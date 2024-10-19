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Агент Павел Андреев предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева

вчера, 18:53

Как сообщает источник, агент Павел Андреев предложил руководству «Спартака» обменять полузащитника Антона Зиньковского на хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева с доплатой со стороны «красно-белых». Андреев представляет интересы обоих игроков.

Ранее появилась информация, что руководство «красно-белых» ищет Зиньковскому новую команду и готово отпустить его зимой.

В нынешнем сезоне Зиньковский провел 7 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. На счету Пиняева 10 матчей за «Локомотив», 1 гол и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:16
Пиняев вряд ли захочет в Спартак.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:11
Предлагаю продать Зеньковского, а Пиняев пусть сам устраивает свою карьеру, без Спартака. Красно-белым нужно разработать программу выхода из кризиса. Необходимо привлечь к работе специалистов со спартаковским прошлым, такой же должен быть и тренер.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:11, ред.
Агента Павла Андреева надо менять, это он нам весь неликвид из паспортистов и подсовывает, но Лукойл отдали ему двойку вместо того чтобы понять что это один из тех паразитов и клещей что присосались к почти уже мёртвому Спартаку и сосут из него последние соки.
8qbwf2926b3q
8qbwf2926b3q
вчера в 19:07
Шило на мыло, обоих Москва погубила.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:54
Пиняева пожалейте....
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