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Гвардиола высказался об уходе Бегиристайна из «Манчестер Сити»

вчера, 18:22

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на уход Айтора Бегиристайна с поста спортивного директора клуба.

Уходит часть меня. Мой друг, творец, который создал одну из лучших команд в «Барселоне» и здесь. Его будет очень не хватать, считаю.

Он добавлял баланс в моей работе. Я очень энергичный, и когда мы проигрываем, хочу все уничтожить, а он всегда говорил: «Притормози на мгновение».

Все семьи умеют идти дальше, и клуб будет двигаться дальше.

Мы многого достигли. Руководство уволило бы меня, если бы результаты были плохими. Неважно, из какой ты страны, если ты не побеждаешь, люди просят тебя уволить. Но если ты добиваешься успеха, они тебя поддержат.

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17 октября
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:24
Дык они не знают останется ли Пеп... Вот и дёргаются в непонятках
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:13
здесь все зависит от ЛЧ.
если она покорится МанСити, тогда Пеп уйдет как победитель.
АПЛ трудней побеждать, но и в АПЛ он уже все всем доказал.
но надо помнит одно - Гвардиола дал слово шейху Мансуру, что даст ответ до нового года...чтоб у клуба было время на поиски нового тренера.
скоро все узнаем.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 18:54
Пора Чики Чики..☝️
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:43
МС и непонятные телодвижения.... да еще и нового тренера ищут
Гость
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