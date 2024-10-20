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Личка высказался о победе над «Рубином»

вчера, 23:18
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Рубином» (4:0) в матче 12-го тура РПЛ.

Выиграть на выезде со счётом 4:0 удаётся не каждый день, так что я очень рад. Мы сыграли достаточно дисциплинированно, как в Махачкале. Понятно, что пенальти на второй минуте нам помог, после чего мы неплохо владели мячом. Но я хотел, чтобы мы в первом тайме создавали больше остроты и давили на защиту соперника. В перерыве я лишь сказал, что нужно продолжать играть в том же духе и постараться сыграть «на ноль», а также забить третий мяч, чтобы снять все вопросы.

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Все комментарии
rdd9kvk668zg
rdd9kvk668zg
сегодня в 06:05
Для Рубина пропустить четыре мяча дома это многовато, неожиданно крупное поражение
112910415
112910415
сегодня в 05:19
тут можно воспрянуть духом !
k3763emzjyks
k3763emzjyks
сегодня в 05:15
Вовремя Динамо учинило разгром на выезде, а то над Личкой тучи сгущались всё больше и больше
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:13
Победителей, как говорится не судят, победа - есть победа и то, что сегодня Рубин играл без ряда своих основных игоков это проблемы Рубина, у Динамо тоже проблем куча, сегодня москвичи смогли добиться максимума особенно во втором тайме. Повторюсь, сечас у Динамо шесть игр с командами из второй половины турнирной таблицы и надо попытаться взять свои очки и пока верхи будут разбираться между собой, занять место, как можно выше, а зимой усилившись, продолжить борьбу за медали в хорошем психологическом состоянии и это в первую очередь будет зависить от Главного тренера.
Болейте за своих, а не против чужих!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:08
Счёт условно по игре... лёгкой прогулки не было...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:39
Личке не стоит так явно показывать, что он доволен игрой. Рубин не самый сильный соперник в РПЛ. Ему бы ещё и разговоры игроков контролировать. Вон Нгамале договорился до того, что Динамо уже борется за золотые медали. Лучше не пустыми словами разбрасываться, а просто играть в каждом матче. Интересно, кто-нибудь вспомнит весной его слова?
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:25
Конечно доволен! 4-0 в гостях Рубину не у всех получается
Гость
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