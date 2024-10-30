Талалаев о «Балтике»: «Было стыдно, что я руковожу этой командой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, что ему было стыдно за игру команды в матче с «Уралом».
«Балтика» проиграла клубу из Екатеринбурга в 6-м раунде Пути регионов Кубка России (0:1).
Все, вообще все не получилось. Мне стыдно за такой футбол, за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, сыграть вничью. Я бы с таким же настроением пришел на пресс‑конференцию. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой.
Думаю не стоит так сокрушаться. Из тех матчей Балтики, что я видел, краснеть за команду точно не стоит, а неудачные игры бывают у всех, тем более, балтийцы проиграли достойному сопернику... Кубка, ни Балтики, ни Уралу не видать, а вот побороться за путевку в ПЛ- шансы определенно у Балтики есть. Футбол команды смотрится, продуманный, интересный и чисто тренерский. А паниковать, точно не стоит- небо на землю не упало.
Думаю не стоит так сокрушаться. Из тех матчей Балтики, что я видел, краснеть за команду точно не стоит, а неудачные игры бывают у всех, тем более, балтийцы проиграли достойному сопернику... Кубка, ни Балтики, ни Уралу не видать, а вот побороться за путевку в ПЛ- шансы определенно у Балтики есть. Футбол команды смотрится, продуманный, интересный и чисто тренерский. А паниковать, точно не стоит- небо на землю не упало.
Если бы пацаны не хотели играть под его руководством, Балтика не была бы сейчас на первом месте. Футбол Балтики- чисто тренерский, по всем показателям, а главное- по тренерской мысли. Я не предсказатель и не могу предвосхищать события, всё конечно еще может измениться, но сейчас, игра балтийцев производит очень приятное впечатление.
А слова Талалаева- не больше, чем обычный фарс, после поражения, надо сказать- точно не смертельного...
Если бы пацаны не хотели играть под его руководством, Балтика не была бы сейчас на первом месте. Футбол Балтики- чисто тренерский, по всем показателям, а главное- по тренерской мысли. Я не предсказатель и не могу предвосхищать события, всё конечно еще может измениться, но сейчас, игра балтийцев производит очень приятное впечатление.
А слова Талалаева- не больше, чем обычный фарс, после поражения, надо сказать- точно не смертельного...