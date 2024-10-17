Лапорта: «Я против Лиги наций, этот турнир протащили окольными путями»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал Лигу наций УЕФА.
Я против Лиги наций, этот турнир протащили окольными путями. Права игроков не соблюдают. Клубам приходится за все расплачиваться. Соревнования должны быть в интересах футболистов и их клубов.
Лига Наций УЕФА неестественный турнир, а потому он просто лишний... Тем более, все издержки, связанные с этим неестественным турниром, ложатся на клубы. У клубов Европы есть повод потребовать от УЕФА отменить свой не самый удачный проект. Нужна петиция. Кстати, количество матчей, таким образом, для ведущих игроков уменьшается.
Лига Наций УЕФА неестественный турнир, а потому он просто лишний... Тем более, все издержки, связанные с этим неестественным турниром, ложатся на клубы. У клубов Европы есть повод потребовать от УЕФА отменить свой не самый удачный проект. Нужна петиция. Кстати, количество матчей, таким образом, для ведущих игроков уменьшается.