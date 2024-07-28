Спонсор «Реала» подарил Мбаппе BMW

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вчера, 22:12

Спонсор мадридского «Реала» BMW подарил нападающему электромобиль i7 M70 xDrive стоимостью 186 тысяч евро. Автомобиль стал 9-м в коллекции французского форварда.

При этом у 25-летнего футболиста водительского удостоверения пока нет.