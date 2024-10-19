«Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Брентфорд» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Брентфорд» в матче 8-го тура АПЛ (2:1).
В компенсированное время к первому тайму защитник «Брентфорда» Этан Пиннок открыл счёт, нападающий МЮ Алехандро Гарначо сравнял счёт на 47-й минуте, а на 67-й Расмус Хёйлунд вывел «красных дъяволов» вперёд.
После этой игры «дьяволы» идут на 10-м месте (11 очков), «Брентфорд» расположилися на 12-й строчке (10 пунктов).
отличная волевая победа.
но так не понял, почему Де Лигту красную не дали за удар головой в колено соперника)) но видать, у него от удара появились новые нейронные связи и
защитник перестал пожарить и провел топовый матч!
однако мед.персонал МЮ просто цирк.
не смогли с трех попыток остановить кровотечение, все что нужно знать о медицинском штабе МЮ!!!
по матчу, после 1 тайма был обычный футбол ТенХага с 14 места.
вот 2 тайм команда провела здорово.
показали, что у них есть характер.
по игре. да, есть вопросы, еще непонятно, что за футбол вставит Тен Хаг.
и неизвестно, будет ли рисунок игры, характерный для этой команды, в каждом матче при этом тренере. ну да ладно!
еще раз, очень достойный матч с сильным Брентфордом
Де Лигт герой матча. за Хейлунда рад, заслужил гол.
с Фенербахче будет сложнее, но надо закрепить успех. Моуриньо, готовься))
отличная волевая победа.
но так не понял, почему Де Лигту красную не дали за удар головой в колено соперника)) но видать, у него от удара появились новые нейронные связи и
защитник перестал пожарить и провел топовый матч!
однако мед.персонал МЮ просто цирк.
не смогли с трех попыток остановить кровотечение, все что нужно знать о медицинском штабе МЮ!!!
по матчу, после 1 тайма был обычный футбол ТенХага с 14 места.
вот 2 тайм команда провела здорово.
показали, что у них есть характер.
по игре. да, есть вопросы, еще непонятно, что за футбол вставит Тен Хаг.
и неизвестно, будет ли рисунок игры, характерный для этой команды, в каждом матче при этом тренере. ну да ладно!
еще раз, очень достойный матч с сильным Брентфордом
Де Лигт герой матча. за Хейлунда рад, заслужил гол.
с Фенербахче будет сложнее, но надо закрепить успех. Моуриньо, готовься))
Поэтому, если честно, абсолютно двоякое впечатление: вроде бы и победили... но игра кошмарная. То, как МЮ пропустил со стандарта - просто смешно, все просто стояли на месте. То есть команда просто не знала, что делать...
Поэтому, если честно, абсолютно двоякое впечатление: вроде бы и победили... но игра кошмарная. То, как МЮ пропустил со стандарта - просто смешно, все просто стояли на месте. То есть команда просто не знала, что делать...