Талалаев о «Балтике»: «Было стыдно, что я руковожу этой командой»

Главный тренер «Балтики» сказал, что ему было стыдно за игру команды в матче с «Уралом».

«Балтика» проиграла клубу из Екатеринбурга в 6-м раунде Пути регионов Кубка России (0:1).

Все, вообще все не получилось. Мне стыдно за такой футбол, за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, сыграть вничью. Я бы с таким же настроением пришел на пресс‑конференцию. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой.