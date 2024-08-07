Валерию Газзаеву исполнилось 70 лет

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вчера, 09:57

7 августа свой 70-летний юбилей отмечает известный российский тренер .

В качестве тренера специалист четырежды выигрывал чемпионат России (один раз с «Аланией» и три — с ЦСКА ). С «армейцами» четыре раза побеждал в Кубке страны, два раза — в Суперкубке России, также выигрывал Кубок УЕФА . С киевским «Динамо» становился обладателем Суперкубка Украины.

Кроме того, Газзаев работал с московским «Динамо» и сборной России.