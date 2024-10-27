Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

Председатель совета директоров «Динамо» оценил выступление второй команды

вчера, 08:43

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о выходе второй команды «бело-голубых» в дивизион А Второй лиги.

Это очень важно, поскольку команда «Динамо-2» играет для того, чтобы молодые футболисты, выпускники нашей академии, получали возможность для перехода из детско-юношеского футбола во взрослый. И в этом контексте нам очень радостно, что мы завоевали первое место в своей группе дивизиона Б. Особо хочется отметить работу тренерского штаба «Динамо-2» под руководством Павла Алексеевича Алпатова.

В течение этого сезона он потерял достаточно много футболистов, лидеров команды, которые либо разъехались по арендам, либо ушли в качестве полноценного трансфера, либо регулярно призывались в первый состав «Динамо», не участвуя из-за этого в некоторых матчах и тренировках «двойки». Тем не менее, несмотря на объективные трудности, та система, которую Алпатов сумел создать, дала результат. Здорово, что ребята завоевали первое место.

Есть ли у второй команды KPI по количеству подготовленных игроков для основного состава? Минимум один футболист «Динамо-2» каждый год должен попадать в основной состав.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мостовой о мыслях Карпина про отставку: «В этом нет ничего удивительного»
26 октября
Ташуев: «Не сказал бы, что нам подарили голы – игроки проявили характер»
26 октября
Рязанцев: «Не вижу смысла превозносить нашу молодёжь»
26 октября
Дюков: «Станислав Саламович точно не хотел обидеть казахов своей шуткой»
26 октября
Николич: «Недоволен. Сегодня в атаке ничего не сработало»
26 октября
Ташуев: «В „Ахмате“ прекрасно понимают ситуацию»
26 октября
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:33
Поздравляю болельщиков, а так же весь коллектив молодёжного Динамо с победой в чемпионате Второй лиги.
Но я всё же за старую формулу, когда все клубы высшего дивизиона имели свои дубли и соревновались между собой.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:52
Подготовка для основной команды,это хорошо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 