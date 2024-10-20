Гвардиола рассказал, при каком условии закончит тренерскую карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о своей работе.

Мне нравится приходить на работу, я ее обожаю! Это главная причина, по которой я являюсь тренером. Когда я не буду этого чувствовать, я не просто уйду из «Манчестер Сити», я перестану быть тренером.