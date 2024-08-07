Валерию Газзаеву исполнилось 70 лет

7 августа свой 70-летний юбилей отмечает известный российский тренер Валерий Газзаев.
В качестве тренера специалист четырежды выигрывал чемпионат России (один раз с «Аланией» и три — с ЦСКА). С «армейцами» четыре раза побеждал в Кубке страны, два раза — в Суперкубке России, также выигрывал Кубок УЕФА. С киевским «Динамо» становился обладателем Суперкубка Украины.
Кроме того, Газзаев работал с московским «Динамо» и сборной России.
Как тренер Динамо, ничем себя не обозначил, зато в Алании и в ЦСКА нашел себя в полной мере!!! Обидно другое, Газзаев, никогда не вспоминает Динамо, в котором мечтал играть и о чем говорил после перехода в динамовскую команду в 1979г. Именно в Динамо, он стал известным футболистом. Динамо, в те годы- был элитным клубом, ежегодно игравшим в еврокубках...
Однако, как бы то ни было- пожелаю Газзаеву или Газонову, как называли Валеру болельщики, прежде всего- Здоровья и конечно творческих успехов!!! Помню, Валеру- твою искрометную и техничную игру!!!
Как тренер Динамо, ничем себя не обозначил, зато в Алании и в ЦСКА нашел себя в полной мере!!! Обидно другое, Газзаев, никогда не вспоминает Динамо, в котором мечтал играть и о чем говорил после перехода в динамовскую команду в 1979г. Именно в Динамо, он стал известным футболистом. Динамо, в те годы- был элитным клубом, ежегодно игравшим в еврокубках...
Однако, как бы то ни было- пожелаю Газзаеву или Газонову, как называли Валеру болельщики, прежде всего- Здоровья и конечно творческих успехов!!! Помню, Валеру- твою искрометную и техничную игру!!!