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Ван Нистелрой заявил, что останется в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 21:28

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой заявил, что останется в МЮ.

Я мотивирован остаться в «Манчестер Юнайтед». Я вернусь к своему контракту помощника, который у меня есть здесь на этот и следующий сезон. Я пришел в качестве помощника, чтобы помочь клубу двигаться вперед, и я по-прежнему мотивирован делать это в любой роли.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:19
Не пойму руководства МЮ, почему бы не дать хотя бы месяц, а лучше до нового года тренировать Рууду. В горячке берут Аморима.
112910415
112910415
сегодня в 05:23
на данном этале сие хорошо !
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:19
Согласен, те кто готовы биться за клуб бьются за старт с истериками когда ЗА по 300 тыс, не деревянными, зачем играть когда можно не играть, футбол бизнес стал, ЗП и цена на игроков взлетели до небес, жду когда потолки зарплат введут и игрокам штрафы за плохую форму на поле и в не его, это печаль беда, дальше хуже
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:46
Щас скажу грубо, но, тут главное правильно понять: большинству игроков МЮ банально не хватает прописанных звездюлей, да так чтоб искры из глаз летели - по-хорошему отмудохать большинство игроков клуба! Ведь их устраивает, что они играют в номинальном топ-клубе, получают соответствующие зп, но все они не готовы ломать зубы, выгрызая назад былое величие клуба. Последними такими ребятами были Мактоминай и Роналду - разная судьба постигла их. Есть ещё Фернандеш, но у него больше за счет таланта, а так мягкотелый соплегрыз, ни разу не лидер. Остальных цепью к батарее и мудохать пока трудолюбие не появится, и, важно!!!!, чтобы новый тренер такой подход поддерживал, тогда может через неск лет эволюционируют
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Целую ваши мысли, чехарда тренеров, вечная смена игроков, пока не дошт до смен хем, пока, Английский Спартак этим себя и руинит, нет преемственность поколений, а каждый год продаются и покупаются игроки, нет того баланса , сыгранности хотя бы год( если кто-то не сильно сломался или травму получил воротчик) Нет чёткой схемы, вернее она одна, но плохо работающая, вчера зашлп зашла на ура , когда её меняли обыгрывали соседей по Манчестеру, но это было перед финалом, часто схемы менять -плохо, но и план Б должен быть!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:12
Для Аморима - это минута славы. Как для Тен Хага 3 года назад. Но важно другое, чтоб тренер не оказался таким же упрямцем. Не получается что-то , признай это и сложи полномочия.
Важно чтоб клуб не прописывал огромные неустойки, и привязал зарплату к результатам. Не устраивает что-то, оставайся в своем Спортинге.
Вон Рууд точно готов относительно них бесплатно тренировать и без неустоек. Видно , как он любит клуб и ценит своё пребывание в нем. Я бы доверился ему скорее, чем очередному проходимцу с большой неустойкой.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:01
Все эти кейсы и чемоданы - пустое. Мешает то, что боссы МЮ хотят возрождения в элиту сейчас и сразу, как при САФе, а сейчас, учитывая сколько воды и денег утекло впустую - это кажется маловероятным. Восстанавливать всё придется по копейке и для таких целей как раз пригодился бы свой парень, знающий внутрянку клуба, тем более что опыт рулевого есть, в том числе успел поруководить и МЮ, пусть 3 матча, но всё же! тем более без косяков. Но нет, пусть берут хитрожопого Аморима, который без балды и хочет себе минуту славы, а сам с затуманенными глазами и не видит в какую нечисть может вляпаться...
Потом с Тен Хагом мемуары на двоих писать будут, которые еще хрен кто купит...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:36
Кейс Сульшера помешал, Гиггза можно тоже было позвать, но околофутбольные его движения клеймо сейчас в АПЛ, как с Гринвудом
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:34
До сих пор не понимаю - почему не позвали назад Кэррика?
тем более что он сам прозрачно намекал...
Удачи ему с Мидлсбро!
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