Сплошная информация о том, с кем Россия играть не будет...
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