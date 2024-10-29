Юран: «Наконец-то победителя определяли не по раскруткам через прессу и ТВ»

Российский экс-футболист считает, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании заслуженно получил «Золотой мяч».

Ещё до церемонии говорил, что отдал бы «Золотой мяч» Родри. Я считаю, что это объективно. У них привыкли отдавать награду звёздам и тем, кто много забивает. Но они не видят самое определяющее — без Родри «Манчестер Сити» и сборная Испании совсем другие команды. Родри полезен и в атаке, и в обороне — он полезен везде. Очень рад, что он получил «Золотой мяч». Футболиста оценили по делу и действительно по заслугам. Он показывает стабильность. Родри может сыграть ещё лучше, но он не может сыграть хуже уровня, которым обладает. Я не считаю Винисиуса номером один. Да, он — мировая звезда, но есть футболисты не хуже. Наконец-то определяли не по всем раскруткам через прессу и ТВ. Вручали так, как нужно — по всем критериям, которыми обладает Родри.