Личка высказался о победе над «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» высказался о победе над «Рубином» (4:0) в матче 12-го тура РПЛ .

Выиграть на выезде со счётом 4:0 удаётся не каждый день, так что я очень рад. Мы сыграли достаточно дисциплинированно, как в Махачкале. Понятно, что пенальти на второй минуте нам помог, после чего мы неплохо владели мячом. Но я хотел, чтобы мы в первом тайме создавали больше остроты и давили на защиту соперника. В перерыве я лишь сказал, что нужно продолжать играть в том же духе и постараться сыграть «на ноль», а также забить третий мяч, чтобы снять все вопросы.