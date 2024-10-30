Лаутаро: «Ожидал чего-то большего, чем 7-е место в списке „Золотого мяча“»

Нападающий «Интера» поделился мнением об итогах «Золотого мяча» 2024.

Честно говоря, ожидал чего-то большего, чем 7-е место в списке «Золотого мяча». Иногда результаты таких премий несправедливы. Буду усердно трудиться, чтобы улучшить свое положение.