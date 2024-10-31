Моуриньо о словах про готовность возглавить клуб-аутсайдер: «Я пошутил»

Главный тренер «Фенербахче» прокомментировал свои слова после матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1) о том, что он готов возглавить команду из нижней части турнирной таблицы АПЛ после истечения контракта с клубом из Стамбула через два года.

Я пошутил. Я никогда не пойду в команду, которая борется за выживание. Никогда не пойду.

Я нахожусь на том этапе карьеры, когда нужно быть счастливым, а в данный момент, играя в еврокубках, я постоянно расстраиваюсь.

Но я не собираюсь бороться за то, чтобы избежать вылета. Это слишком тяжело! Честно говоря, я считаю, что это должно быть самым трудным. Это сложнее, чем бороться за титулы. Это должно быть очень тяжело в эмоциональном плане, потому что это то, что меняет жизнь. Я думаю, что это делают смелые парни.