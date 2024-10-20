Игорь Осинькин высказался о ничейном результате в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался о ничейном результате в матче 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

Состав — это всё‑таки не стиль игры, не организация. В целом мы представляли, в какой футбол могут играть те игроки, которые есть в наличии. Удаление нам спутало все карты. До удаления достаточно хорошо контролировали игру, но после давление стало очень большим. Учитывая, что количество подач было невероятно высоким, у нас ещё ушёл Фернандо, который помогает в игре в воздухе. Пришлось поменять схему. В концовке упустили один эпизод, но потом надо отдать должное, потому что могли и проиграть.