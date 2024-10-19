Агент Павел Андреев предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева

Как сообщает источник, агент Павел Андреев предложил руководству «Спартака» обменять полузащитника Антона Зиньковского на хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева с доплатой со стороны «красно-белых». Андреев представляет интересы обоих игроков.
Ранее появилась информация, что руководство «красно-белых» ищет Зиньковскому новую команду и готово отпустить его зимой.
В нынешнем сезоне Зиньковский провел 7 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. На счету Пиняева 10 матчей за «Локомотив», 1 гол и 2 результативные передачи.