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Моуриньо заявил, что в будущем будет работать с национальной сборной

вчера, 22:29

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо высказался о возможной работе в сборной.

Работа в сборной? Да, я думаю, это то, чем я хотел бы заняться, получить опыт работы на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Представлять страну, мою страну или страну, с которой я чувствую связь. Я чувствую, что однажды это случится, но не сейчас.

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 14:00
Минорный это чемпионат России.
112910415
112910415
сегодня в 06:42
увы, сборная будет не из великих !
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:53
Одна маленькая, но очень гордая птичка поднялась высоко-высоко ... и упала на дно... глубокого ущелья ... так выпьем, за кибернетику ... птичку жалко.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 00:15
Не, "травмированные" в сборной не нужны.. 🤭
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 23:22
Таи своя специфика, не думаю что топ20 футбольных стран в здравом уме выберут сбитого летчика, который за десять лет от реала до фенербахче спикировал и безбожно отстал от не только тикитаки, но и гегенпрессинга
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:21
Моуриньо ждет когда Роналду завершит карьеру. Жозе понимает, что пока он в сборной там нечего ловить.
shur
shur
вчера в 22:49
...уйдут одновременно с Роном на пенсию, шикарные проводы,два национальных героя Португалии,аминь!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:41
Это читается, учитывая траекторию его карьеры. Сначала топ-клубы, потом клубы попроще, типа Ромы, потом клубы из минорных чемпионатов, типа Турции.

Дальше может быть только Саудовская Аравия, либо сборный уровень, где объем работы намного меньше и можно выехать на репутационном багаже.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:38
Черчесова сменит скоро
drug01
drug01
вчера в 22:32
Планы большие и желание тоже
Гость
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