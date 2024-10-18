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Лапорта: «Флик революционно изменил подход к работе в качестве менеджера»

вчера, 09:55

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что доволен работой главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика.

Флик революционно изменил подход к работе в качестве менеджера. Он клубный человек, адаптировался в городе, он приветлив, близок к людям, требователен, дисциплинирован, подаёт личный пример… Он профессионал, но относится к людям по-человечески. Мы очень довольны его работой.

Напомним, Флик возглавил «Барселону» в июле текущего года. Под его руководством «сине-гранатовые» провели 11 матчей (9 побед и 2 поражения). После девяти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

Ранее Лапорта назвал условия для продления контракта с нападающим Робертом Левандовским.

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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:10
До конца жизни запоминай что Барса проиграла Монако в 2024-м году. Не забывай, такие вещи нельзя забывать.
k5fja6jthzh9
k5fja6jthzh9
вчера в 10:05
Ты это Монако расскажи
Гость
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