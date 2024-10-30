Пети: «Роналду не достигнет планки в 1000 голов даже в Саудовской Аравии»

Бывший полузащитник сборной Франции считает, что форвард Аль-Насра не достигнет отметки в 1000 голов.

Криштиану Роналду не забьет 1000 голов, даже если будет играть в Саудовской Аравии до 42 лет. В этом возрасте будет крайне сложно забивать в среднем по 30-40 голов за сезон, и с возрастом результативность будет только снижаться. Честно говоря, я не ожидаю, что он приблизится к этому числу.