Фонсека может быть уволен из «Милана» в ближайшую неделю

1730411809

сегодня, 00:56

Главный тренер «Милана» может быть уволен с этого поста в случае неудовлетворительных результатов команды в трёх ближайших матчах.

По информации источника, руководство итальянского гранда оценит работу португальского специалиста по итогам матча 11-го тура Серии А с «Монцей» (2 ноября), игры 12-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (9 ноября) и встречи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (5 ноября).

После девяти матчей чемпионата Италии подопечные Фонсеки набрали 14 очков и занимают восьмое место.