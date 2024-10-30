Клопп: «Рамос не мой любимый футболист»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об экс-защитнике «Реала» Серхио Рамосе, который в финале Лиги чемпионов 2018 нанес травму нападающему «красных» Мохамеду Салаху. Клопп поделился мыслями по этому поводу в рамках подкаста Тони Крооса.
Мистер Рамос – замечательный партнер по команде? Мне тяжело согласиться с этим. Он не мой любимый футболист. Я всегда считал, что мои центральные защитники достаточно хороши, чтобы не думать об этом.
Считается, что тогда он поступил умно. Но он не мог не понимать, что травмирует плечо Салаху, и все же он это совершил. Мне никогда не понять такого менталитета.
Мы можем пройтись по всем моим командам – у меня никогда не было таких игроков, а если они и были, я заботился о том, чтобы в какой-то момент их больше не было. Для меня это перебор.
И потом те голы, которые мы пропустили... В тот день я думал: «В чем именно мы ошиблись, из-за чего все произошло вот так?» В тот день это все воспринималось как несправедливость.
Почему? Да потому что команда не должна зависеть от одного игрока и задача тренера создать такую команду.
Например, финал ЛЧ 2023. У МС на 36-й минуте получил травму Де Брюйне. Пеп сделал замену, изменил схему и выиграл тот матч. Вот результат.
А Клопп только жалуется. Если травма Салаха причина поражения, почему Ливерпуль не выиграл финал ЛЧ 2022? Там травму никто не получал.
Почему? Да потому что команда не должна зависеть от одного игрока и задача тренера создать такую команду.
Например, финал ЛЧ 2023. У МС на 36-й минуте получил травму Де Брюйне. Пеп сделал замену, изменил схему и выиграл тот матч. Вот результат.
А Клопп только жалуется. Если травма Салаха причина поражения, почему Ливерпуль не выиграл финал ЛЧ 2022? Там травму никто не получал.