«Милан» разочаровался в тренере, которого назначил летом. Вместо него зовут финалистов Лиги чемпионов

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вчера, 21:42

Также в списке – ветеран цеха и многообещающий специалист.

Отставка Пиоли и выбор Фонсеки изначально смущали

«Милан» очень напоминает «Спартак». Титула ждали так сильно, что не согласились мириться со стагнацией после чемпионства. Стефано Пиоли давал результат и знал команду. С другой стороны, проект рос слишком медленно. И боссы приняли неоднозначное решение попрощаться с наставником. Такой шаг можно было понять – но лишь в случае, если была надёжная альтернатива. Например, Конте.

Только Антонио предпочёл вызов вернуть Неаполь на вершину – а «Милан» выбрал самого неоднозначного кандидата из возможных. Паулу Фонсека – просто симпатичный тренер. Но значимых наград он не завоевал – и не создавал впечатления, что в будущем сможет. Сомнения только усиливаются. Первая победа в сезоне – только в четвёртом туре. Ранее – ничьи с «Торино» и «Лацио», поражение от «Пармы». Впечатление сгладил ударный отрезок с победой над «Интером» в дерби – но после проиграли «Байеру» в ЛЧ и «Фиорентине» в Серии А. Совсем недавно – 0:2 от «Наполи». «Россонери» хотели большего, чем просто серебро Серии А – и быстрее. А получили восьмое место.

Боссы осмысленно делали выбор в пользу Фонсеки – и теперь сами же думают над отставкой. Их поддержкой португалец не пользуется, решение о будущем менеджера примут по итогам трёх ближайших матчей. В гостях сыграют с «Монцей» и «Кальяри» в Серии А, с «Реалом» — в Лиге чемпионов.

У Аллегри кризис тренерской мысли – но трофей он всё-таки взял

На этот раз над поиском альтернативы поработали чуть лучше. Среди кандидатов – один из передовых итальянских тренеров Массимилиано Аллегри. Менеджер уже работал в «Милане» и становился чемпионом Италии – а на пик карьеры вышел с «Юве». Пять титулов в Серии А, столько же Кубков Италии, два финала Лиги чемпионов – этот специалист отточил свой стиль.

Есть большие сомнения в том, что его методы по-прежнему эффективны сейчас. На это указывает и его второе пришествие в «Ювентус». Команда на пике боролась с «Интером» за титул в прошлом сезоне – но после поражения в очном матче молниеносно развалилась. Туринцы даже бронзу чуть не упустили.

В то же время чуть ранее «старую синьору» мучал кризис, а то третье место – стремительный рывок на вершину. Плюс Аллегри громко хлопнул дверью, взяв Кубок Италии. Резюмируя, кандидат противоречивый, но с убедительным резюме.

Терзич полагается на быстрые атаки – при нём может снова засиять Леау

Немец хорватского происхождения сделал себе имя в Бундеслиге – вырос в системе дортмундской «Боруссии» и добрался до должности главного тренера. Он сначала сменил Люсьена Фавра в 2020 году, потом занял место Марко Розе, который отправился в «Лейпциг». И отлично справился со своей работой. Под руководством Эдина «чёрно-жёлтые» включились в борьбу за чемпионство и чуть не разрушили гегемонию «Баварии» (оступились в последнем туре – спустя год их дело продолжил «Байер»). А в следующей кампании добрались до финала Лиги чемпионов, где боролись за победу с «Реалом». На этом пути немцы остановили «Атлетико» и ПСЖ .

Проблема в том, что при Терзиче «шмели» были нестабильны. К октябрю-2022 они шли на восьмом месте – и уже потом выдали победную серию, вырвались в лидеры. И в минувшем сезоне была та же история – при еврокубковых успехах команда провалила (пятое место) чемпионат.

Но если убрать неоднозначность за скобки, стилистически немец вполне может подойти. У «Милана» есть исполнители, которые хороши именно на пространстве – тот же Леау. Рафаэл показывал убедительную игру только в чемпионский сезон – теперь же за ним закрепился имидж игрока эпизода, одного сезона. Терзич способен заново раскрыть капризного португальца.

Сарри – стабильный топ-тренер, который не вытерпел заскоков «Лацио»

Итальянец показывал уровень, что в небольшом и самобытном «Наполи», что в богатых и привередливых «Челси» и «Юве». Причём давал результат. Для той же «старой синьоры» специалист, например, выиграл титул, который до сих пор является последним.

После Маурицио вернулся к самобытным проектам – и возглавил «Лацио». Римляне тоже не могли похвастаться финансами, зато стабильно показывали чудо эффективного менеджмента. Коллектив с седьмым по стоимости составом в лиге завершил сезон-22/23 с серебряными медалями Серии А и отобрался в Лигу чемпионов.

Уже потом начались проблемы – просадка из-за игры на два фронта стала точкой невозврата. Сарри отказался мириться с этим и покинул клуб. Времени на отдых было достаточно – почему бы не вернуться на топ-уровень.

Тудор пошёл по следам Маурицио – и всё равно давал результат

Как раз сменщиком Сарри в «Лацио» стал Тудор. Хорватскому менеджеру всего 46 лет – это перспективный специалист, при этом в отсутствии опыта его не упрекнёшь. Прежде не работал с европейскими грандами – но уже попадал в условия тотального давления, когда возглавлял «Марсель». У «провансальцев» яростные фанаты, которые пристально следят за любым шагом руководства, за каждым матчем команды. В свой единственный сезон у руля «Марселя» Тудор взял бронзу Лиги 1 – и всё равно отправился на поиск новой команды (а «провансальцы» устроили боссам настоящий ад, в команде за сезон несколько раз сменился тренер – только теперь возвращаются в топ).