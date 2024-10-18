Гвардиола высказался об уходе Бегиристайна из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» отреагировал на уход с поста спортивного директора клуба.

Уходит часть меня. Мой друг, творец, который создал одну из лучших команд в «Барселоне» и здесь. Его будет очень не хватать, считаю.

Он добавлял баланс в моей работе. Я очень энергичный, и когда мы проигрываем, хочу все уничтожить, а он всегда говорил: «Притормози на мгновение».

Все семьи умеют идти дальше, и клуб будет двигаться дальше.

Мы многого достигли. Руководство уволило бы меня, если бы результаты были плохими. Неважно, из какой ты страны, если ты не побеждаешь, люди просят тебя уволить. Но если ты добиваешься успеха, они тебя поддержат.