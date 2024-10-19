Агент Павел Андреев предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева

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вчера, 18:53

Как сообщает источник, агент Павел Андреев предложил руководству «Спартака» обменять полузащитника на хавбека «Локомотива» с доплатой со стороны «красно-белых». Андреев представляет интересы обоих игроков.

Ранее появилась информация, что руководство «красно-белых» ищет Зиньковскому новую команду и готово отпустить его зимой.