Гвардиола рассказал, при каком условии закончит тренерскую карьеру

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о своей работе.
Мне нравится приходить на работу, я ее обожаю! Это главная причина, по которой я являюсь тренером. Когда я не буду этого чувствовать, я не просто уйду из «Манчестер Сити», я перестану быть тренером.
вы не преставляете,как же хорошо ходить на работу(которую любишь),знать что в тебе нуждаются и ты сам болдеешь от всего
этого, получая хорошие деньги!!!
вы не преставляете,как же хорошо ходить на работу(которую любишь),знать что в тебе нуждаются и ты сам болдеешь от всего
этого, получая хорошие деньги!!!