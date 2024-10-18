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Сунесс раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за прекращение выплат Фергюсону

вчера, 17:58

Экс-игрок сборной Шотландии Грэм Сунесс прокомментировал решение «Манчестер Юнайтед» освободить от должности посла клуба бывшего тренера команды Алекса Фергюсона.

Одним лишь своим присутствием Ферги напоминает о страсти и качествам, к которым МЮ всегда должен стремиться.

Олицетворение славных дней клуба. В это же время раздевалка команды выглядит раздробленной, и никто не верит, что они способны достичь успеха.

Однако его, видимо, считают всего лишь одним из сотрудников. Еще одной жертвой мер по сокращению расходов INEOS. Это позор. Где, черт возьми, уважение? Придётся сказать этим владельцам, что они опозорились.

Ежегодные 2 млн фунтов стерлингов, которые они экономят, избавляясь от Ферги, – это капля в море.

Для меня данное решение – доказательство того, что люди, которые сейчас управляют клубом, просто не понимают, как живет футбол, как живет «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 10:16, ред.
За то у них есть 100 млн на Антони.
Это падение ниже плинтуса в моральном плане, дно нравственного разложения. Было бы это ещё выгодно, они тем самым опозорились и вообще такое ощущение что им нравится позор.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:26
Конечно это не красивая история... Хотя какие хозяева такие и действия (((
Yodr
Yodr
вчера в 18:52, ред.
В точности изъятие площадей у Преображенского бизнес-швондерами.
Аналогия точная непонимания "пользы обществу" то есть уважения к профессионализму, людьми, которые не профессиональны ни в чем, что и является традицией шариковых, лезущих все и всем указывать "с развязностью совершенно невыносимой" из-за умения харчеваться. Или "пассионарности" как это теперь называется.
Выкиньте кубки из музея клуба. Они "всего лишь" какая то там прошлая история. Живите настоящим, ага.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 18:47
Лучше Сунесс пускай вспомнит кто вернул в МЮ балласта.. И как этот балласт потом обошёлся с клубом.. Чё то я не слышал, чтобы краснолицый после этого защищал балластушку.. Чел должен был ответить, а он молчал.. МЮ - не пенсионный фонд.. Помог - получи.. Ничего не сделал - сиди на трибуне по бесплатному абонементу и на этом всё.. Сэр мог и сам отказаться от этих денег.. Чай не бедный.. Или голодает?.. ☝️🤔
shur
shur
вчера в 18:41
...да, здесь деньги не главное,ребятушки! Годама,веками заработанная репутация на кону!!!
shlomo
shlomo
вчера в 18:41
Руководство МЮ перегнуло палку.... будут за это огребать по полной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:33
Ценить нужно старые кадры....
YNWA
YNWA
вчера в 18:27, ред.
Думаю Сунесс не один такой!
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