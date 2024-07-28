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Спонсор «Реала» подарил Мбаппе BMW

вчера, 22:12

Спонсор мадридского «Реала» BMW подарил нападающему Килиану Мбаппе электромобиль i7 M70 xDrive стоимостью 186 тысяч евро. Автомобиль стал 9-м в коллекции французского форварда.

При этом у 25-летнего футболиста водительского удостоверения пока нет.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 10:20
Маменькин сынок же.
XtraDigger
XtraDigger ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:06
У него есть личный водитель)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:00
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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:41
Нет ВУ в 25 лет???
ABir
ABir
сегодня в 01:55
Может ему модель подарили, для коллекции
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:57
Хоршее начало,а что будет дальше.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:27
У него нет прав?))) забавно)))
Вы еще Зидану подарите шампунь и расчёску)))
Гость
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