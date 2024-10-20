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Игорь Осинькин высказался о ничейном результате в матче с «Оренбургом»

вчера, 19:47
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ничейном результате в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

Состав — это всё‑таки не стиль игры, не организация. В целом мы представляли, в какой футбол могут играть те игроки, которые есть в наличии. Удаление нам спутало все карты. До удаления достаточно хорошо контролировали игру, но после давление стало очень большим. Учитывая, что количество подач было невероятно высоким, у нас ещё ушёл Фернандо, который помогает в игре в воздухе. Пришлось поменять схему. В концовке упустили один эпизод, но потом надо отдать должное, потому что могли и проиграть.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:45
наказать надо парня, который удалился !
39tqv5grnjbr
39tqv5grnjbr ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 03:09
Видать повторы посмотрел и дальше дураком выглядеть не захотел.
Удаление и пенальти 100%.
uzat593pnz6j
uzat593pnz6j
вчера в 20:27
Оренбург не заслуживал даже ничьей, а то что КС упустили победу пусть винят только себя.
ABir
ABir
вчера в 20:21
Жаль самарцев чуть чуть не дотерпели до победы.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:00
Из-за пенальти не возмущается, хотя во время матча руками махал и орал .... бывает)))
Гость
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