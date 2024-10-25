Терри поздравил Абрамовича с днём рождения

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вчера, 09:52

Экс-капитан «Челси» поздравил бывшего владельца лондонского клуба с днём рождения, опубликовав на своей странице в социальной сети фотографию с ним.

Вчера, 24 октября, российскому предпринимателю исполнилось 58 лет.

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.