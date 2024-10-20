Мостовой не видит заслуг Мурада Мусаева в успехах «Краснодара»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» отказался признавать заслуги главного тренера «Краснодара» в нынешних успехах команды.

«Краснодар» на первом месте при Мусаеве? Какая разница, кто стоит на бровке, играют футболисты. Остаюсь при своем мнении – команду сделал Ивич, который шел на первом месте чуть ли не весь сезон. Так мы до сих пор и не знаем, кто его убрал и за что. Поставь на место Мусаева любого другого тренера – ничего не поменяется. С таким составом они все равно шли бы в тройке. Все восхищаются Мусаевым? Восхищаться надо не Мусаевым, а «Краснодаром» – футболистами, которые играют. Я же ничего не придумываю. Я всю жизнь играл в футбол на высочайшем уровне, который некоторым людям даже не снился. Если вы хотите проверить тренера, поставьте его в «Факел» или «Пари НН». Посмотрите, станет с ними Мусаев чемпионом или нет. Гвардиола с «Брентфордом» станет чемпионом? Нет. А что тогда? В футболе давно все придумано.