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Олег Терёхин: «„Спартаку“ стоит сменить тренера на русского специалиста»

вчера, 23:19

Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин заявил, что «красно‑белым» следует назначить на должность главного тренера российского специалиста.

«Краснодар» полностью переиграл «красно‑белых», поэтому результат матча закономерен. Нет сейчас у «Спартака» таких больших мастеров, какие были в свое время Аленичев и Титов. Именно таких футболистов им не хватает. Очень плохо они сегодня играли, вообще без шансов. Это совсем не тот «Спартак». От спартаковского духа там ничего не осталось. Станкович во главе команды, может быть, это и хорошо. Но если «Спартак» сейчас будет проигрывать, то, может быть, лучше российского тренера поставить? Почему нет? Того же Аленичева. Или, возможно, Парфенова или Юрана. Мостового, который сейчас завершает обучение. Хуже точно не будет. Даже лучше будет. Прошедшая игра подтвердила, что «Спартак» сейчас плох. Думаю, что нужно остановить выбор на российском специалисте.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 08:30
Можно еще попробовать Хохлова или Кобелева .А почему нет ?????
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 08:04
Станкович ,конечно ,отстой , но зачем же доходить до маразма ? Какой к чёрту Аленичев , какой к чёрту Тихонов с Мостовым и другими бездарями ? Вы все с горя с ума посходили что ли ?
4aghtk89bx84
4aghtk89bx84
сегодня в 07:14
Придерживаюсь такого же мнения
gu3gn5jw3g37
gu3gn5jw3g37
сегодня в 06:28
В Спартаке похоже нужно менять всех.
Bad Listener
Bad Listener ответ 3397efdq27hj (раскрыть)
сегодня в 06:18
Великолепный комментарий, подписываюсь под каждым словом. Задолбали иллюзии и фантазии гонять как наркоманы гоняют воспоминания о первом приходе. Нету больше ничего от того великого Спартака в котором кстати все работали и звёзд с неба не хватали потому и были великим клубом
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:10, ред.
А на счёт тренера - был прекрасный человек Слишкович, понимал этих игроков и как и в какой футбол с ними играть, думаю и автобусы сообразил бы как вскрывать если бы дали поработать, потому что человек именно что работал а не звезды с неба собирал. Но Лукойл в силу своего гнилостного малодушия даже не понял как им сильно повезло и отпустил лучшего для Спартака тренера и нанял такого же гнилостного как они сами "специалиста", и спортивного директора заодно. Спартаку нужно нормальное руководство нормальных психологически целостных людей, а не бизнесменов крысенышей из лукойла. Иначе даже удачный тренер будет лишь временной заплаткой на гноящихся ранах, может быть даже принесёт пару титулов, но потом вся эта гниль польётся через край с новой силой
zae478u9q3ax
zae478u9q3ax
сегодня в 04:43
Не успел еще этот поработать, опять нужен новый тренер, все идет по накатанной, а кто-то огребет денежку,
3397efdq27hj
3397efdq27hj
сегодня в 04:38
Спартак сколько тренеров не менял, результат всяк один, возможно не в тренере дело, а в подходе к футболу, хватит жить мнимым величием и вернуться на землю и трудиться.
nik9373
nik9373 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 03:35
Аленичев уже был, Тихонов не пойдёт, так как понимает какая ответственность.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:18, ред.
Так думает не только Терехин...
Спартак поднимет только российский специалист со спартаковским прошлым. Карпин к ним не относится, слишком много злобы в Валерии Георгиевиче. Есть Аленичев, Тихонов - это только навскидку... Выбирать нужно из тех, у кого есть долговременный детальный план выхода из кризиса. Начинать нужно с масштабной зачистки состава.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:55, ред.
И не уговаривайте.....!!!!!!!
Я стажёр......
ABir
ABir
вчера в 23:46
Такое ощущение, что тренер сам по себе, а команда сама по себе - набор каких-то отдельных игроков индивидуалов, а не сыгранная команда. Что за состав - два россиянина . Почему нет Зиньковского, Хлусевича, Зобнина, Денисова? Они точно не лучше отбывающих на поле номер иностранцев. Похоже Станкевич не совсем понимает куда попал и за чем.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:36, ред.
Да, проблема не в тренере, не смотря на то что тренер он так себе, и как раз её касается в своём спиче этот чел кто бы он не был. Академии нет у Спартака и нет достойных воспитанников. Спартаку нужны изменения и реформы не только внутри клуба, но и вообще на всём пути следования футболистов в основной состав. Забрать Спартак 2 у мошенника Андреева. Нужны люди которые понимают в футболе, понимают как эта система работает. Бизнесмены из лукойла не справятся с такой задачей. Так что Станкович не Станкович а толку будет мало, вся система прогнила и если начать менять что то сейчас то лет через 20 только будут какие-то результаты. А щас только если удастся купить талантливых и сильных футболистов на целый состав то можно на что то рассчитывать в краткосрочной перспективе. Но постоянно скупать всех хороших паспортистов не получится, а русских игроков в целом меньше и меньше нормальных в стране. Академия в упадке не только у Спартака, а вообще.
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:35
Какого российского тренера? И почему об этом задумались только сейчас? И только ли в тренере дело? Наиболее адекватный тренер для Спартака это Карпин. Но есть нюанс. Там в руководстве сплошь и рядом сомнительные иностранцы. В целом вообще такую линию как спорт пора национализировать. А то смотришь чемпионат мира, в сборной швейцарии всего 5 швейцарцев, а от франции так вообще грустно.
Гость
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