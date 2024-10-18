Соланке назвал Косту одним из самых забавных людей, которых видел в футболе

Нападающий «Тоттенхэма» рассказал о своих впечатлениях от , , а также о , и .

Когда я рос в «Челси», Дрогба был главным игроком, всегда забивал и вёл за собой команду. Для меня, как нападающего, это был отличный человек, на которого можно было равняться, и он мне очень помог.

Он был очень честен, когда я тренировался с ними, выполняя завершающие упражнения, он указывал на вещи и высказывал то, что у него на уме. Он не просто ничего не говорил. Я благодарен за это.

Про Диего Косту

Один из самых забавных людей, которых я встречал в футболе. Сумасшедшая личность, всегда бездельничал, устраивал розыгрыши. Такие игроки важны в раздевалке, просто чтобы иногда поднять настроение.

И то, что он сделал в «Челси» на протяжении многих лет, означает, что он был ещё одним примером для подражания, ещё одним великим игроком, и я учился у него.

О тройке Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах в «Ливерпуле»

На них было приятно смотреть и быть рядом. В клубах, в которых я побывал, были отличные игроки, которые набрали сумасшедшую форму и достигли своего расцвета.