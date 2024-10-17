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Лапорта: «Я против Лиги наций, этот турнир протащили окольными путями»

вчера, 23:52

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал Лигу наций УЕФА.

Я против Лиги наций, этот турнир протащили окольными путями. Права игроков не соблюдают. Клубам приходится за все расплачиваться. Соревнования должны быть в интересах футболистов и их клубов.

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Все комментарии
ngju9p8t4wxe
ngju9p8t4wxe
сегодня в 07:30
Разницы нет Лига Наций или товарищеские матчи, игроки нормальные будут задействованы в сборной, всё дело видно в финансовых отчислений
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:16
В клубах уверены что "Соревнования должны проводится в интересах клубов"
В сборных уверены что Соревнования должны проводится в интересах сборных...
На трибунах уверены что в интересах зрителей....
У экранов что в интересах телезрителей..
Игроки уверены что все должно быть в интересах футболистов...

И лишь Чиферин знает что всё это ради казны УЕФА...))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:13
суперлига один из способов решить проблемы Лапорты и Барсы!
главная цель - со временем создать закрытый клуб в который никто не сможет войти. все кто попали в этот клуб будут зарабатывать, а остальные останутся доедать их объедки.
и будут те клубы в суперлиге, кто паразитировал на былом величии.
как МЮ например.
z9zmnaccjkdu
z9zmnaccjkdu
сегодня в 07:11
Даже такой неадекват как Лапорта это понимает
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:11
В основном левые и проходят, ЧЕ тоже по составу раздули.
pahufj6n79ny
pahufj6n79ny
сегодня в 06:56
Это заработок для национальных федераций, а для клубов сплошные убытки
112910415
112910415
сегодня в 06:52
ну ... интересы клубов каждый понимает по-своему ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:47
Команды от ЛН прохрдят на ЧЕ, и это уже не проходной турнир. Сугубо личное мнение...
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 05:31, ред.
Согласен с Лапортой, но пока ещё никто травму не получил в ЛН, а тогда будет жара.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:06
Доброго Здоровья Alex!
Многие сборные исползуют этот турнир для проверки своего ближайшего резерва, давая тем самым возможность отдохнуть своим ведущим игрокам. Скандальный отпуск Мбаппе яркое тому подтверждение. И про издержки, о которых вы упоминаете ложатся не на клубы, а на федерации стран-участниц данного турнира. А ещё хотелось бы возразить господину Лапорту, что любое соревнование организуется прежде всего в интересах болельщиков, а уже прибыли и доходы зависят от количества привлечённых к этому турниру зрителей, как на стадионах, так и у телеэкранов и только они в праве определять нужно ли такое состязание или нет. Хозяина Барсы просто душит жаба, что всё доходы от Лиги Наций текут в УЕФА, а призовые федерациям стран победителя и призёров.
mqcsv8s9ud3m
mqcsv8s9ud3m
сегодня в 01:31
А тебя никто и не спрашивал))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 01:00
В принципе это просто товарищеские матчи, название изменили просто на ЛИГУ НАЦИЙ, чтобы бабла по больше заработать, только я не знаю, так часто ли организовывали товарняки. В любом случаи, если этот турнир уберут, обратно будут Т/М проводить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:27, ред.
"Соревнования должны быть в интересах футболистов и их клубов" - Всё правильно и турнир этот можно назвать проходным и в целом не нужным , только вот футбольные деятели всех рангов и мастей в погоне за прибылями как то стали забывать , что существуют ещё и зрители , про которых почему то, даже не упоминают...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:26
Согласен с Лапортой...
Лига Наций УЕФА неестественный турнир, а потому он просто лишний... Тем более, все издержки, связанные с этим неестественным турниром, ложатся на клубы. У клубов Европы есть повод потребовать от УЕФА отменить свой не самый удачный проект. Нужна петиция. Кстати, количество матчей, таким образом, для ведущих игроков уменьшается.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:23
Сейчас тебе пришлют список "трофеев" и любимых турниров.. Будь начеку, Жоан.. А-ха-ха-ха.. 😄
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