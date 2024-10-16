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Опубликовано расписание заключительных туров РПЛ перед зимней паузой

вчера, 16:43

Российская Премьер-Лига утвердила подробное расписание матчей в заключительных трёх турах РПЛ-2024/25 перед зимней паузой.

16-й тур

22 ноября, пятница

19:00 «Рубин» – «Акрон»

23 ноября, суббота

12:00 «Оренбург» – «Зенит»
14:15 ЦСКА – «Ростов»
16:30 «Химки» – «Краснодар»
18:00 «Спартак» – «Локомотив»

24 ноября, воскресенье

14:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»
16:30 «Факел» – «Динамо»
19:00 «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала)

17-й тур

30 ноября, суббота

14:00 «Акрон» – «Оренбург»
16:30 ЦСКА – «Рубин»
19:00 «Ростов» – «Пари НН»

1 декабря, воскресенье

14:00 «Локомотив» – «Химки»
16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»
19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Факел»
19:30 «Краснодар» – «Спартак»

2 декабря, понедельник

19:00 «Ахмат» – «Динамо»

18-й тур

7 декабря, суббота

14:00 «Спартак» – «Пари НН»
16:30 «Зенит» – «Акрон»
16:30 «Ростов» – «Крылья Советов»
19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Рубин»

8 декабря, воскресенье

14:00 «Динамо» – «Химки»
16:30 «Факел» – ЦСКА
19:00 «Ахмат» – «Оренбург»
19:30 «Краснодар» – «Локомотив»

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Источник: premierliga.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:40
Зимние игры по морозцу.)
drug01
drug01
вчера в 16:51
Известны важные игры года?!! Будем смотреть
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