Лаутаро: «Ожидал чего-то большего, чем 7-е место в списке „Золотого мяча“»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением об итогах «Золотого мяча» 2024.
Честно говоря, ожидал чего-то большего, чем 7-е место в списке «Золотого мяча». Иногда результаты таких премий несправедливы. Буду усердно трудиться, чтобы улучшить свое положение.
Чего там большее могло быть. В ЛЧ них.. не показываешь. Забиваешь в матче с Эмполи ничего незначащий гол, к тому же соперник в меньшинстве. А в суперматче с Юве, ноль голов, в игре где счёт 4-4.
Этого арга даже в претенденты не должны были включать.
Чего там большее могло быть. В ЛЧ них.. не показываешь. Забиваешь в матче с Эмполи ничего незначащий гол, к тому же соперник в меньшинстве. А в суперматче с Юве, ноль голов, в игре где счёт 4-4.
Этого арга даже в претенденты не должны были включать.