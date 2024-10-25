Терри поздравил Абрамовича с днём рождения

Экс-капитан «Челси» Джон Терри поздравил бывшего владельца лондонского клуба Романа Абрамовича с днём рождения, опубликовав на своей странице в социальной сети фотографию с ним.
Вчера, 24 октября, российскому предпринимателю исполнилось 58 лет.
Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.
лучше Абрамовича владельца сложно представить, ну Галицкий рядом.
Роман щежро влил несколько эрда, сделал из крепкого середняка с претензиями в мировой топ-клуб, завоевал куча трофей, затем прошел через весьма унизительную процедуру отжима клуба.
однако он не повесил долг на клуб, а простил долг.
нового владельца обязал поддерживать все три команды синих.
вложиться в реконструкцию стадиона.
запретил вынимать деньги из клуба на протяжении следующих 20 лет.
и не забываем, что вливания денег Абрамовичем сделали из АПЛ
в суперлигу по своей сути, которую мы все сегодня так любим.
памятник у клуба заслужил однозначно.
в отличии от других олигархов РФ, Абрамович что то создал, хоть и для не россиян))
с днем рождения, Рома!
лучше Абрамовича владельца сложно представить, ну Галицкий рядом.
Роман щежро влил несколько эрда, сделал из крепкого середняка с претензиями в мировой топ-клуб, завоевал куча трофей, затем прошел через весьма унизительную процедуру отжима клуба.
однако он не повесил долг на клуб, а простил долг.
нового владельца обязал поддерживать все три команды синих.
вложиться в реконструкцию стадиона.
запретил вынимать деньги из клуба на протяжении следующих 20 лет.
и не забываем, что вливания денег Абрамовичем сделали из АПЛ
в суперлигу по своей сути, которую мы все сегодня так любим.
памятник у клуба заслужил однозначно.
в отличии от других олигархов РФ, Абрамович что то создал, хоть и для не россиян))
с днем рождения, Рома!
90-е была эпоха больших игр и больших же рисков.
Абрамович свои навыки применил успешно, но помимо него были сонмы неудачников, севших, погибших, сломавшихся.
ну есть и такие, сидят на попе ровно, и меньше рискует, но и проживет подольше.
90-е была эпоха больших игр и больших же рисков.
Абрамович свои навыки применил успешно, но помимо него были сонмы неудачников, севших, погибших, сломавшихся.
ну есть и такие, сидят на попе ровно, и меньше рискует, но и проживет подольше.