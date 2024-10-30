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Степашин о трансферах «Динамо»: «Артур ещё заиграет, надо подождать»

вчера, 09:41

Член совет директоров «Динамо» Сергей Степашин оценил трансферы московского клуба.

Считаю, бразилец еще заиграет. Надо немного подождать. Кстати, с удовольствием прочитал его интервью в «СЭ». Хорошо говорит, надеюсь, так же уверенно будет проявлять себя на поле. Что касается паренька из Марокко (нападающий Маухуб), то у него просматриваются перспективы. Хет-трик в матче на Кубок с «Крыльями». Конечно, нам нужен был второй форвард после ухода Феди Смолова.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:34, ред.
Бразилец абсолютно не оправдывает потраченные на него деньги. А марокканец пока получает мало игрового времени, чтобы делать конкретные выводы по его игре. Старание и желания проявить себя много, порой даже через чур, особенно это было в первых матчах. В дерби со Спартаком выйдя на поле, через шесть минут был удалён ростовским судьёй Ивановым, получив в течении двух минут два горчичника. Спишем это на молодость, но скорость в движении имеется, ещё бы скорость мышления ему и толк надеюсь будет. В общем не буду сильно ругать, удачи им и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 10:10
Хет-трик в матче с Крыльями? Дворовую, ничего незначащую игру, Степашин считает показателем класса игрока?
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:47
Хорошо, что вовремя избавились от обузы в виде Смолова. А вот с новыми игроками, о которых говорил Степашин, Динамо действительно очень повезло.
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