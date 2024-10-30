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Клопп: «Рамос не мой любимый футболист»

вчера, 21:32

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об экс-защитнике «Реала» Серхио Рамосе, который в финале Лиги чемпионов 2018 нанес травму нападающему «красных» Мохамеду Салаху. Клопп поделился мыслями по этому поводу в рамках подкаста Тони Крооса.

Мистер Рамос – замечательный партнер по команде? Мне тяжело согласиться с этим. Он не мой любимый футболист. Я всегда считал, что мои центральные защитники достаточно хороши, чтобы не думать об этом.

Считается, что тогда он поступил умно. Но он не мог не понимать, что травмирует плечо Салаху, и все же он это совершил. Мне никогда не понять такого менталитета.

Мы можем пройтись по всем моим командам – у меня никогда не было таких игроков, а если они и были, я заботился о том, чтобы в какой-то момент их больше не было. Для меня это перебор.

И потом те голы, которые мы пропустили... В тот день я думал: «В чем именно мы ошиблись, из-за чего все произошло вот так?» В тот день это все воспринималось как несправедливость.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:23
Считаю, что Рамос специально поломал Салаха. Также нанес сотрясение Кариусу. Но заявление Клоппа просто оправдание поражения. Тот финал он проиграл по делу.

Почему? Да потому что команда не должна зависеть от одного игрока и задача тренера создать такую команду.

Например, финал ЛЧ 2023. У МС на 36-й минуте получил травму Де Брюйне. Пеп сделал замену, изменил схему и выиграл тот матч. Вот результат.

А Клопп только жалуется. Если травма Салаха причина поражения, почему Ливерпуль не выиграл финал ЛЧ 2022? Там травму никто не получал.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:43
Очень уважаю Юргена за сдержанность, многие другие не стали бы подбирать слова и открыто назвали бы рамоса словом на букву "п" обозначающего гея
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 22:31
Он не специально..
shur
shur
вчера в 22:25
...пора гэр Юрген готовиться к мемуарам,будет интересно......!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:17
Рамос единственный в своем роде.
Рамос не просто цеплял, он схватил руку и выворачивал ее намеренно корпусом, что бы повалить Салаха.
но травма Салаха конечно же несчастный случай. думаю, так оно есть.
просто фолы, приведшие к травмам должны караться так - Рамос сфолил, игрок Ливерпуля не может продолжить матч - красная карточка и отправляйся в раздевалку. Такие правила в каждом матче в любой лиге должны быть.
Даже если это Гави сделает или Палмер там.
Такое мое мнение. Я думаю оно достаточно объективное.
Не зря же опасные подкаты сзади караются красной?
Хотя в принципе ноги ломают довольно редко.
Том матче судья должен был наказывают Рамоса именно за попытку грубо сыграть. Выворачивать руку, я считаю. грубая игра.
Да Рамос или кто либо другой игро сделает такой захват 20 раз и ничего кроме падения не произойдет.
но вот на 21 раз в финале ключевой игрок покидает поле и полностью меняется игра. Мы же помним как развивалась та игра.
Допускаю, что бланкос не помнят или делают вид что не помнят.
Ну даже допустим тут довольно спорная ситуация и никто не думал что все завершится травмой. Но за немереный удар локтем вратаря Кариуса - красная без разговоров.
100 процентов, в том моменте судья просто считал ворон в Киеве.
Я уважаю Юргена.
Но.......ту ночь, в финале ЛЧ Он должен был доказать свою правоту делом.
У топовых тренера должно быть дофигище варианты на игру, а не один.
тогда у Клоппа было только один и его сломали игроки Реала. точней. Рамос сломал....Ко всему надо быть готовым..то Салах получит травму. и так далее.
Ливеопуль проиграл, обидно.
теперь сидит там в подкасте Крооса и говорит всякое.
в народе говорят так - После драки кулаками машет.
тогда надо было кулаком свалить Рамоса. сейчас все это в прошлом.
если бы судьи разрешали мордобой как в хоккее, феноменов "брутальности" по типу Рамоса, Ибрагимовича или Эми Мартинеса бы просто не было.
и после ответных ударов баланс бы пришел и уважение к сопернику возросло бы беспрецедентно. В среде, где есть условия , чтобы отхватить за неприемлемое поведение, всегда будет уважение.
а говорит каждый умеет..."Мне никогда не понять такого менталитета..."
поэтому ты и твоя команда проиграла.
ты и твои игроки простили тот день Рамосу, оставили без ответки.
теперь не стоит говорит об этом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:59, ред.
Ох и Клопп! Сначала вроде как хвалит игрока, а потом обвиняет его в проигрыше) зачем вообще вспомнил? Неужели до сих пор обидно? Отдыхай, Юрик)))
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