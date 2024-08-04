«Акрон» пригласил на свои матчи серебряных призёров Олимпийских игр

В тольяттинском «Акроне» пригласили серебряных призёров Олимпиады в Париже теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер на домашние матчи клуба в Премьер-Лиге и Кубке России.
Мы поздравляем Диану Шнайдер и Мирру Андрееву с серебром Олимпийских игр. Это большое достижение, которое навсегда останется в памяти болельщиков и любителей тенниса.
Приглашаем теннисисток и их тренерский штаб, а также первого тренера Дианы на матчи «Акрона».
В воскресенье Шнайдер и Андреева со счётом 6:2, 1:6, 7:10 уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Ясмин Паолини в финале женского парного разряда. Шнайдер родилась в Жигулёвске, где «Акрон» проводил свои домашние матчи до выхода в РПЛ, а её первый тренер Сергей Коновалов живёт в Тольятти.