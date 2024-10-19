«Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Брентфорд» в матче АПЛ

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вчера, 19:09

«Манчестер Юнайтед» минимально переиграл «Брентфорд» в матче 8-го тура АПЛ (2:1).

В компенсированное время к первому тайму защитник «Брентфорда» открыл счёт, нападающий МЮ сравнял счёт на 47-й минуте, а на 67-й вывел «красных дъяволов» вперёд.

После этой игры «дьяволы» идут на 10-м месте (11 очков), «Брентфорд» расположилися на 12-й строчке (10 пунктов).