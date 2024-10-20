Главный тренер «Реала» прокомментировал победу своей команды в матче Ла Лиги против «Сельты» (2:1).

Когда оппонент сравнял счет, замены придали нашей команде сил.

Это крайне важная победа. Мы забили два замечательных гола. Эти парни – настоящие профессионалы, они очень качественно тренировались во время паузы на игры сборных и улучшили свою физическую форму. Нужно продолжать в том же духе.

Тренировать Модрича, работать с ним – честь для меня. Он добился всего того, что у него есть, благодаря своим прекрасным профессиональным и человеческим качествам.