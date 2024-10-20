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Анчелотти: «Тренировать Модрича, работать с ним – честь для меня»

вчера, 08:33
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче Ла Лиги против «Сельты» (2:1).

Когда оппонент сравнял счет, замены придали нашей команде сил.

Это крайне важная победа. Мы забили два замечательных гола. Эти парни – настоящие профессионалы, они очень качественно тренировались во время паузы на игры сборных и улучшили свою физическую форму. Нужно продолжать в том же духе.

Тренировать Модрича, работать с ним – честь для меня. Он добился всего того, что у него есть, благодаря своим прекрасным профессиональным и человеческим качествам.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:32
Реал имел роскошь выпускать одновременно двух таких классных игроков, как Модрич и Кросс . Что бы там не показывали Хави и Иньеста, Модрич и Кросс для меня выше рангом, они дольше оставались на высоком уровне. Завоевали больше международных турниров. Ломали об хребет праймовый Ман Сити несколько раз. На жилах клали любые более мощные клубы.
В Барсе же тех времен так сошёлся паззл, что она сама была просто тем самым сильным и непобедимым клубом на тот момент.
Но кого выиграла Барса сильнее себя? Кого они прошли на жилах?

Челси с помощью Эвребе.
Как только натыкались на Баварию, то их уничтожали, если Бавария в тот момент бывала в форме. О чём это я - Барса побеждала всегда, когда бывала фаворитом противостояния. Но как только Барса оказывалась не фаворитом и встречала в тот или иной отрезок истории клуб, который на тот момент котировался выше, Барса всегда проигрывала. У Барсы нет подвигов как у Реала четырежды с Сити, дважды с Челси , с Баварией .
У Барсы никогда не было плана Б, если Барса проигрывала, то значит она проиграет. Она не переворачивала ход матчей на 90+ минутах.

О чем это говорит? о слабости Хави и Иньесты, недостатке хладнокровия, характера, чего угодно.

Если я буду проигрывать сильному клубу на 90-й минуте, я точно позову Модрича с Кроссом, чем Хави с Иньестой.
Уверен, что большинство примет такое же решение.
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:27
...да!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:00
Анчелотти снова показал, что он мастер тактики. Умение правильно вносить коррективы в игру в трудный момент – это его сильная сторона. С таким тренером Реал точно сможет добиться больших успехов в этом сезоне. Уверен, что он ещё многому научит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:52
Модрич уникальный и очень универсальный игрок мирового футбола.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 09:39
Ну блин если подумать у Модрича есть всё. Серебро ЧМ с Хорватией, ЛЧ, ЗМ, The Best, Ла Лига - суперуспешная карьера.
xbznzw23dk6m
xbznzw23dk6m
вчера в 08:57
Модрич может находить общий язык с любым тренером
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