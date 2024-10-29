Юран: «Наконец-то победителя определяли не по раскруткам через прессу и ТВ»

Российский экс-футболист Сергей Юран считает, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри заслуженно получил «Золотой мяч».
Ещё до церемонии говорил, что отдал бы «Золотой мяч» Родри. Я считаю, что это объективно. У них привыкли отдавать награду звёздам и тем, кто много забивает. Но они не видят самое определяющее — без Родри «Манчестер Сити» и сборная Испании совсем другие команды. Родри полезен и в атаке, и в обороне — он полезен везде. Очень рад, что он получил «Золотой мяч». Футболиста оценили по делу и действительно по заслугам. Он показывает стабильность. Родри может сыграть ещё лучше, но он не может сыграть хуже уровня, которым обладает. Я не считаю Винисиуса номером один. Да, он — мировая звезда, но есть футболисты не хуже. Наконец-то определяли не по всем раскруткам через прессу и ТВ. Вручали так, как нужно — по всем критериям, которыми обладает Родри.
Ну мы же Нголо Канте, Кроосу, Пирло и многим другим не давали ЗМ, тут-то что случилось?
Притом у Родри был предыдущий год точно на ЗМ, там он вытаскивал матчи и там все от него были в шоке и Реал, а отдали аргентинцу или кому там
Ну мы же Нголо Канте, Кроосу, Пирло и многим другим не давали ЗМ, тут-то что случилось?
Притом у Родри был предыдущий год точно на ЗМ, там он вытаскивал матчи и там все от него были в шоке и Реал, а отдали аргентинцу или кому там
Когда нет аргументов, то лучше оставить слово экспертам футбола.
Родри молодец и трудяга и его место в первой пятерке, без сомнений.
Но на вершине должна быть молния, и я согласен, что голы не важно, важно влияние на игру и Винни и Карвахаль повыше будут
Когда нет аргументов, то лучше оставить слово экспертам футбола.
Родри молодец и трудяга и его место в первой пятерке, без сомнений.
Но на вершине должна быть молния, и я согласен, что голы не важно, важно влияние на игру и Винни и Карвахаль повыше будут
Как можно гнать на фанов Реала, когда нет аргументов за Родри? сколько важнейших голевых действий у него? он что как Снейдер на ЧМ уничтожал ворота топов?
Как можно гнать на фанов Реала, когда нет аргументов за Родри? сколько важнейших голевых действий у него? он что как Снейдер на ЧМ уничтожал ворота топов?
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А Родри один из самых стабильных игроков, который молча делал свою работу, а не пиарился...
А Родри один из самых стабильных игроков, который молча делал свою работу, а не пиарился...
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