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Фонсека может быть уволен из «Милана» в ближайшую неделю

сегодня, 00:56

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека может быть уволен с этого поста в случае неудовлетворительных результатов команды в трёх ближайших матчах.

По информации источника, руководство итальянского гранда оценит работу португальского специалиста по итогам матча 11-го тура Серии А с «Монцей» (2 ноября), игры 12-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (9 ноября) и встречи 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (5 ноября).

После девяти матчей чемпионата Италии подопечные Фонсеки набрали 14 очков и занимают восьмое место.

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 08:33
Это тренер уровня Руди Гарсии, который с Наполи провалился, мне кажется.
AleS
AleS ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:32, ред.
Я так и не понял, чем он вообще знаменит, что заслужил приглашения Милана?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 08:17
Милан неожиданно переиграл Интер , когда все были уверены что вот сейчас Фонсека аут. Не удивлюсь, если Милан уложит на лопатку и Реал)))) а проиграет Монце с Кальяри.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 06:51
Ну Монцу с Кальяри скорее всего обыграют, но вот с Реалом нечего ловить. Две победы и поражение устроят руководство?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:46
Ну с Реалом точно в пролете....
112910415
112910415
сегодня в 05:53
две победы и крупное поражение ...
уволят ?
adekvat
adekvat
сегодня в 05:33
Неделей раньше, неделей позже, выгонят как пить дать.
Capral
Capral
сегодня в 01:09
Ему надо было запретить тренерскую деятельность уже после Шахтера, а его пригласили в Милан, непонятно с какого перепугу.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:57
Юран может в Милан пойдет?))
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