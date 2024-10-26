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Мостовой о мыслях Карпина про отставку: «В этом нет ничего удивительного»

вчера, 22:29

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что если главный тренер «Ростова» Валерий Карпин соберется покинуть ростовский клуб, то ему нужно будет уйти и из сборной России.

В этом нет ничего удивительного. Но я хочу вернуться к тому времени, когда он возглавил сборную России. Для чего? Зачем? У тебя есть «Ростов», у тебя есть команда, зачем тебе сборная? Если он собирается уходить из ростовского клуба, то нужно покидать и пост главного тренера сборной России. Но ростовчан нужно уважать, оставаться и вытаскивать команду.

Ранее Карпин после поражения в 13‑м туре РПЛ от «Ахмата» заявил, что его посещают мысли об отставке, но они не связаны с футболом. 55‑летний специалист совмещает должности в «Ростове» и сборной.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:04
вангует Мостовой
Glosser
Glosser
вчера в 23:17
Два неудачника, один за всю карьеру ничего не выиграл, другой даже стажером не стал.
протон
протон
вчера в 23:09
Всё правильно Саня, а тебя в сборную, вот это будет рокировка!!!
txwp69ku428n
txwp69ku428n
вчера в 23:01
Проклятие письма 14-и висит и над Карпиным, и над Мостовым и остальными писаками, ничего у них в футболе не получается. Гнать их нужно из любой команды.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:00
Валера, верим! Зимой нормального вратаря и всё наладится.
drug01
drug01
вчера в 22:50
Неужели Мостовой метит подобраться к сборной???
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:43
Им обоим нечего делать в российском футболе.
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