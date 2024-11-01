Моуриньо заявил, что в будущем будет работать с национальной сборной

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо высказался о возможной работе в сборной.
Работа в сборной? Да, я думаю, это то, чем я хотел бы заняться, получить опыт работы на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Представлять страну, мою страну или страну, с которой я чувствую связь. Я чувствую, что однажды это случится, но не сейчас.
Дальше может быть только Саудовская Аравия, либо сборный уровень, где объем работы намного меньше и можно выехать на репутационном багаже.
Дальше может быть только Саудовская Аравия, либо сборный уровень, где объем работы намного меньше и можно выехать на репутационном багаже.