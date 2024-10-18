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Защитник «Арсенала» Уайт заявил, что не ненавидит футбол

вчера, 13:34

Защитник «Арсенала» Бен Уайт заявил, что не ненавидит футбол. Его слова приводит Daily Mail со ссылкой на интервью Бену Фостеру на Amazon Prime Video.

В 2021 году игрок рассказал, что в связи с большим напряжением и необходимостью выкладываться на максимум, он предпочитает не думать о футболе, когда возвращается домой. Обычно футболист не смотрит матчи, за исключением своей игры для анализа, отметив, что может посмотреть поединки сборной Англии, но в основном он занят. Также он сказал, что не смотрел игру, когда был младше, но при этом любил её.

Ненавижу ли я футбол? Нет, конечно, нет. Я сказал несколько вещей, вызвавших бурную реакцию. Очевидно, я его не смотрю.

Для меня это не имеет большого значения. Поэтому я и сказал об этом тогда. Тренировки, количество видео, которые приходится смотреть каждый день, это так экстремально, поэтому, когда я прихожу домой, я просто хочу забыть об этом. Мои собаки — это буквально моя жизнь, поэтому я не смотрю футбол, не говорю о нём, когда прихожу домой, мама и папа не говорят со мной об этом, это просто как будто не моя работа в принципе.

Люди думают, что я не люблю футбол, и, конечно, я его не смотрю, но я, наверное, могу рассказать вам о каждом вингере, против которого играю, или о характеристиках, с которыми мне придётся столкнуться в выходные. Играя правым защитником, я вижу так много хороших левых вингеров, в каждой игре они лучшие. Если вы посмотрите на каждую команду, один или два из них — лучшие.

Мне помогает, когда я возвращаюсь домой после футбола, полностью расслабляюсь и не думаю об этом. На следующий день я на 100 процентов сосредоточен.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:18
...какие к чёрту собаки, Бен - мальчик ........тебе жениться пора и
всё станет на свои места, как сказал бы М.М.Жванецкий,если конечно хорошая женщина!!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:18
Не надо было громких высказываний.
9hyhyp29u9kr
9hyhyp29u9kr
вчера в 14:21
Нельзя плевать в колодец из которого пьешь.
Гость
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