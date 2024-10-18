Защитник «Арсенала» Уайт заявил, что не ненавидит футбол

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вчера, 13:34

Защитник «Арсенала» заявил, что не ненавидит футбол. Его слова приводит Daily Mail со ссылкой на интервью Бену Фостеру на Amazon Prime Video.

В 2021 году игрок рассказал, что в связи с большим напряжением и необходимостью выкладываться на максимум, он предпочитает не думать о футболе, когда возвращается домой. Обычно футболист не смотрит матчи, за исключением своей игры для анализа, отметив, что может посмотреть поединки сборной Англии, но в основном он занят. Также он сказал, что не смотрел игру, когда был младше, но при этом любил её.