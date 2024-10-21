Карпин высказался о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно получения защитником «Зенита» Дугласом Сантосом гражданства РФ.
Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно получения защитником «Зенита» Дугласом Сантосом гражданства РФ.
Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак.
Лучше было б так:
Заголовок : "Карпин проанализировал потенциальную пользу от вызова ДС в состав сборной"
Открываешь новость, а там одно слово: по...уй
Лучше было б так:
Заголовок : "Карпин проанализировал потенциальную пользу от вызова ДС в состав сборной"
Открываешь новость, а там одно слово: по...уй