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Анчелотти — о Мбаппе: «15 дней отдыха очень помогли ему»

вчера, 14:45

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал на пресс-конференции о состоянии нападающего Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что шведская прокуратура начала расследование по делу об изнасиловании в отеле в Стокгольме, в котором останавливался футболист во время паузы на игры сборных.

Я здесь не для того, чтобы комментировать спекуляции, я сосредоточен на работе, которую они делают. Спекуляции, которые появляются, я не принимаю во внимание. Я вижу игрока каждый день, он очень хорошо работает, он счастлив и доволен. Я не вижу, чтобы на него что-то повлияло.

Дни отдыха были запланированы. Мне всё равно, куда они едут. Я ездил в Лондон на два дня и ни у кого не спрашивал разрешения.

Он воспользовался этим перерывом, чтобы улучшить свои кондиции и восстановиться после травм. Он в порядке, счастлив и хочет помочь команде. Эти 15 дней очень помогли ему. Он стал совсем другим игроком по сравнению с тем, каким был до перерыва.

Мы работали с ним только над физическим аспектом. На тактическом уровне его позиция не меняется. Он может больше варьировать свою позицию с Винисиусом на левом фланге, но мы сосредоточились на физической работе, и этот перерыв был очень полезен для него. Я вижу, что он очень хорош.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:17
Я просто прикалываюсь)))
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:49
...проехали,ок...!
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:46
Да я на твою аватарку смотрел, вот и подумал про мю)
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:44
....ты форму Реала не узнаёшь....?!?!?
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:42
МЮ лигу выиграет?))) вот умора))
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:40
...не помнишь,это когда мы МС в Лиге взяли и ещё возьмём,шутник!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:34
Это он где? В Нигерии?))
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:29
...мечтать не вредно!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:55
Он когда устать вообще успел?
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:19
Этот перерыв был очень полезен для него, хорошо что он удачно отмазался от сборной как Мобисиус, Милитао, Менди...
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 15:13
Околофутбол иногда лицемерен до невозможности.. 🙆🤭
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:13
Конечно помогли ... разрядился и с уголовкой прибыл...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:57
или сбежит в Зенит.
как никак, но есть клубы в РПЛ, без стыда принимают насильников в свои команды.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:54
Скоро воссоединиться с бывшим одноклубником)))
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