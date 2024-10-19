Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Брентфорд» в матче АПЛ

вчера, 19:09
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Брентфорд» в матче 8-го тура АПЛ (2:1).

В компенсированное время к первому тайму защитник «Брентфорда» Этан Пиннок открыл счёт, нападающий МЮ Алехандро Гарначо сравнял счёт на 47-й минуте, а на 67-й Расмус Хёйлунд вывел «красных дъяволов» вперёд.

После этой игры «дьяволы» идут на 10-м месте (11 очков), «Брентфорд» расположилися на 12-й строчке (10 пунктов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ньюкасл» дома проиграл «Брайтону»
Вчера, 18:58
«Краснодар» одержал разгромную победу в гостях над «Спартаком»
Вчера, 18:46
«Байер» обыграл «Айнтрахт»
Вчера, 18:38
«Химки» обыграли «Локомотив» благодаря дублю Зелимхана Бакаева
Вчера, 18:23
«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Вест Хэмом»
Вчера, 16:25
«Ростов» ушел от поражения в матче с «Пари НН» на 90+2-й минуте
Вчера, 16:00
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:43
опять не уволят ...
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:34
Вот умеет же Тен Хаг спасать кресло под собой. Уже второй сезон его отправляют в отставку после конкретного матча, и он берет и этот конкретный матч выигрывает.

Поэтому, если честно, абсолютно двоякое впечатление: вроде бы и победили... но игра кошмарная. То, как МЮ пропустил со стандарта - просто смешно, все просто стояли на месте. То есть команда просто не знала, что делать...
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:03
))
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:46
Томаса Франка сватают в МЮ, на место ЭТХ, но умный датчанин специально сегодня проиграл, что бы не взяли в МЮ)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:56
мои поздравления маникуанцам!
отличная волевая победа.
но так не понял, почему Де Лигту красную не дали за удар головой в колено соперника)) но видать, у него от удара появились новые нейронные связи и
защитник перестал пожарить и провел топовый матч!
однако мед.персонал МЮ просто цирк.
не смогли с трех попыток остановить кровотечение, все что нужно знать о медицинском штабе МЮ!!!
по матчу, после 1 тайма был обычный футбол ТенХага с 14 места.
вот 2 тайм команда провела здорово.
показали, что у них есть характер.
по игре. да, есть вопросы, еще непонятно, что за футбол вставит Тен Хаг.
и неизвестно, будет ли рисунок игры, характерный для этой команды, в каждом матче при этом тренере. ну да ладно!
еще раз, очень достойный матч с сильным Брентфордом
Де Лигт герой матча. за Хейлунда рад, заслужил гол.
с Фенербахче будет сложнее, но надо закрепить успех. Моуриньо, готовься))
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:52
Команду с победой, жаль только,что Хаг заседиться
Yodr
Yodr
вчера в 19:48
От Тен Хага МЮ спасет только крупный разгром.
azkan
azkan
вчера в 19:37, ред.
Тенхагаутисты пока на паузе))
Хорошая волевая победа от МЮ.
shlomo
shlomo
вчера в 19:19
Похоже лысый шарлатан пока сидит на своем месте...
shur
shur ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:19
...словно "заговорённый",никак дожать не получается,кусок голландского сыра ему туда!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:10
Ну всё, это запас отмазок до конца года)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:10
В первом тайме Пиннок дал пенок манкам, но это их только завело!))
Хаагверим)))
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:10
Брентфорд чуть не забил на самом конце. Есть косяки на защите МЮ как всегда. Спасибо за второй тайм Эрик Тен Хаг! Я знаю что тебя было сложно во втором тайме и чуть не блеванул на лицо Нистелроя, но хорош, так держать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 