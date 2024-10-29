Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Владимир Федотов: «Не хочется обсуждать работу Николича в ЦСКА»

вчера, 09:50

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил работу Марко Николича во главе «армейцев».

Не хочется это обсуждать, вы и сами всё видите, знаете. Из моих уст это будет звучать не очень корректно. Не могу об этом говорить.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Председатель совета директоров «Динамо» оценил выступление второй команды
27 октября
Мостовой о мыслях Карпина про отставку: «В этом нет ничего удивительного»
26 октября
Ташуев: «Не сказал бы, что нам подарили голы – игроки проявили характер»
26 октября
Рязанцев: «Не вижу смысла превозносить нашу молодёжь»
26 октября
Дюков: «Станислав Саламович точно не хотел обидеть казахов своей шуткой»
26 октября
Николич: «Недоволен. Сегодня в атаке ничего не сработало»
26 октября
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:09
Есть такая поговорка: "Хуже не стало, уже хорошо!" Есть ещё поговорка: "Поменяли шило на мыло!". В данной ситуации мне больше нравиться ВТОРАЯ поговорка.
Сп62
Сп62
вчера в 20:05
А по мне так игра ЦСКА практически не изменилась. Где-то чуть-чуть лучше. Где-то чуть-чуть хуже.
альсато
альсато
вчера в 15:51
Я , как и мой ЗЕМЛЯК-Анатолий Кандауров, за словом в карман не полезу!)))..что Володя, что Марко-тренеры не плохие, плохой -админресурс))))
B.Y.O.B.
B.Y.O.B. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:47
Когда писал, не видел Вашего комментария, а мысли такие же получились)
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 14:46
Ни в коем случае не претендую на анализ, просто впечатление. ЦСКА сейчас смотрится чуть живее, чем при Федотове, но в целом ощущение... эммм, легковесности, что ли, по-прежнему осталось. Это не та команда, которая может доминировать, вести матч и продавливать, если что-то не складывается (ну хоть на последних минутах перестали пропускать). И даже легковесность эта не оборачивается скоростью, когда команда успевает в защите и пружиной раскрывается в контратаках. Тут скорее некая немощность, что особенно показал матч с Факелом. Не хватило силы, чтобы надавить и продавить оборону соперника. И это ощущение от игры ЦСКА уже не первый год.
А по тренерам, шило на мыло, на мой взгляд, были свои плюсы у Федотова, есть свои плюсы у Николича. Но и минусы тоже есть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:45
Я внимательно слежу за ЦСКА и могу сказать следующее. Хуже не стало точно, по крайней мере в последние минуты пропускать перестали, что при Федотове было постоянно. Сказать, что сильно лучше стало тоже не могу, т.к. не стало. Многое зависит от состава и бюджета. А это уже за пределами полномочий и того и другого.
58npt2tyawps
58npt2tyawps
вчера в 11:50
Чётко просматриваются две причины корректности Федотова:
1. Солидарность лысых. Это как ворон ворону глаз не выклюет
2. И главная. Вспомнив очень боевой внешний вид Марко при прибытии в Махачкалу, Володя решил лучше промолчать, чтобы ненароком не выглядеть потом примерно так же после излишней разговорчивости
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:20
Не дело давать оценку работы коллегам по цеху, этим должны заниматься эксперты и аналитики.
lotsman
lotsman
вчера в 11:06
Правильно, это внутриклубные дела и выносить всё на всеобщее обсуждение не стоит.
112910415
112910415
вчера в 10:53
намекает, что всё провалено ?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:34
Федотов отказался, ну и нам нечего...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:17
Ни тот Федотов у вас указан...
Борис2876
Борис2876
вчера в 10:14
Результаты действительно пока не ахти какие. Да ещё покупка Пьянича сбила все планы Николича.
76grxkvtyd5n
76grxkvtyd5n
вчера в 10:04
    борька
    борька
    вчера в 10:01
    Уважаю Федотова,один из лучших тренеров мира
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:58
    Правильно и сделал, промолчав...
    4z27x3kwbd7a
    4z27x3kwbd7a
    вчера в 09:57
    И нечего добавить к этому комментарию...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     