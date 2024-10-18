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Соланке назвал Косту одним из самых забавных людей, которых видел в футболе

вчера, 16:05

Нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке рассказал о своих впечатлениях от Дидье Дрогба, Диего Косты, а также о Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеде Салахе.

Когда я рос в «Челси», Дрогба был главным игроком, всегда забивал и вёл за собой команду. Для меня, как нападающего, это был отличный человек, на которого можно было равняться, и он мне очень помог.

Он был очень честен, когда я тренировался с ними, выполняя завершающие упражнения, он указывал на вещи и высказывал то, что у него на уме. Он не просто ничего не говорил. Я благодарен за это.

Про Диего Косту

Один из самых забавных людей, которых я встречал в футболе. Сумасшедшая личность, всегда бездельничал, устраивал розыгрыши. Такие игроки важны в раздевалке, просто чтобы иногда поднять настроение.

И то, что он сделал в «Челси» на протяжении многих лет, означает, что он был ещё одним примером для подражания, ещё одним великим игроком, и я учился у него.

О тройке Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах в «Ливерпуле»

На них было приятно смотреть и быть рядом. В клубах, в которых я побывал, были отличные игроки, которые набрали сумасшедшую форму и достигли своего расцвета.

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Все комментарии
x4an3hccgvkf
x4an3hccgvkf
вчера в 18:35
Надо тебе с Дзюбой познакомиться, про Косту потом даже вспоминать не будешь
azkan
azkan
вчера в 18:12
Молодец Доминик, хорошие воспоминания.
Дидье и Диего... Они были лидерами не только в раздевалке. Коста мог наказать противника за то, что тот грубо сыграл с его одноклубником. Да и сам он был не из самых дисциплинированных)))
Yodr
Yodr
вчера в 17:56
Футболу не хватает игроков вроде Соланке, рассказывающих разные забавные факты.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:53
Все игроки пригодились бы любому клубу...
Вещий
Вещий
вчера в 16:28
Доминику нужно продолжить список игроков и их характеристиками...:)))
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