Лапорта: «Флик революционно изменил подход к работе в качестве менеджера»

Президент «Барселоны» заявил, что доволен работой главного тренера каталонцев .

Флик революционно изменил подход к работе в качестве менеджера. Он клубный человек, адаптировался в городе, он приветлив, близок к людям, требователен, дисциплинирован, подаёт личный пример… Он профессионал, но относится к людям по-человечески. Мы очень довольны его работой.