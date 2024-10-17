Лапорта: «Я против Лиги наций, этот турнир протащили окольными путями»

Президент «Барселоны» раскритиковал Лигу наций УЕФА .

Я против Лиги наций, этот турнир протащили окольными путями. Права игроков не соблюдают. Клубам приходится за все расплачиваться. Соревнования должны быть в интересах футболистов и их клубов.