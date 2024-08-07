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Валерию Газзаеву исполнилось 70 лет

вчера, 09:57

7 августа свой 70-летний юбилей отмечает известный российский тренер Валерий Газзаев.

В качестве тренера специалист четырежды выигрывал чемпионат России (один раз с «Аланией» и три — с ЦСКА). С «армейцами» четыре раза побеждал в Кубке страны, два раза — в Суперкубке России, также выигрывал Кубок УЕФА. С киевским «Динамо» становился обладателем Суперкубка Украины.

Кроме того, Газзаев работал с московским «Динамо» и сборной России.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
Может ты и прав, но игроков, которых ты перечислил, наверняка преобретали по инициативе тренера.
Capral
Capral
вчера в 19:35
Сенатов.

Заслуга Газзаева в победе в Кубке УЕФА есть и немалая. Другое дело, что соперники были не самые сильные. А то, что ты говоришь, что таких как Газзаев в СССР было много, то это не так. Таких технарей было немного. Даже в тбилисском Динамо, Арарате, такие были далеко не все... Просто, Газзаеву не хватало коллективного интеллекта, но это- уже совсем другая история.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 18:57
Верий Георгич,удачи,здоровья!!!Классный ты мужик,хоть и псих))Удачи!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:16, ред.
Футболист, каких было много в Советском Союзе. Как тренер - состоялся, учитывая успехи на внутренней и внешней аренах. Но... чёрт побери, всё время кажется, что его заслуги в завоевании Кубка УЕФА нет. Состав тогда подобрался великолепный, один Вагнер Лав чего стоил. Игра получалась на все сто, никого не боялись, и дело не в тренере. Иногда он только мешает.
Рахимич, Олич, Красич, Карвалью, Жирков, Березуцкие... Имена.
Capral
Capral
вчера в 18:14
Сп62

Соглашусь. Уж насколько, Миша Гершкович был коллективным и командным игроком, но при своей отточенной технике, тоже часто не видел партнеров и критиковался...
Asper
Asper
вчера в 17:42
Я думал, они максимум 20 лет живут.. Во дает
Сп62
Сп62
вчера в 17:28, ред.
Capral
Почти все дриблёры, как правило, упираются в мяч и поэтому не видят партнёров. Лишь вырвавшись на свободное пространство могут сделать адресную передачу. Иначе идёт либо навес, либо прострел вслепую, либо заводятся.
Capral
Capral
вчера в 15:53
Сп62

Не переживай- судить не буду))). Дриблер он был великолепный, но как я отмечал- часто передерживал мяч. А после тбилисской игры с Нантом, в КК в 1980, Газзаев подвергся жесточайшей критике- за индивидуализм во вред команде.
Сп62
Сп62
вчера в 15:27
Почему-то врезался в память казалось бы тривиальный случай. После очередного рывка по правому флангу Валерий забивает гол за Динамо, выскакивает на радостях на беговую дорожку (тогда такая ещё была) и вдруг разочарование - офсайд. А дриблёр был хороший. Не буду ни с кем сравнивать, а то главный аналитик засудит.
Capral
Capral
вчера в 14:04
Анатолий Кандауров.
Вы об игре с Айнтрахтом в 1992? После такого, каждый уважающий себя тренер должен подать в отставку. Помню, я в том году, еще дорабатывал в Киеве, на фабрике, пришел в цех, а на моем рабочем месте стоит маленький черный флажок. Все знали- что я болельщик Динамо, вот и решили поиздеваться, уроды...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:53
Capral
Я это тоже все помню. Но мне еще запомнился его истинно мужской поступок. Подал в отставку сам сразу после разгрома в ЕК на своем поле. Это было круто!
a-league
a-league
вчера в 12:01, ред.
Вот, что Дума животворящая с людьми делает ... - в 70 лет только жить начинают ...
Capral
Capral
вчера в 11:31
Невероятно техничный, быстрый и острый форвард!!! Но и в неменьшей степени- туповатый индивидуалист. В 1979 не забил пенальти в финале кубка СССР, но в 1984, в финале- исправился. Пришел в Динамо из Локомотива- дремучим и совершенно не умеющим играть в пас, и блистательный А.Максименков (Светлая Ему Память!!!) учил Валеру коллективной игре. Но техника у Газзаева была потрясающая- один мог обвести пол команды соперника!!!

Как тренер Динамо, ничем себя не обозначил, зато в Алании и в ЦСКА нашел себя в полной мере!!! Обидно другое, Газзаев, никогда не вспоминает Динамо, в котором мечтал играть и о чем говорил после перехода в динамовскую команду в 1979г. Именно в Динамо, он стал известным футболистом. Динамо, в те годы- был элитным клубом, ежегодно игравшим в еврокубках...

Однако, как бы то ни было- пожелаю Газзаеву или Газонову, как называли Валеру болельщики, прежде всего- Здоровья и конечно творческих успехов!!! Помню, Валеру- твою искрометную и техничную игру!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:33
Человек, тебе уже семьдесят....
Даже если ты доживёшь до ста, помни об Алании.
Да, ты сделал её чемпионом, но это уже история.
Последнее, что ты совершил, это преступление.
Ты просто обворовал свой родной клуб.
Palex
Palex ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 10:24
Таких игроков, как Газзаев, в Советском союзе, в каждом клубе,человек по пять было. Ничем не примечательный середнячок.
BENDER2012
BENDER2012
вчера в 10:21
С днюхой, пес!!!!
allemz
allemz
вчера в 10:20
Усам сколько исполнилось??
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:13
Поздравляем с юбилеем. Состоялся как игрок, тренер, и наверное политик...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:12
Праздничную будку в студию!
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:11
Правда по итогу разворовал Аланию
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:06, ред.
Здоровья желаю!!!
Отличную работу делал в ЦСКА и Алании!))
Первый кто выиграл кубок УЕФА, это было шикарно!!!))
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