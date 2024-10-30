Степашин о трансферах «Динамо»: «Артур ещё заиграет, надо подождать»

Член совет директоров «Динамо» оценил трансферы московского клуба.

Считаю, бразилец еще заиграет. Надо немного подождать. Кстати, с удовольствием прочитал его интервью в « СЭ ». Хорошо говорит, надеюсь, так же уверенно будет проявлять себя на поле. Что касается паренька из Марокко (нападающий Маухуб), то у него просматриваются перспективы. Хет-трик в матче на Кубок с «Крыльями». Конечно, нам нужен был второй форвард после ухода Феди Смолова.