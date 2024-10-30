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Витинья: «Разумеется, Роналду будет на чемпионате мира 2026»

вчера, 20:31

Полузащитник ПСЖ и сборной Португалии Витинья высказался о возможном выступлении Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026.

В 39 лет он до сих пор в основе сборной. У меня нет объяснения подобному долголетию. Он уже говорил об этом, и я считаю, что дело именно в профессионализме, который проявляется во всем, что он делает. Утром, вечером, каждый день его карьеры, это потрясающе. Я представляю, какие усилия и жертвы ему пришлось предпринять и принести. Предполагаю, что именно это и поддерживало состояние, в котором он находится в 39 лет.

Для меня выступление с ним — привилегия. Будучи маленькими детьми, мы мечтаем однажды поиграть с ним, и это происходит. К счастью, у меня будет немало лет, чтобы насладиться сборной вместе с ним.

Будет ли Роналду на чемпионате мира? Разумеется, он будет там, он не уйдет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:55
на поле тоже выпустят ?!
Байкал-38
Байкал-38 ответ realmadrid92 (раскрыть)
сегодня в 02:57
Лучше быть "метр с кепкой" чем дырявым геем-нарциссом!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 02:53
Португалам мало позора на последних крупных турнирах, где дырявый гей-нарцисс откровенно тянет сборную ко дну, заботясь только о себе любимом, о своих рекордах.
realmadrid92
realmadrid92 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 01:48
Метр с кепкой благодаря пенальти и выиграл прошлогодний ЗМ. Вы из своих нор повылазили после одной недели, скоро опять уйдете в тень
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 00:16
Ждём-с.. 🤭
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:36
На ЧМ поедет не 39-летний, а 41-летний. Учитывая, что он провалил ЧМ и Евро, когда был моложе, вообще не верится, что он что-то покажет на ЧМ 2026. Может, забьет пенальти, хотя на Евро не смог. Сборной он мешает, но выгнать его почему-то не осмеливаются.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:49
Неужели кто - то из вас надеялся, что футболист сборной скажет о Роналду: " Не тянет уже мужик, пора на покой". Надеялся ? Тогда вам на покой.
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 22:30
В качестве интересно кого?
shur
shur
вчера в 22:18
...слова не мальчика,но мужа ,достойные уважения! Скажи армейцам,
Игорёк Акинфеев до 50-ника стоять за ЦСКА будет, и ву а ля восторг и уважение и лишь на галёрки недовольные,отчаяные крики спартачей, динамовцев,
торпедовцев, паравозников...!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
Да пусть и на ЧМ 2066 сыграет раз трофеи Португалии не нужны)
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:03
Время все расставит по своим местам
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:46
"К счастью, у меня будет немало лет, чтобы насладиться сборной вместе с ним." - ни чего себе какие там настроения витают...)))
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