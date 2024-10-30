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Талалаев о «Балтике»: «Было стыдно, что я руковожу этой командой»

вчера, 10:32
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, что ему было стыдно за игру команды в матче с «Уралом».

«Балтика» проиграла клубу из Екатеринбурга в 6-м раунде Пути регионов Кубка России (0:1).

Все, вообще все не получилось. Мне стыдно за такой футбол, за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, сыграть вничью. Я бы с таким же настроением пришел на пресс‑конференцию. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 12:58
Сенатов.

Если бы пацаны не хотели играть под его руководством, Балтика не была бы сейчас на первом месте. Футбол Балтики- чисто тренерский, по всем показателям, а главное- по тренерской мысли. Я не предсказатель и не могу предвосхищать события, всё конечно еще может измениться, но сейчас, игра балтийцев производит очень приятное впечатление.

А слова Талалаева- не больше, чем обычный фарс, после поражения, надо сказать- точно не смертельного...
112910415
112910415
вчера в 11:37
всё пройдёт, и печаль и радость ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:13
Талалаев главный тренер клуба. Мне кажется, что ему нужно быть аккуратнее в выражениях. Так он мог сказать в раздевалке, но не на пресс-конференции. Попробовал бы он произнести такое в Грозном. В поражениях виноват тренер.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:59
"Мне было стыдно, что я руковожу этой командой". - И всё - таки Андрей Викторович хотелось бы , что бы Вы выбирали по точнее выражения , особенно в официальных мероприятиях с участием журналистов...
Capral
Capral
вчера в 10:55
Я не очень понял, за что ему стыдно- за игру, результат или за себя и его футболистов?
Думаю не стоит так сокрушаться. Из тех матчей Балтики, что я видел, краснеть за команду точно не стоит, а неудачные игры бывают у всех, тем более, балтийцы проиграли достойному сопернику... Кубка, ни Балтики, ни Уралу не видать, а вот побороться за путевку в ПЛ- шансы определенно у Балтики есть. Футбол команды смотрится, продуманный, интересный и чисто тренерский. А паниковать, точно не стоит- небо на землю не упало.
альсато
альсато
вчера в 10:54
Андрей, стыдно должно быть не за команду и не за то, что ты этой КОМАНДОЙ руководишь...а именно за себя как тренера!
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:45
Похоже Андрюха будет рвать и метать...
2f8hgzt766t5
2f8hgzt766t5
вчера в 10:42
Похоже в отношении игроков последуют оргвыводы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:33
Спасибо за адекватные слова...
Гость
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