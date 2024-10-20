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Гвардиола рассказал, при каком условии закончит тренерскую карьеру

вчера, 11:06

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о своей работе.

Мне нравится приходить на работу, я ее обожаю! Это главная причина, по которой я являюсь тренером. Когда я не буду этого чувствовать, я не просто уйду из «Манчестер Сити», я перестану быть тренером.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:19
...я ушёл на пенсию,думал какое счастье,прошло время,ребятушки,
вы не преставляете,как же хорошо ходить на работу(которую любишь),знать что в тебе нуждаются и ты сам болдеешь от всего
этого, получая хорошие деньги!!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:16
Внутри хочет возглавить сборную.
zn67zzusxmq3
zn67zzusxmq3
вчера в 11:11
Пеп держит в тайне свои планы на будущее
Гость
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