Ван Нистелрой заявил, что останется в «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» заявил, что останется в МЮ .

Я мотивирован остаться в «Манчестер Юнайтед». Я вернусь к своему контракту помощника, который у меня есть здесь на этот и следующий сезон. Я пришел в качестве помощника, чтобы помочь клубу двигаться вперед, и я по-прежнему мотивирован делать это в любой роли.