Писарев об «Оренбурге»: «Главный претендент на вылет»

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вчера, 11:00

Тренер сборной России по футболу поделился мнением о ситуации внизу турнирной таблицы и назвал главных претендентов на выбывание из РПЛ .

«Оренбург» явно главный претенденна вылет. Пришел Слишкович, непонятно за какие заслуги – человек, не работающий никогда главным тренером, а тут в нашу непростую, скажем так, лигу сразу. Я думаю, им сложнее всего будет. Хотя они не на своем месте, конечно, по составу. Но там все время есть вопрос выбора тренера. И кто-то должен отвечать за выбор тренера – был Ярошик, потом Деограсия. Сейчас вот Слишкович. Я не знаю, всегда ли тренер должен отвечать за результат, или все-таки там есть кто-то, кто отвечает за выбор тренера.

После 13 туров команда занимает последнее место в таблице с 8 очками. До прихода в «Оренбург» работал в тренерском штабе «Спартака» и временно исполнял обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.