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Моуриньо о словах про готовность возглавить клуб-аутсайдер: «Я пошутил»

вчера, 11:13

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал свои слова после матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1) о том, что он готов возглавить команду из нижней части турнирной таблицы АПЛ после истечения контракта с клубом из Стамбула через два года.

Я пошутил. Я никогда не пойду в команду, которая борется за выживание. Никогда не пойду.

Я нахожусь на том этапе карьеры, когда нужно быть счастливым, а в данный момент, играя в еврокубках, я постоянно расстраиваюсь.

Но я не собираюсь бороться за то, чтобы избежать вылета. Это слишком тяжело! Честно говоря, я считаю, что это должно быть самым трудным. Это сложнее, чем бороться за титулы. Это должно быть очень тяжело в эмоциональном плане, потому что это то, что меняет жизнь. Я думаю, что это делают смелые парни.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:49
Каким бы мерзопакостным по характеру не был Моур, его стоит уважать хотя бы за то, что говорит то что думает
zim289
zim289 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:49, ред.
Поэтому Гвардиола тренировал только раскачанных владельцами и предыдущими тренерами грандов. Приходит только на всё готовое, и когда владельцы готовы купить, кого угодно.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 14:30
Но Лестер как то умудрился стать чемпионом.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 14:18
Президент Фенербахче : А я нет. Свободен.. А-ха-ха-ха.. 😂
Брулин
Брулин
вчера в 14:17
А мог бы в РПЛ за пару сезонов кучу бабла срубить )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:18
У аутсайдеров нет столько денег неустойки ему выплачивать))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:17
Играть или тренировать в богатеньком элитном клубе куда проще, чем в заштатном середнячке. Во-первых, зарплата в разы больше, во-вторых- на нужного игрока покажи пальчиком, и тебе его купят. А крутых футболистов и тренировать легче, и задачу им объяснять. Ну и медали с кубками никто не отменял.
Так что не пойдёт он в середняк, потому что лишится всех этих плюшек...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:11
Любит он привлекать внимание к себе,
альсато
альсато
вчера в 11:55
Конечно это делают смелые парни!.. не тебе чета Жозе)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:44, ред.
Вот кстати правду ведь говорит, каково это играть всегда без куража, морально постоянно чередовать поражения с поражениями и иногда цеплять победу или ничью а потом снова игру за игрой проигрывать и не падать духом. Задумываюсь иногда об этом – где же аутсайдеры чемпионатов черпают моральные силы выходить на поле раз за разом и продолжать борьбу? Это невероятно тяжело наверное всем, и игрокам и тренеру, но тренеру нужно не только самому себя в тонусе держать но и футболистов и от этого по сути и зависит сохранение прописки в лиге. Такие переживания просто не ведомы тем тренерам и клубам кто ведёт борьбу за высокие места и может так случиться что они с этой гаммой чувств и не смогут справиться.
v253fsjdq5kq
v253fsjdq5kq
вчера в 11:25
Вылететь и поставить крест на своей звездности - такое нельзя допускать.
Гость
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