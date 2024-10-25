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Терри поздравил Абрамовича с днём рождения

вчера, 09:52

Экс-капитан «Челси» Джон Терри поздравил бывшего владельца лондонского клуба Романа Абрамовича с днём рождения, опубликовав на своей странице в социальной сети фотографию с ним.

Вчера, 24 октября, российскому предпринимателю исполнилось 58 лет.

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:47
как будто остальные граждане России что то сделали, чтобы получить эти деньги.
90-е была эпоха больших игр и больших же рисков.
Абрамович свои навыки применил успешно, но помимо него были сонмы неудачников, севших, погибших, сломавшихся.
ну есть и такие, сидят на попе ровно, и меньше рискует, но и проживет подольше.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:43
Терри прав.
лучше Абрамовича владельца сложно представить, ну Галицкий рядом.
Роман щежро влил несколько эрда, сделал из крепкого середняка с претензиями в мировой топ-клуб, завоевал куча трофей, затем прошел через весьма унизительную процедуру отжима клуба.
однако он не повесил долг на клуб, а простил долг.
нового владельца обязал поддерживать все три команды синих.
вложиться в реконструкцию стадиона.
запретил вынимать деньги из клуба на протяжении следующих 20 лет.
и не забываем, что вливания денег Абрамовичем сделали из АПЛ
в суперлигу по своей сути, которую мы все сегодня так любим.
памятник у клуба заслужил однозначно.
в отличии от других олигархов РФ, Абрамович что то создал, хоть и для не россиян))
с днем рождения, Рома!
112910415
112910415
вчера в 12:39
хозяин, которого не забыть !
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:24
Терри грех было не поздравить абрама! Ну а мне то по барабану))
LOpp
LOpp
вчера в 10:25
молодец Терри!
Вещий
Вещий
вчера в 10:20
Да при нем Челси был наверное самым лучшим Челси.....
борька
борька
вчера в 10:18
Абрам Чукотыч,с юбилеем,25×25=625 лет жизни дарит тебе наша футбольная команда "Путь Коммунизма" хутор Вермутово
e6esvr42bnt8
e6esvr42bnt8
вчера в 09:58
Терри как никто другой понимает, что при начальнике Чукотки такого бардака как сейчас в Челси и близко не было. Кстати, несмотря на все эти любезности Абраше надо свою мадаму подальше от Джонни держать, а то он до чужих супружниц уж больно ...эээ, как бы это сказать, ... любознателен!
shur
shur
вчера в 09:58
...Роман Абрамович с Днюхой...!!!
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