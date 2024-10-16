Опубликовано расписание заключительных туров РПЛ перед зимней паузой

Российская Премьер-Лига утвердила подробное расписание матчей в заключительных трёх турах РПЛ-2024/25 перед зимней паузой.
16-й тур
22 ноября, пятница
19:00 «Рубин» – «Акрон»
23 ноября, суббота
12:00 «Оренбург» – «Зенит»
14:15 ЦСКА – «Ростов»
16:30 «Химки» – «Краснодар»
18:00 «Спартак» – «Локомотив»
24 ноября, воскресенье
14:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»
16:30 «Факел» – «Динамо»
19:00 «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)
17-й тур
30 ноября, суббота
14:00 «Акрон» – «Оренбург»
16:30 ЦСКА – «Рубин»
19:00 «Ростов» – «Пари НН»
1 декабря, воскресенье
14:00 «Локомотив» – «Химки»
16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Факел»
19:30 «Краснодар» – «Спартак»
2 декабря, понедельник
19:00 «Ахмат» – «Динамо»
18-й тур
7 декабря, суббота
14:00 «Спартак» – «Пари НН»
16:30 «Зенит» – «Акрон»
16:30 «Ростов» – «Крылья Советов»
19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Рубин»
8 декабря, воскресенье
14:00 «Динамо» – «Химки»
16:30 «Факел» – ЦСКА
19:00 «Ахмат» – «Оренбург»
19:30 «Краснодар» – «Локомотив»