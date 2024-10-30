Клопп: «Рамос не мой любимый футболист»

Бывший тренер «Ливерпуля» высказался об экс-защитнике «Реала» , который в финале Лиги чемпионов 2018 нанес травму нападающему «красных» . Клопп поделился мыслями по этому поводу в рамках подкаста Тони Крооса.

Мистер Рамос – замечательный партнер по команде? Мне тяжело согласиться с этим. Он не мой любимый футболист. Я всегда считал, что мои центральные защитники достаточно хороши, чтобы не думать об этом.

Считается, что тогда он поступил умно. Но он не мог не понимать, что травмирует плечо Салаху, и все же он это совершил. Мне никогда не понять такого менталитета.

Мы можем пройтись по всем моим командам – у меня никогда не было таких игроков, а если они и были, я заботился о том, чтобы в какой-то момент их больше не было. Для меня это перебор.

И потом те голы, которые мы пропустили... В тот день я думал: «В чем именно мы ошиблись, из-за чего все произошло вот так?» В тот день это все воспринималось как несправедливость.