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Президент «Боки» помог погасить конфликт между фанатами на трибуне

вчера, 10:59

Начало второго тайма матча четвертьфинала Кубка Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Химнасией» было отложено на несколько минут из-за серьёзных инцидентов на стадионе с участием болельщиков команд.

Сообщается, что фанаты клуба из Ла-Платы начали бросать сиденья в сторону сектора хозяев поля. После этого они сломали заграждение, разделявшее трибуны, а затем прорвали кордон безопасности, установленный с целью предотвращения пересечений.

Полиция приняла решение применить резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивных людей. Игроки, зная, что их семьи находятся недалеко от места конфликта, собрались вместе, чтобы попросить сотрудников органов не стрелять.

Ключевой момент, который привёл к постепенному разрешению конфликта, произошёл с участием президента «Боки» Хуана Романа Рикельме, членов футбольного совета Рауля Кашини и Марсело Дельгадо. Все трое перешли из ложи в партер, прошли через скопление газа, выпущенного силовиками, и оказались в месте, где происходило противостояние, чтобы снизить накал страстей и избежать более тяжёлых последствий.

По рассказам присутствовавших на стадионе, если бы не вмешательство руководства, проблема обострилась бы ещё сильнее.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:51
Рикельме у них президент? Его уважают фанаты, не стали гнать против него
2zdhyx7wu2ux
2zdhyx7wu2ux
вчера в 11:40
Кому-нибудь другому фанаты Боки могли бы запросто намять боки, но Хуан Рикельме для них легенда и идол, а авторитет его просто непререкаем
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:03
    Гость
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