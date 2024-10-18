Защитник «Арсенала» Уайт заявил, что не ненавидит футбол

Защитник «Арсенала» Бен Уайт заявил, что не ненавидит футбол. Его слова приводит Daily Mail со ссылкой на интервью Бену Фостеру на Amazon Prime Video.
В 2021 году игрок рассказал, что в связи с большим напряжением и необходимостью выкладываться на максимум, он предпочитает не думать о футболе, когда возвращается домой. Обычно футболист не смотрит матчи, за исключением своей игры для анализа, отметив, что может посмотреть поединки сборной Англии, но в основном он занят. Также он сказал, что не смотрел игру, когда был младше, но при этом любил её.
Ненавижу ли я футбол? Нет, конечно, нет. Я сказал несколько вещей, вызвавших бурную реакцию. Очевидно, я его не смотрю.
Для меня это не имеет большого значения. Поэтому я и сказал об этом тогда. Тренировки, количество видео, которые приходится смотреть каждый день, это так экстремально, поэтому, когда я прихожу домой, я просто хочу забыть об этом. Мои собаки — это буквально моя жизнь, поэтому я не смотрю футбол, не говорю о нём, когда прихожу домой, мама и папа не говорят со мной об этом, это просто как будто не моя работа в принципе.
Люди думают, что я не люблю футбол, и, конечно, я его не смотрю, но я, наверное, могу рассказать вам о каждом вингере, против которого играю, или о характеристиках, с которыми мне придётся столкнуться в выходные. Играя правым защитником, я вижу так много хороших левых вингеров, в каждой игре они лучшие. Если вы посмотрите на каждую команду, один или два из них — лучшие.
Мне помогает, когда я возвращаюсь домой после футбола, полностью расслабляюсь и не думаю об этом. На следующий день я на 100 процентов сосредоточен.
всё станет на свои места, как сказал бы М.М.Жванецкий,если конечно хорошая женщина!!!
всё станет на свои места, как сказал бы М.М.Жванецкий,если конечно хорошая женщина!!!