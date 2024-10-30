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Симеоне: «Рад за Родри. Он заслужил „Золотой мяч“»

вчера, 19:22

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил получение полузащитником «Манчестер Сити» Родри «Золотого мяча».

Рад за Родри. Он заслужил это. Это замечательный футболист. Он провел с нами всего один сезон и произвел прекрасное впечатление. Мы активно боролись за то, чтобы Родри остался. Он решил перейти в «Сити» и в итоге многого достиг и многое сделал, чтобы становиться лучше как футболист. За год [в «Атлетико»] он многое нам дал.

Поэтому я очень рад за него, [он победил] совершенно заслуженно. Нам, бывшим хавбекам, приятно, когда отмечают работу, которая часто остается незамеченной. Но это важная часть того, что может показать команда.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ realmadrid92 (раскрыть)
сегодня в 09:45
Почти все это кто? Игроки Мадрида и Бразилии? Такие же нытики и лицемеры. Особенно удивил Гути. Как испанец должен быть рад, что дали испанцу, а он повел себя не как испанец, а как мадридист.
112910415
112910415
сегодня в 09:12
ура, мадридский клуб откликнулся !
realmadrid92
realmadrid92 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 01:46
в прошлом сезоне еще можно было сказать что-то, в этом вообще не заслуженно
realmadrid92
realmadrid92 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 01:46
Посмотри насколько вас хватит. Почти все легенды были за Вини, а кто за Родри, конечно почти никто до премии, после уже смысла нет обсуждать
WEST HAM
WEST HAM
сегодня в 00:22
Ну а кто как не Родри!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:48
Перейти из атлетико в сити было лучшим решением для всех!)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:32
Хоть один мадридский клуб поздравил, пока другой губки дует.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:26
Диего знает что говорит! ЗМ заслуженный
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:19
Мнение авторитетного лица из Мадрида - и я тоже рад, что ЗМ достался человеку, который его, действительно, заслужил.
allemz
allemz
вчера в 19:45
Не рады только сам эфиоп и его подлизы типа 87 Людки да Силвы
Гость
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