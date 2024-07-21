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«Интер Майами» устроил чествование Месси в честь завоевания 45-го титула

21 июля 2024, 09:21
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 1Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго ФайрМатч завершен

Перед матчем «Интер Майами» с «Чикаго Файр» состоялась церемония награждения нападающего Лионеля Месси в честь завоевания им 45-го титула в карьере.

Игрок в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки во второй раз подряд. Из-за травмы форвард не смог принять участия в прошедшей встрече чемпионата МЛС.

«Интер Майами» устроил чествование Месси в честь завоевания 45-го титула«Интер Майами» устроил чествование Месси в честь завоевания 45-го титула«Интер Майами» устроил чествование Месси в честь завоевания 45-го титула«Интер Майами» устроил чествование Месси в честь завоевания 45-го титула

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Все комментарии
Capral
Capral ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 14:56
Ну, Дружище- Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не ожидал...
Ещё раз- Благодарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:07
Большой, Уважаемый человек!!!
Capral
Capral ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 00:56
Спасибо!!! А почему глыба?
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Capral (раскрыть)
21 июля в 23:54
Вы - глыба!)
Capral
Capral ответ _AgamagA_ (раскрыть)
21 июля в 21:34
    Capral
    Capral ответ _AgamagA_ (раскрыть)
    21 июля в 20:33
    Добрый вечер!!!
    К Вам- Уважительно, без вопросов)))! К Месси- только как к игроку, как к человеку- вопросы имеются...
    _AgamagA_
    _AgamagA_ ответ Capral (раскрыть)
    21 июля в 19:50
    Доброго времени суток!)) а ко мне как? Ну и к Месси?))))))
    _AgamagA_
    _AgamagA_ ответ Romeo 777 (раскрыть)
    21 июля в 19:46
    Этим двоим? Месси действующий обладатель кубка мира и кубка Америки, с чего ему в музей?
    Кому на отдых, так это Роналду, раз в арабской лиге из 7 титулов ни один не взял.
    Знатог
    Знатог
    21 июля в 19:36
    и ведь играл он не в Реале и не в Баварии и не в ПСЖ которые каждый год чемпионами становятся. Как сумел?
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ _AgamagA_ (раскрыть)
    21 июля в 19:13
    Этим двум уже пора в музей, даже несмотря на то, что аргентинец почти на 2 года моложе португальца.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    21 июля в 17:09, ред.
    Осваивайся, принюхивайся, смотри на остальных...
    В одном Соккер всё ж, но лидер. Контингент тут разношерстный как по возрасту, так и по темпераменту..., отчего как нигде полно людей интересных и толковых на свой лад (как в бытийном, так и в футбольном смысле).
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    21 июля в 17:04
    Посмотрим. Выбор пал на Соккер потому что тут мало людей, но не все так однозначно. Например, половина комментариев в этой новости забанены, хотя я не вижу из-за чего. Матов нет, оскорблений тоже. Ну и смотрю на некоторые новости вообще комментарии закрыты.
    Capral
    Capral
    21 июля в 16:57
      Capral
      Capral
      21 июля в 16:55
      Сенатов.

      Тобой было сказано, что ко мне, пользователи Соккера относятся с уважением, а вот, я к ним- не всегда. По этому поводу, у меня к тебе вопрос, еще раз: к кому, конкретно, я отношусь неуважительно??? Если обвинил меня, будь любезен- представь доказательства.
      Capral
      Capral
      21 июля в 16:46
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
        21 июля в 16:42, ред.
        Да,да,да... Двойственность (бесконечность) суждений рано или поздно заставляют сделать конкретный выбор. Выбор - судьбоносная, и вместе с тем, опасная вещь, Юрий. Почему опасная ? Да потому, что после каждого выбора идут последствия. И в этом аспекте, меня больше убеждает главный герой Шагреневой Кожи (Бальзака)..., при всём уважении к О. Генри.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
        21 июля в 16:36, ред.
        Атмосфера - гуд, как на сковороде. И "бонус" в том, что сам жариться имеешь право, а подливать масло в огонь нельзя.
        В общем Спортс, по части разгуляться и троллинга, тебе раем покажется.

        Удачи.
        Capral
        Capral
        21 июля в 16:34
          FreshMeat
          FreshMeat ответ Шуnя771 (раскрыть)
          21 июля в 16:12, ред.
          гугл на запрос "Ибрагимович пошел на сокращение зарплаты" выдает и МЮ, и Милан и даже американский Гэлакси, и Златан говорил в интервью что скучает по зарплате которую платил ПСЖ )))
          Но играл ради спорта, а не ради денег. Не все люди как Месси.
          Хитрый Лис
          Хитрый Лис ответ Шуnя771 (раскрыть)
          21 июля в 15:47, ред.
          Здравствуй. Посмотрим, что тут за атмосфера.
          Шуnя771
          Шуnя771 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
          21 июля в 15:39
          Да нормальная тут футбольная лагуна!
          Сколько людей столько и мнений!
          Чекинься, нам хитрые тут просто необходимы!
          Привет "Хитрый лис"!)
          Шуnя771
          Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
          21 июля в 15:37
          И довольно таки частое явление.
          Шуnя771
          Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
          21 июля в 15:36
          В комментариях конкурса мну выразил свое скромное мнение...))
          Хитрый Лис
          Хитрый Лис
          21 июля в 15:32
            Capral
            Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
            21 июля в 15:28
            Привет, Олег!!!
            Ну хорошо, доверюсь твоим научным познаниям. Сегодня, с нетерпением жду игру Спартака. Хочу посмотреть, что, день грядущий нам готовит- ну в смысле тренер...)))
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
            21 июля в 15:25, ред.
            "Ну какая АПЛ в его возрасте, о чём вы говорите."

            В каком таком возрасте ? После ЧМ 2022 ? Юра, ты Месси то в Катаре видел, не ?! Спросил бы ты про его возраст у Йошко Гвардиола..., - он бы тебе в 2022-м ответил..., как ответила бы тебе вся хваленая оборона голландцев, которую он оставил в дураках, выведя на удар Молину в 1/4...

            Сегодня то и дураку понятно, что поезд уже ушёл..., но после Катара он точно года 2 мог англичан в АПЛ воспитывать.
            Capral
            Capral
            21 июля в 15:25
            Сенатов!

            Ну конечно, а кто-то, может оклеветать человека бездоказательно и при этом остаться белым, и пушистым...
            Шуnя771
            Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
            21 июля в 15:24
            Привет Виктор!

            Должен зметить Наф-Нафа (по вашему Schwein, подсказывают мне школьные годы)
            обижать нельзя, у неё самое сильное обоняние и по сравнению с остальными животными больше всего подходят к нам структурой внутренних органов!
            А отсутствие белка антигена вообще дает возможность экспериментировать с пересадкой органов.
            Хрю-хрю))
            _AgamagA_
            _AgamagA_ ответ Romeo 777 (раскрыть)
            21 июля в 15:22
            Не берите в расчёт МЛС, он выиграл все титулы за пределы МЛС.

            Обидно тем, кто ожидал от Роналду титулов в любительской лиге арабов, хотя бы дотянуть по цифрам до Месси, но минус 7 титулов из 7-ми возможных.
            Capral
            Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            21 июля в 14:55
            Я не поросёнок- не обижай меня.
            Гость
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