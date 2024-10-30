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Пети: «Роналду не достигнет планки в 1000 голов даже в Саудовской Аравии»

вчера, 16:23

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети считает, что форвард Аль-Насра Криштиану Роналду не достигнет отметки в 1000 голов.

Криштиану Роналду не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет. В этом возрасте будет крайне сложно забивать в среднем по 30-40 голов за сезон, и с возрастом результативность будет только снижаться. Честно говоря, я не ожидаю, что он приблизится к этому числу.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:31, ред.
Кстати. Пусть португалец забьёт тысячу, если ему так хочется. Популярности ему это нисколько не прибавит, разве что по вечерам, лет через двадцать, ему приятно будет заглянуть в какой-нибудь справочник и в очередной раз прочитать о себе сведения о том, что он в таком-то году стал рекордсменом по забитым мячам.
К чему я это пишу. Как не открою Ю-Тубе, новости только о Месси. Вот аргентинец фотографируется с местными знаменитостями, которые прыгают от радости от этого; на матчи "Майами" приходят звёзды мирового спорта, которые жаждут увидеть его и пожать руку "какому - то" футболисту; ребятишки пробегают мимо других игроков команды, чтобы быть к аргентинцу поближе и хоть пальчиком, но дотронуться до него... И постоянно улыбки, улыбки, улыбки и радость на лицах всех кого бы то ни было от встречи с ним.
Теперь представьте состояние Роналду, который видит всё это "непотребство", находясь вдали от цивилизации среди песков пустыни. Вот и остаётся ему только вещать о тысяче забитых мячах...
Маг_тм
Маг_тм ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 07:15
Не все эксперты и журналисты за эту тройку, есть и те, которые за Роналду, и их очень много
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 06:29
Тут дело в том что скорее всего Пети имел ввиду что это не возможно сделать за пару сезонов. Так как все дальше ещё хуже. Но я не удивлюсь если Роналду будет играть до 50 лет чтобы забить 1000. Это совсем другое дело. Только вопрос Тане таким, кому и где он нужен будет через 2-3 года, если будет забивать по 10 мячей за сезон??
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 23:56
Так кто же был героем чемпионата Мира в составе сб. Аргентины ? Кого вы имеете в виду под " кто угодно ", но только не Месси ? Сказав "а", вы просто обязаны сказать "б", иначе ваше мнение - пустое сотрясение воздуха. Причём не того воздуха, каким мы дышим, а на вершине Джомолунгмы.
Sкрудж
Sкрудж ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
Я сейчас не про своё мнение писал. А про мнение журналистов, экспертов . С названой тройкой спорить бесполезно и Роналду там нет. Вы можете быть фанатом Дзюбы например и считать его лучшим в мире , вам это никто не запрещает . Но есть опросы , эксперты , журналисты . И тройка Пеле, Марадона, Месси неизменна. То что вы болеете за кого то ещё , это не делает его лучшим в мире , это просто для это так вот и всё . Да 8 ЗМ против 5 говорят сами за себя.
Маг_тм
Маг_тм ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 22:55
Это просто твое мнение, и имеет место быть. Я не против. Но мое мнение Рон 1 за всю историю, так думают и многие легендарные игроки.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:31
Месси по величию намного впереди Роналду.
Тут уж на фоне симпатий к Роналду можно и не такое сказать.
Ни одна организация, ни одно экспертное мнение не ставит его выше Месси. Потому что это было бы враньё полное!
Месси только с Пеле можно ставить на первую строчку, не по симпатиям.
Да и как человек Роналду не показал себя лучше, то пинает инвалида, то вытирает шарфом свои трусы и выкидывает. Полное неуважение, когда он психует.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:24
Правда, что Рон пролетел мимо 9ти титулов подряд?!
Sкрудж
Sкрудж ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:27
Трудно спорить , чемпионом Европы Месси никак не стать. Как Роналду победителем Копа Америка . Но если речь идёт о сборных , то титул чемпиона мира и дважды Копа Америка наверное раза в три перевешивает чемпиона Европы. Так как выше титула чемпион мира нет. Можно им стать несколько раз , но переплюнуть нельзя. Месси входит в тройку лучших в мире всех времён - Пеле, Марадона ,Месси . Разные издания и эксперты , журналисты могут их раставлять в разном порядке , но тройка неизменна . Роналду нет и в десятке , я думаю уверено место во второй десятке он достоин , может даже к концу первой десятки , но это максимум Роналду. Да 8 ЗМ никто , да наверное и никогда не переплюнет. Роналду провёл хорошую карьеру , но сравнение с Месси неуместно по величине ( маштабу ) игрока всех времён . Это противостояние сделало их обоих лучше.
Andy Rush
Andy Rush ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:20
Да в РФ приедет, в условный Зенит.....
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:48
Очень хочется посмотреть на лицо этого Пети когда Роналду забьет тысячный гол. Что он тогда скажет?? Ему будет не чем крыть. Рон закроет всем хейтерам рты!! 🤐
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:23
Во-первых, он достигнет 1000 голов, во-вторых, он хочет однажды сыграть в одной команде с сыном
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:35
Как всех задрал этот дайвер со своей рекордной статистикой...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:30
Если не прокатит с верблюдами, то поедет к пингвинам.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:18
Португальцу через пару месяцев уже 40 лет, ещё через год можно будет перебираться в дворовой и любительский МЛС, и там свою стату с легкостью улучшить 😁
4at9yud365nf
4at9yud365nf
вчера в 18:11
В Сан-Морино надо ехать
Маг_тм
Маг_тм ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:46
Нуу ,это сугубо личное мнение фанов Месси, как человек который из этих двух, больше имею симпатию к Роналду, скажу что Месси никогда не добиться величия Роналду, Чемпиона Европы, лучшего бомбардира ЛЧ, и сборных, и просто хороший человек.
1580556558
1580556558 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:40
Любой трофей выигрывает команда,а не игрок. Тем более героем победного ЧМ для Аргентины были кто угодно,но не бледная тень Месси. Месси продукт,который везде пихают,продвигают и рубят на нем деньги
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 17:36
Как сказал Кассано - да хоть 3000.. Это ничего не изменит. 🤭🤣
shur
shur
вчера в 17:32, ред.
...и настанет тот день!
shur
shur
вчера в 17:31
...ребятушки, не злорадствуйте ,быть современниками Овечкина и Роналду дорогого стоит, парням по 39-ть,а они всё колотят и колотят,
пройдя 1000-ный рубеж,поверьте мне никто даже и не вспомнит где,когда и кому ,перед глазами будет одно величественное число,
означающие уровень игрока,здоровья и удачи!!!!!
Вещий
Вещий
вчера в 17:31
Тре6нировать пенальти ему нужно....:)))))
Hamman
Hamman
вчера в 17:25
Я бы не был настолько уверен в этом. Со здоровьем у Роналду всё норм, с мотивацией ещё лучше. Так что всё как говорится в его ногах.
На крайняк есть вариант перебраться в МЛС. Там даже пенсионеры умудряются удивлять результативностью местных аборигенов. Но это естественно крайний случай, перед пенсией...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:24
А мне кажется, что он не угомонится пока тысячу не забьет. Если выгонят из СА, то перейдет в условный чемпионат Фиджи и там продолжит забивать. Человек одержим этой цифрой. Он думает, что это сделает его великим, но сколько бы он не забил ему никогда не достичь величия Месси, чемпиона мира.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:11
Конечно, забьет. Есть еще чемпионаты Фиджи, Кипра, Эстонии, Монголии и т. д. Но к этой отметке его хотят подвести именно в СА, поэтому дают пенальти в каждом матче. Пенальти в вчерашнем матче стал 7-м или 8-м подряд. Там уже не скрывают, что делают всё ради статистики Роналду.

Помешать дойти до 1000 голов может только травма.
борька
борька
вчера в 17:03
Если есть желание и возможности,то он достигнет рекорд в 1000 голов,я ему посоветую сьездить к нашеему СверхЧеловеку ,Федору Конюхову,и он ему поможет советом,
40 лет ,это еще юнный возраст
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:55
Резкое мнение о Криштиану Роналду и его возможностях достигнуть отметки в 1000 голов. Понятное дело, что с возрастом результаты могут ухудшаться, и поддерживать такую высокую результативность становится сложнее. Тем не менее, Роналду уже доказал, что способен удивлять и адаптироваться к различным условиям.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:31
Стоило Роналду промазать с пенальти, так сразу начались разговоры о 1000 голов. А Роналду скоро забьет три гола, тогда что, Пети?)))) дайте человека радоваться голам. Это смысл его жизни)))
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