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Мостовой не видит заслуг Мурада Мусаева в успехах «Краснодара»

вчера, 22:06

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой отказался признавать заслуги главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в нынешних успехах команды.

«Краснодар» на первом месте при Мусаеве? Какая разница, кто стоит на бровке, играют футболисты. Остаюсь при своем мнении – команду сделал Ивич, который шел на первом месте чуть ли не весь сезон. Так мы до сих пор и не знаем, кто его убрал и за что. Поставь на место Мусаева любого другого тренера – ничего не поменяется. С таким составом они все равно шли бы в тройке. Все восхищаются Мусаевым? Восхищаться надо не Мусаевым, а «Краснодаром» – футболистами, которые играют. Я же ничего не придумываю. Я всю жизнь играл в футбол на высочайшем уровне, который некоторым людям даже не снился. Если вы хотите проверить тренера, поставьте его в «Факел» или «Пари НН». Посмотрите, станет с ними Мусаев чемпионом или нет. Гвардиола с «Брентфордом» станет чемпионом? Нет. А что тогда? В футболе давно все придумано.

«Быки» после 12 туров лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков и не потерпев ни одного поражения.

Мусаев возглавил команду в середине марта после увольнения Владимира Ивича.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 17:03
Мостовой никогда не особо любил Мусаева, всегда его критиковал, как Обо76я.
Rivera_10
Rivera_10 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 15:14
Это спорно, учитывая, что их отсутствие не сказывается.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:29
У вас в Зените все правильные...особенно Сантос)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rivera_10 (раскрыть)
сегодня в 12:06
Не надо лишних слов. Я сказал, что уход Сафонова, Алонсо и Волкова ослабил команду. Я не прав,?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:03
Я никого не считаю. Я ему ответил на утверждение что процент легионеров в Зените ниже,чем в Краснодаре ,Спартаке и Динамо. В Зените регулярно играют 12 легионеров, и выходя на замену. Реально в составе играет у них 18. человек те 66% в Зените играют легионеры. А постоянно 8 из 11. В ЦСКА играют 5 легионеров и 6 наших. Вот и все. Что я ему изложил. Хотя я против легионеров в принципе. В виде исключения не более 3 в заявке и не более 1 на поле. Только так.
galem72
galem72
сегодня в 10:20
Да Саня языком с кресла муть тв сразу чемпионом рпл стал бы: всё знает, всё понимает, лучше всех тренирует.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:55
А может, Александр прав ? Действительно, команда заиграла при Ивиче, а при Мусаеве "просто" продолжила шествие по намеченному пути. В прошлом сезоне немного не дотянули до чемпионства, а в этом решили доказать, что прошлогодний успех был не случайным.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:45
Анатолий, не надо считать легионеров. Надо считать иностранцев в команде. А то завтра Миллер с Дюковым решат, что бразильцы нам братья по БРИКС и перестанут называть бразильских футболистов легионерами. И тогда в процентном отношении в Зените легионеров будет меньше всего.
Rivera_10
Rivera_10 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:19
Сафонов, Алонсо и Волков не системаобразующие игроки. Вот если бы Сперцян и Кордоба ушли, то это была бы проблема.
112910415
112910415
сегодня в 05:29
примитивный взгляд на сложные явления редко бывает верным !
ABir
ABir
сегодня в 00:12
Да любого поставь на Реал Мадрид и несколько лет, они все равно будут все выигрывать. О чем хотел сказать Мостовой, не понятно.
Comentarios
Comentarios ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:03
Себя )
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:51, ред.
Весна слова Мостового или подтвердит, или опровергнет. Бывший Царь слишком перебарщивает со своими оценками. Он просто не имеет на это права... Хотя бы потому, что у Александра нет собственного тренерского опыта. Сомневаюсь, что с таким гнилым языком этот опыт у него скоро появится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
Как жаль, что такой интересный собеседник частенько не в ту степь устремляется. Я не говорил о правильных и неправильных легионерах, Это Ваши выдумки. Я не буду упоминать как называются выдумки в адрес человека (меня), не соответствующие действительности. Мой текст выявлял лукавство ваших рассуждений о процентах. Напомню Вам среднюю школу. В числителей число легионеров ( в Зените 12), а в знаменателе общее число игроков в заявке. Так вот у Зенита в знаменателе ооооочень много людей числится. (4 вратаря, "звезды" типа Ерохина, Васильева, Ахметова и пр.) Поэтому и получается ваш 50%. Именно поэтому я и против процентов. У Зенита 12 легионеров и все иногда выходят на поле. Напомню Вам , что Ренан и Изидор отданы в аренду. Примерно столько же легионеров и у Краснодара и Спартака. Вот и все, что я излагал.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:43
Мостовой хоть кого-то хвалит? Все время только критикует. Не стоит обращать на его слова внимание. Мусаев проделывает хорошую работу в Краснодаре. Так держать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:02, ред.
Я привёл статистику...официальную статистику....
А дальше уж ваше дело...делить легионеров на правильных...как у всех...и неправильных как у Зенита....
Мне это не интересно....
Меня не интересует "средняя температура по больнице"...
У Краснодара качественные легионеры...и кто из них играл с Мусаевым в молодежке вам видней...))
Я лишь хотел подчеркнуть что если в заявке 23 игрока и 14 из них легионеры...то большая заслуга в лидерстве команды на добротной селекции.....
А не про Алипа...))
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:50
"Если вы хотите проверить тренера, поставьте его в «Факел» или «Пари НН»." О как. Позволю себе напомнить...
"— Готовы ли в тренерской деятельности подниматься с нуля?
— Я не готов. Мне не 35 и не 40 лет. Я не для того играл 25 лет в футбол и 15 из них в Европе.
— То есть вы рассчитываете сразу на топ-клуб?
— Если подвернется - да. Если кто-то захочет увидеть Александра Мостового тренером какой-то команды, с удовольствием соглашусь.
— РПЛ?
— Хотя бы."
То есть проверить себя на тренерское искусство (ежели когда-то начнет тренировать) в условном "Факеле", не говоря уж о клубах ФНЛ, желания особого нет, пусть, опять же условно, Мусаевы с Семаками себя проверяют. "Царям" "Реалы" и "Баварии" сразу подавай, ну или на крайняк наверное "Спартак" родимый. Короче говоря все вокруг мужчины неправильной сексуальной ориентации, один я Д'Артаньян.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:39
Не надо лукавить насчет процентов в составе. В РПЛ три в равной степени импортные команды. Это Зенит, Краснодар и Спартак. У все в основе 8 легионеров и три не легионера. Я не могу назвать Алипа русским, но он не легионер, как и Сперцян. А в заявке у Зенита 12 легионеров ( 2 еще в аренде). Так что проценты не при чем. Г Нужны абсолютные цифры. А это 8+3 у трех команд..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:35
Балабол по кличке Мост в своем репертуаре. Поскольку он ни дня тренером не работал, то не имеет понятия об этой работе. Во-первых, с момента Ивича существенно поменялся состав команды. Ушли Сафонов, Алонсо, Волков. Во-вторых, кто футбол смотрит внимательно заметит существенную разнице в игре быков в этом сезоне и в прошлом. Сейчас Краснодар бьется за своего тренера. Многие у Мусаева еще в молодежке играли. Мурад сейчас безусловно лучший тренер РПЛ. Так, что не надо реагировать на слова балабола. по кличке Мост.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:33
Очень хорошая работа селекции.....
Краснодар в лидерах по проценту легионеров в составе...более 60%....
Динамо 53,8%
Спартак и Зенит имеют по 50%...
ЦСКА 41%

Наверное если наши игроки примерно одинакового уровня.....то легионеры подчас делают результат и разницу.....

Исключение ЛОКО....там 20%...но это нонсенс....удивляющий наверно и само руководство клуба....

А Краснодар просто классно отработал последние пару-тройку лет в селекции....
Причём не покупал Пьяничей, Жозе, Соболевых....а выверенно...и с толком.....
Молодцы.....
shur
shur
вчера в 22:28
"Поставь на место Мусаева любого другого тренера – ничего не поменяется." ....Тен Хага,слабо...?!?!?!
b3jzqdqvxewm
b3jzqdqvxewm
вчера в 22:26
Мостовой абсолютно прав, Мусаев на багаже Ивича едет, еще неизвестно куда доедет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:17
Будто про Семака говорил))
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 22:12
Мусаев типичный физрук.
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