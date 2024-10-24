Более 250 болельщиков «Пеньяроля» задержали из-за беспорядков

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вчера, 08:49

Более 250 болельщиков уругвайского клуба «Пеньяроль» были задержаны в среду после столкновений с полицией перед полуфинальным матчем Кубка Либертадорес с «Ботафого», сообщает источник со ссылкой на полицию Рио-де-Жанейро.

Как отмечается в заявлении, болельщики участвовали в серии актов вандализма, мародерства и уничтожения коммерческих объектов и транспортных средств. По словам полиции, был найден один пистолет.

На телевизионных кадрах видно, как люди в футболках «Пеньяроля» бросают камни в полицейских, защищаются столами, взятыми из местных киосков, и поджигают мотоциклы возле пляжа в западной части Рио. Конфликт продолжался более часа.

Губернатор штата Клаудио Кастро заявил на своей странице в Сети «X», что болельщики уругвайской команды, участвовавшие в столкновениях, будут выдворены из Рио и им не разрешат присутствовать на матче, который завершился в итоге победой бразильского клуба со счётом 5:0.

Среди приезжих болельщиков во время беспорядков был замечен защитник «Фламенго» и сборной Уругвая Гильермо Варела, но его клуб в своём заявлении сообщил, что он хотел помочь двум друзьям, которые звонили ему во время конфликта.