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«Акрон» пригласил на свои матчи серебряных призёров Олимпийских игр

вчера, 23:49

В тольяттинском «Акроне» пригласили серебряных призёров Олимпиады в Париже теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на домашние матчи клуба в Премьер-Лиге и Кубке России.

Мы поздравляем Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебром Олимпийских игр. Это большое достижение, которое навсегда останется в памяти болельщиков и любителей тенниса.

Приглашаем теннисисток и их тренерский штаб, а также первого тренера Дианы на матчи «Акрона».

В воскресенье Шнайдер и Андреева со счётом 6:2, 1:6, 7:10 уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Ясмин Паолини в финале женского парного разряда. Шнайдер родилась в Жигулёвске, где «Акрон» проводил свои домашние матчи до выхода в РПЛ, а её первый тренер Сергей Коновалов живёт в Тольятти.

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Акрон
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
nh8hwqp97g78
nh8hwqp97g78
сегодня в 07:38
Вот только вряд ли они пойдут на футбол.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:53
Думаю что все сделали правильно и официально это озвучили.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:47
Молодцы..Акрон.. слишком много обиженных милитаристов..на спортсменов гонят обвинения. Клуб поддержал своих.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:33
Акрон пригласил тех, кто выступал на Олимпиаде без Флага и Гимна России. Серебрянные медали, которые не имеют никакого отношения к нашей стране. Они даже не попали в наш зачёт.Это нормально? Лично:меня такая инициатива настораживает. Она требует отдельной общественной оценки. С чего начинается Родина?
9u5jwcczqdjv
9u5jwcczqdjv
сегодня в 00:14
Это заслуживает внимания и очень верное решение!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Это конечно такой трогательный знак внимания со стороны Акрона!
Гость
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