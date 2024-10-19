Олег Терёхин: «„Спартаку“ стоит сменить тренера на русского специалиста»

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» заявил, что «красно‑белым» следует назначить на должность главного тренера российского специалиста.

«Краснодар» полностью переиграл «красно‑белых», поэтому результат матча закономерен. Нет сейчас у «Спартака» таких больших мастеров, какие были в свое время Аленичев и Титов. Именно таких футболистов им не хватает. Очень плохо они сегодня играли, вообще без шансов. Это совсем не тот «Спартак». От спартаковского духа там ничего не осталось. Станкович во главе команды, может быть, это и хорошо. Но если «Спартак» сейчас будет проигрывать, то, может быть, лучше российского тренера поставить? Почему нет? Того же Аленичева. Или, возможно, Парфенова или Юрана. Мостового, который сейчас завершает обучение. Хуже точно не будет. Даже лучше будет. Прошедшая игра подтвердила, что «Спартак» сейчас плох. Думаю, что нужно остановить выбор на российском специалисте.