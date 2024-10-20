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Эрик тен Хаг не знает, когда «Манчестер Юнайтед» сможет побороться за титул

сегодня, 00:18

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг не знает, когда клуб сможет побороться за титул.

У главного тренера спросили, нужно ли ему пять лет, чтобы вступить в борьбу за чемпионство.

Не знаю, сколько нужно лет. Я хочу выигрывать каждый матч, проводить успешно каждый сезон. Я хочу выигрывать трофеи и титулы, и мне кажется, что мне нужно побеждать в каждом матче и соответствовать стандартам, которые это предполагают, чтобы добиться того, что нужно. Одно можно сказать наверняка: почти ни в одном клубе мира нет столь высоких ожиданий, и так повелось с эпохи сэра Алекса, так что остальным приходится принять это. В каждом процессе требования высочайшие, и мы пока не везде им соответствуем. Мы пока не смогли побороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов, но амбиции именно такие.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 09:03
Эрик Тен Хаг всё знает.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 09:01
Эрик Тен Хаг всё знает.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:26
По щучьему зеленью, по моему хотел ю....МЮ нужен тренер высочайшего уровня, идеи которого объединит игроков МЮ в команду.
112910415
112910415
сегодня в 05:51
весь пар в гудок уходит (
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 03:29
Вот именно, высокие ожидания с эпохи САФа - МЮ не завоёвывал чемпионство с 1967 по 1993 год.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:24
Опять это недоразумение наговорило всякой ерунды...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:21
Ну а как ещё Эрика после подобных заявлений назвать? )
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:24
ЧервонецХаг конечно удивительно как льёт в уши))
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