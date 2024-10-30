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Писарев об «Оренбурге»: «Главный претендент на вылет»

вчера, 11:00

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился мнением о ситуации внизу турнирной таблицы и назвал главных претендентов на выбывание из РПЛ.

«Оренбург» явно главный претенденна вылет. Пришел Слишкович, непонятно за какие заслуги – человек, не работающий никогда главным тренером, а тут в нашу непростую, скажем так, лигу сразу. Я думаю, им сложнее всего будет. Хотя они не на своем месте, конечно, по составу. Но там все время есть вопрос выбора тренера. И кто-то должен отвечать за выбор тренера – был Ярошик, потом Деограсия. Сейчас вот Слишкович. Я не знаю, всегда ли тренер должен отвечать за результат, или все-таки там есть кто-то, кто отвечает за выбор тренера.

После 13 туров команда занимает последнее место в таблице с 8 очками. До прихода в «Оренбург» Владимир Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» и временно исполнял обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:15
Коля Писарев, не горячись. Вспомни что у Оренбурга написано на футболках. Вспомнил? Правильно Газпром. Поэтому не тебе решать кто вылетит из РПЛ. Есть люди покруче, они и решат.
альсато
альсато
вчера в 12:14
Для того, чтоб такое говорить (сегодня)..нужно как минимум быть Вандой, а как максимум Вольфом Мессингом!....еще первый круг не закончен!..Напомню Коле..ЦСКА в одном из розыгрыша после первого круга-был последнем, но закончил турнир ВТОРЫМ!...п.с. а если бы не сыграл в последнем туре в ничью, то был бы выше Романцеского Спартака!!!
n3w2at7bzv3z
n3w2at7bzv3z
вчера в 11:24
Писарев думающий специалист, он абсолютно прав, с таким тренером только пердив.
whgpygnev25p
whgpygnev25p
вчера в 11:22
Команда без нормального поля не соответствует РПЛ.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:03
Это футбол... можно выиграть три игры подряд и ситуация в корне изменится...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:03
Подожди , Коля до конца чемпионата ещё ой как далеко...
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