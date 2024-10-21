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Карпин высказался о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ

вчера, 16:45

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно получения защитником «Зенита» Дугласом Сантосом гражданства РФ.

Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:08
А как можно относиться к человеку, меняющему гражданство из меркантильных соображений.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:11, ред.
Ознакомился с критическими высказываниями в адрес В.Г. некоторых пользователей. Не пойму одного: что, по мнению критиканов, должен был ответить тренер, если ему, имеющему три гражданства: России, Испании и Эстонии, действительно всё равно, кто получил российское гражданство. Воистину, всем не угодишь.
m2u82ng7vyeq
m2u82ng7vyeq
вчера в 19:47
Карпин не может комментировать каждого гражданина РФ , оно не даёт никому место в составе сборной,а дальше видно будет
k9uyrx7az5st
k9uyrx7az5st
вчера в 18:22
А себя то когда начнем уважать!? Таких "ходоков" тысячи, а мы уже раскланялись!? Своих детей нужно растить и воспитывать, а не тратить деньги на ветер ......
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:14
Теперь месяц будут говорить об этом.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:09
Естественно никак. Сантос за сборную России все равно играть не может.
lotsman
lotsman
вчера в 17:50
Других тем больше нет кроме как раздувать эту.)
Asper
Asper
вчера в 17:39
Высказался 😂
Лучше было б так:
Заголовок : "Карпин проанализировал потенциальную пользу от вызова ДС в состав сборной"
Открываешь новость, а там одно слово: по...уй
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:39
Карпин, перестань строить из себя брутального мачо... Это не твой уровень.
STVA 1
STVA 1 ответ 6ze7q6dd2p4u (раскрыть)
вчера в 17:37
А ему должны быть нужны негры и латиносы?
112910415
112910415
вчера в 17:16
а придётся ведь как-то относиться !
6ze7q6dd2p4u
6ze7q6dd2p4u
вчера в 17:02
Карпину больше нужны Пальцевы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:53
Точнее было бы - :"Ну и"...)
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