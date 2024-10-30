Витинья: «Разумеется, Роналду будет на чемпионате мира 2026»

Полузащитник ПСЖ и сборной Португалии высказался о возможном выступлении на чемпионате мира 2026.

В 39 лет он до сих пор в основе сборной. У меня нет объяснения подобному долголетию. Он уже говорил об этом, и я считаю, что дело именно в профессионализме, который проявляется во всем, что он делает. Утром, вечером, каждый день его карьеры, это потрясающе. Я представляю, какие усилия и жертвы ему пришлось предпринять и принести. Предполагаю, что именно это и поддерживало состояние, в котором он находится в 39 лет.

Для меня выступление с ним — привилегия. Будучи маленькими детьми, мы мечтаем однажды поиграть с ним, и это происходит. К счастью, у меня будет немало лет, чтобы насладиться сборной вместе с ним.

Будет ли Роналду на чемпионате мира? Разумеется, он будет там, он не уйдет.