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Юран: «Наконец-то победителя определяли не по раскруткам через прессу и ТВ»

вчера, 10:47

Российский экс-футболист Сергей Юран считает, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри заслуженно получил «Золотой мяч».

Ещё до церемонии говорил, что отдал бы «Золотой мяч» Родри. Я считаю, что это объективно. У них привыкли отдавать награду звёздам и тем, кто много забивает. Но они не видят самое определяющее — без Родри «Манчестер Сити» и сборная Испании совсем другие команды. Родри полезен и в атаке, и в обороне — он полезен везде. Очень рад, что он получил «Золотой мяч». Футболиста оценили по делу и действительно по заслугам. Он показывает стабильность. Родри может сыграть ещё лучше, но он не может сыграть хуже уровня, которым обладает. Я не считаю Винисиуса номером один. Да, он — мировая звезда, но есть футболисты не хуже. Наконец-то определяли не по всем раскруткам через прессу и ТВ. Вручали так, как нужно — по всем критериям, которыми обладает Родри.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ альсато (раскрыть)
вчера в 23:37
Да ладно, в боксе тоже самое. Когда в главном бою вечера, за чемпионский титул отправляли в нокаут? Самое свежее Бивол-Бетербиев раздельное решение и протест на судейство.
альсато
альсато
вчера в 15:40
Я же ВАМ уже тысячу раз говорил, вот в БОКСЕ-отправил в нокаут-и нет сомневающихся!))))..а тут в футболе-юран за одного, а 25% клоун за другого, а я за ТРЕТЬЕГО)))))
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:26
Ух, ты. Уже Родри должен был получить ЗМ в прошлом году? А как же Холанд?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 13:29
Ну почему когда нет аргументов то сразу в такие крайности.
Ну мы же Нголо Канте, Кроосу, Пирло и многим другим не давали ЗМ, тут-то что случилось?
Притом у Родри был предыдущий год точно на ЗМ, там он вытаскивал матчи и там все от него были в шоке и Реал, а отдали аргентинцу или кому там
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:13
У Родри другие функции на поле. Ты же не предъявляешь Яшину отсутствие голевых действий?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:46
Что там у Родри??? 27? это что вообще за циферка таккя? Бернли + Грузия+ Вулвз)))
Когда нет аргументов, то лучше оставить слово экспертам футбола.
Родри молодец и трудяга и его место в первой пятерке, без сомнений.
Но на вершине должна быть молния, и я согласен, что голы не важно, важно влияние на игру и Винни и Карвахаль повыше будут
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:43
Только те за Родри у кого нет аргументов.
Как можно гнать на фанов Реала, когда нет аргументов за Родри? сколько важнейших голевых действий у него? он что как Снейдер на ЧМ уничтожал ворота топов?
s2dvfp9t7d9m
s2dvfp9t7d9m
вчера в 11:30
Юран все верно говорит.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:10
Родри заслужил. Только фанаты Реала и сборной Бразилии иного мнения. Оно и понятно.
drug01
drug01
вчера в 10:56
Решение приняли верное.
.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:55, ред.
Да как ты смеешь! Фанаты Реала твердят, что таких как Родри вагон и маленькая тележка! Правда, их забыли номинировать, а Родри вот как-то просочился!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 10:54
Его Перес не отпустил)))) Чтоб на весь мир нытье это не показывали))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:54
Правильно говорит. Футбол это не только голы и ассисты, хотя у Родри в прошлом сезоне 27 по Г+П.
А Родри один из самых стабильных игроков, который молча делал свою работу, а не пиарился...
allemz
allemz
вчера в 10:49, ред.
Говорят, Кинг Конг всё ещё едет на церемонию вручения ЗМ!
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