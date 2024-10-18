Анчелотти — о Мбаппе: «15 дней отдыха очень помогли ему»

Главный тренер «Реала» рассказал на пресс-конференции о состоянии нападающего .

Ранее сообщалось, что шведская прокуратура начала расследование по делу об изнасиловании в отеле в Стокгольме, в котором останавливался футболист во время паузы на игры сборных.

Я здесь не для того, чтобы комментировать спекуляции, я сосредоточен на работе, которую они делают. Спекуляции, которые появляются, я не принимаю во внимание. Я вижу игрока каждый день, он очень хорошо работает, он счастлив и доволен. Я не вижу, чтобы на него что-то повлияло.

Дни отдыха были запланированы. Мне всё равно, куда они едут. Я ездил в Лондон на два дня и ни у кого не спрашивал разрешения.

Он воспользовался этим перерывом, чтобы улучшить свои кондиции и восстановиться после травм. Он в порядке, счастлив и хочет помочь команде. Эти 15 дней очень помогли ему. Он стал совсем другим игроком по сравнению с тем, каким был до перерыва.

Мы работали с ним только над физическим аспектом. На тактическом уровне его позиция не меняется. Он может больше варьировать свою позицию с Винисиусом на левом фланге, но мы сосредоточились на физической работе, и этот перерыв был очень полезен для него. Я вижу, что он очень хорош.