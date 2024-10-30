Пети: «Роналду не достигнет планки в 1000 голов даже в Саудовской Аравии»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети считает, что форвард Аль-Насра Криштиану Роналду не достигнет отметки в 1000 голов.
Криштиану Роналду не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет. В этом возрасте будет крайне сложно забивать в среднем по 30-40 голов за сезон, и с возрастом результативность будет только снижаться. Честно говоря, я не ожидаю, что он приблизится к этому числу.
На крайняк есть вариант перебраться в МЛС. Там даже пенсионеры умудряются удивлять результативностью местных аборигенов. Но это естественно крайний случай, перед пенсией...
На крайняк есть вариант перебраться в МЛС. Там даже пенсионеры умудряются удивлять результативностью местных аборигенов. Но это естественно крайний случай, перед пенсией...