«Интер Майами» устроил чествование Месси в честь завоевания 45-го титула

Перед матчем «Интер Майами» с «Чикаго Файр» состоялась церемония награждения нападающего Лионеля Месси в честь завоевания им 45-го титула в карьере.
Игрок в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки во второй раз подряд. Из-за травмы форвард не смог принять участия в прошедшей встрече чемпионата МЛС.
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Куй железо не отходя от кассы!
Под благими намерениями, красивой обёрткой... только прибыль. прибыль и ничего личного... По максимуму использует свое имя в своем бизнесе.
Футбол для него уже мишура....