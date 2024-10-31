Ван Нистелрой заявил, что останется в «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой заявил, что останется в МЮ.
Я мотивирован остаться в «Манчестер Юнайтед». Я вернусь к своему контракту помощника, который у меня есть здесь на этот и следующий сезон. Я пришел в качестве помощника, чтобы помочь клубу двигаться вперед, и я по-прежнему мотивирован делать это в любой роли.
Потом с Тен Хагом мемуары на двоих писать будут, которые еще хрен кто купит...
Потом с Тен Хагом мемуары на двоих писать будут, которые еще хрен кто купит...
Важно чтоб клуб не прописывал огромные неустойки, и привязал зарплату к результатам. Не устраивает что-то, оставайся в своем Спортинге.
Вон Рууд точно готов относительно них бесплатно тренировать и без неустоек. Видно , как он любит клуб и ценит своё пребывание в нем. Я бы доверился ему скорее, чем очередному проходимцу с большой неустойкой.
Важно чтоб клуб не прописывал огромные неустойки, и привязал зарплату к результатам. Не устраивает что-то, оставайся в своем Спортинге.
Вон Рууд точно готов относительно них бесплатно тренировать и без неустоек. Видно , как он любит клуб и ценит своё пребывание в нем. Я бы доверился ему скорее, чем очередному проходимцу с большой неустойкой.