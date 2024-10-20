Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче Ла Лиги против «Сельты» (2:1).
Когда оппонент сравнял счет, замены придали нашей команде сил.
Это крайне важная победа. Мы забили два замечательных гола. Эти парни – настоящие профессионалы, они очень качественно тренировались во время паузы на игры сборных и улучшили свою физическую форму. Нужно продолжать в том же духе.
Тренировать Модрича, работать с ним – честь для меня. Он добился всего того, что у него есть, благодаря своим прекрасным профессиональным и человеческим качествам.
В Барсе же тех времен так сошёлся паззл, что она сама была просто тем самым сильным и непобедимым клубом на тот момент.
Но кого выиграла Барса сильнее себя? Кого они прошли на жилах?
Челси с помощью Эвребе.
Как только натыкались на Баварию, то их уничтожали, если Бавария в тот момент бывала в форме. О чём это я - Барса побеждала всегда, когда бывала фаворитом противостояния. Но как только Барса оказывалась не фаворитом и встречала в тот или иной отрезок истории клуб, который на тот момент котировался выше, Барса всегда проигрывала. У Барсы нет подвигов как у Реала четырежды с Сити, дважды с Челси , с Баварией .
У Барсы никогда не было плана Б, если Барса проигрывала, то значит она проиграет. Она не переворачивала ход матчей на 90+ минутах.
О чем это говорит? о слабости Хави и Иньесты, недостатке хладнокровия, характера, чего угодно.
Если я буду проигрывать сильному клубу на 90-й минуте, я точно позову Модрича с Кроссом, чем Хави с Иньестой.
Уверен, что большинство примет такое же решение.
В Барсе же тех времен так сошёлся паззл, что она сама была просто тем самым сильным и непобедимым клубом на тот момент.
Но кого выиграла Барса сильнее себя? Кого они прошли на жилах?
Челси с помощью Эвребе.
Как только натыкались на Баварию, то их уничтожали, если Бавария в тот момент бывала в форме. О чём это я - Барса побеждала всегда, когда бывала фаворитом противостояния. Но как только Барса оказывалась не фаворитом и встречала в тот или иной отрезок истории клуб, который на тот момент котировался выше, Барса всегда проигрывала. У Барсы нет подвигов как у Реала четырежды с Сити, дважды с Челси , с Баварией .
У Барсы никогда не было плана Б, если Барса проигрывала, то значит она проиграет. Она не переворачивала ход матчей на 90+ минутах.
О чем это говорит? о слабости Хави и Иньесты, недостатке хладнокровия, характера, чего угодно.
Если я буду проигрывать сильному клубу на 90-й минуте, я точно позову Модрича с Кроссом, чем Хави с Иньестой.
Уверен, что большинство примет такое же решение.