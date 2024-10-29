Владимир Федотов: «Не хочется обсуждать работу Николича в ЦСКА»

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил работу Марко Николича во главе «армейцев».
Не хочется это обсуждать, вы и сами всё видите, знаете. Из моих уст это будет звучать не очень корректно. Не могу об этом говорить.
Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил работу Марко Николича во главе «армейцев».
Не хочется это обсуждать, вы и сами всё видите, знаете. Из моих уст это будет звучать не очень корректно. Не могу об этом говорить.
1. Солидарность лысых. Это как ворон ворону глаз не выклюет
2. И главная. Вспомнив очень боевой внешний вид Марко при прибытии в Махачкалу, Володя решил лучше промолчать, чтобы ненароком не выглядеть потом примерно так же после излишней разговорчивости
1. Солидарность лысых. Это как ворон ворону глаз не выклюет
2. И главная. Вспомнив очень боевой внешний вид Марко при прибытии в Махачкалу, Володя решил лучше промолчать, чтобы ненароком не выглядеть потом примерно так же после излишней разговорчивости