«Акрон» пригласил на свои матчи серебряных призёров Олимпийских игр

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вчера, 23:49

В тольяттинском «Акроне» пригласили серебряных призёров Олимпиады в Париже теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на домашние матчи клуба в Премьер-Лиге и Кубке России.

Мы поздравляем Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебром Олимпийских игр. Это большое достижение, которое навсегда останется в памяти болельщиков и любителей тенниса. Приглашаем теннисисток и их тренерский штаб, а также первого тренера Дианы на матчи «Акрона».