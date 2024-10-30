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Лаутаро: «Ожидал чего-то большего, чем 7-е место в списке „Золотого мяча“»

вчера, 23:30

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением об итогах «Золотого мяча» 2024.

Честно говоря, ожидал чего-то большего, чем 7-е место в списке «Золотого мяча». Иногда результаты таких премий несправедливы. Буду усердно трудиться, чтобы улучшить свое положение.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 13:54
Или первым местом купленным шейхами МС?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:12
Быть в десятке сильнейших-дорого стоит. Да еще при трех местах, купленных Пересом. Так что не переживай.
112910415
112910415
сегодня в 05:13
мечтал про шестое ...
th66zmkjft4e
th66zmkjft4e
сегодня в 04:43
Хоть его усердно рекламировали, но итог оказался не совсем удачным.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:00
Зачем грустить? Седьмое место тоже неплохо. На будущий год можешь и в шестерку попасть. Было бы желание.
m6ev4w72ysdf
m6ev4w72ysdf
сегодня в 01:54
Ему не о чем беспокоиться, ему ещё далеко до главного приза
realmadrid92
realmadrid92 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 01:43
В прошлом году один из аргентинцев, метр полтора стал обладателем ЗМ, за свои пенальти
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 00:15
Сойдёт и так..
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 23:56
Да ты ох..., мальчик.
Чего там большее могло быть. В ЛЧ них.. не показываешь. Забиваешь в матче с Эмполи ничего незначащий гол, к тому же соперник в меньшинстве. А в суперматче с Юве, ноль голов, в игре где счёт 4-4.
Этого арга даже в претенденты не должны были включать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:45
Винисиус:" Да что ты знаешь...об ожиданиях"...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:43
Верно говорит. Лаутаро должен был быть в пятерке, но выше почему-то оказались Мбаппе и Холанд. Один на Евро не пробился, другой только с пенальти гол забил. Лаутаро выиграл Серию А, стал лучшим игроком и бомбардиром чемпионата + выиграл КА и стал лучшим бомбардиром турнира.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:43
А чтобы тебе дало шестое место? Ну или пятое??
Гость
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