Сунесс раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за прекращение выплат Фергюсону

Экс-игрок сборной Шотландии прокомментировал решение «Манчестер Юнайтед» освободить от должности посла клуба бывшего тренера команды .

Одним лишь своим присутствием Ферги напоминает о страсти и качествам, к которым МЮ всегда должен стремиться.

Олицетворение славных дней клуба. В это же время раздевалка команды выглядит раздробленной, и никто не верит, что они способны достичь успеха.

Однако его, видимо, считают всего лишь одним из сотрудников. Еще одной жертвой мер по сокращению расходов INEOS. Это позор. Где, черт возьми, уважение? Придётся сказать этим владельцам, что они опозорились.

Ежегодные 2 млн фунтов стерлингов, которые они экономят, избавляясь от Ферги, – это капля в море.

Для меня данное решение – доказательство того, что люди, которые сейчас управляют клубом, просто не понимают, как живет футбол, как живет «Манчестер Юнайтед».