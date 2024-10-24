Президент «Боки» помог погасить конфликт между фанатами на трибуне

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вчера, 10:59

Начало второго тайма матча четвертьфинала Кубка Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Химнасией» было отложено на несколько минут из-за серьёзных инцидентов на стадионе с участием болельщиков команд.

Сообщается, что фанаты клуба из Ла-Платы начали бросать сиденья в сторону сектора хозяев поля. После этого они сломали заграждение, разделявшее трибуны, а затем прорвали кордон безопасности, установленный с целью предотвращения пересечений.

Полиция приняла решение применить резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивных людей. Игроки, зная, что их семьи находятся недалеко от места конфликта, собрались вместе, чтобы попросить сотрудников органов не стрелять.

Ключевой момент, который привёл к постепенному разрешению конфликта, произошёл с участием президента «Боки» , членов футбольного совета Рауля Кашини и Марсело Дельгадо. Все трое перешли из ложи в партер, прошли через скопление газа, выпущенного силовиками, и оказались в месте, где происходило противостояние, чтобы снизить накал страстей и избежать более тяжёлых последствий.

По рассказам присутствовавших на стадионе, если бы не вмешательство руководства, проблема обострилась бы ещё сильнее.