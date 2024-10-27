Председатель совета директоров «Динамо» оценил выступление второй команды

Председатель совета директоров «Динамо» высказался о выходе второй команды «бело-голубых» в дивизион А Второй лиги.

Это очень важно, поскольку команда «Динамо-2» играет для того, чтобы молодые футболисты, выпускники нашей академии, получали возможность для перехода из детско-юношеского футбола во взрослый. И в этом контексте нам очень радостно, что мы завоевали первое место в своей группе дивизиона Б. Особо хочется отметить работу тренерского штаба «Динамо-2» под руководством Павла Алексеевича Алпатова.

В течение этого сезона он потерял достаточно много футболистов, лидеров команды, которые либо разъехались по арендам, либо ушли в качестве полноценного трансфера, либо регулярно призывались в первый состав «Динамо», не участвуя из-за этого в некоторых матчах и тренировках «двойки». Тем не менее, несмотря на объективные трудности, та система, которую Алпатов сумел создать, дала результат. Здорово, что ребята завоевали первое место.

Есть ли у второй команды KPI по количеству подготовленных игроков для основного состава? Минимум один футболист «Динамо-2» каждый год должен попадать в основной состав.