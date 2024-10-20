Мостовой не видит заслуг Мурада Мусаева в успехах «Краснодара»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой отказался признавать заслуги главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в нынешних успехах команды.
«Краснодар» на первом месте при Мусаеве? Какая разница, кто стоит на бровке, играют футболисты. Остаюсь при своем мнении – команду сделал Ивич, который шел на первом месте чуть ли не весь сезон. Так мы до сих пор и не знаем, кто его убрал и за что. Поставь на место Мусаева любого другого тренера – ничего не поменяется. С таким составом они все равно шли бы в тройке. Все восхищаются Мусаевым? Восхищаться надо не Мусаевым, а «Краснодаром» – футболистами, которые играют. Я же ничего не придумываю. Я всю жизнь играл в футбол на высочайшем уровне, который некоторым людям даже не снился. Если вы хотите проверить тренера, поставьте его в «Факел» или «Пари НН». Посмотрите, станет с ними Мусаев чемпионом или нет. Гвардиола с «Брентфордом» станет чемпионом? Нет. А что тогда? В футболе давно все придумано.
«Быки» после 12 туров лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков и не потерпев ни одного поражения.
Мусаев возглавил команду в середине марта после увольнения Владимира Ивича.
"— Готовы ли в тренерской деятельности подниматься с нуля?
— Я не готов. Мне не 35 и не 40 лет. Я не для того играл 25 лет в футбол и 15 из них в Европе.
— То есть вы рассчитываете сразу на топ-клуб?
— Если подвернется - да. Если кто-то захочет увидеть Александра Мостового тренером какой-то команды, с удовольствием соглашусь.
— РПЛ?
— Хотя бы."
То есть проверить себя на тренерское искусство (ежели когда-то начнет тренировать) в условном "Факеле", не говоря уж о клубах ФНЛ, желания особого нет, пусть, опять же условно, Мусаевы с Семаками себя проверяют. "Царям" "Реалы" и "Баварии" сразу подавай, ну или на крайняк наверное "Спартак" родимый. Короче говоря все вокруг мужчины неправильной сексуальной ориентации, один я Д'Артаньян.
"— Готовы ли в тренерской деятельности подниматься с нуля?
— Я не готов. Мне не 35 и не 40 лет. Я не для того играл 25 лет в футбол и 15 из них в Европе.
— То есть вы рассчитываете сразу на топ-клуб?
— Если подвернется - да. Если кто-то захочет увидеть Александра Мостового тренером какой-то команды, с удовольствием соглашусь.
— РПЛ?
— Хотя бы."
То есть проверить себя на тренерское искусство (ежели когда-то начнет тренировать) в условном "Факеле", не говоря уж о клубах ФНЛ, желания особого нет, пусть, опять же условно, Мусаевы с Семаками себя проверяют. "Царям" "Реалы" и "Баварии" сразу подавай, ну или на крайняк наверное "Спартак" родимый. Короче говоря все вокруг мужчины неправильной сексуальной ориентации, один я Д'Артаньян.