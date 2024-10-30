Симеоне: «Рад за Родри. Он заслужил „Золотой мяч“»

Главный тренер «Атлетико» оценил получение полузащитником «Манчестер Сити» «Золотого мяча».

Рад за Родри. Он заслужил это. Это замечательный футболист. Он провел с нами всего один сезон и произвел прекрасное впечатление. Мы активно боролись за то, чтобы Родри остался. Он решил перейти в «Сити» и в итоге многого достиг и многое сделал, чтобы становиться лучше как футболист. За год [в «Атлетико»] он многое нам дал.

Поэтому я очень рад за него, [он победил] совершенно заслуженно. Нам, бывшим хавбекам, приятно, когда отмечают работу, которая часто остается незамеченной. Но это важная часть того, что может показать команда.