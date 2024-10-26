Мостовой о мыслях Карпина про отставку: «В этом нет ничего удивительного»

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вчера, 22:29

Бывший полузащитник «Спартака» заявил, что если главный тренер «Ростова» соберется покинуть ростовский клуб, то ему нужно будет уйти и из сборной России.

В этом нет ничего удивительного. Но я хочу вернуться к тому времени, когда он возглавил сборную России. Для чего? Зачем? У тебя есть «Ростов», у тебя есть команда, зачем тебе сборная? Если он собирается уходить из ростовского клуба, то нужно покидать и пост главного тренера сборной России. Но ростовчан нужно уважать, оставаться и вытаскивать команду.