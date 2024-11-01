В «Байере» не верят, что Алонсо уйдёт в «Ман Сити»

По информации журналиста Флориан Плеттенберга, «Манчестер Сити» проявил конкретный интерес к главному тренеру «Байера» Хаби Алонсо.
Однако в «Байере» считают, что Алонсо возглавит мадридский «Реал», являющийся фаворитом в борьбе за его подписание грядущим летом.
Кроме того, уход испанского тренера в «Королевский клуб» повысит шансы на трансфер атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца в «Реал».
Благодарю, за такой содержательный и компетентный комментарий!!! Всё очень грамотно и по делу. Фактически, я во всём с Вами согласен, поскольку и сам такого же мнения. Но как я уже говорил, и Вы это подтверждаете, нехватка тренерского опыта работы с большими игроками, с большими клубами, может помешать Алонсо возглавить Реал или МС. Одно дело- работать и побеждать в среднем и малозаметном Байере, в не самой сильной лиге Европы, и совсем другое- принять такой клуб как Реал, с его россыпью Звезд и с его Величайшей историей.
Даже сейчас, можно заметить, по работе в Байере, что футбол Алонсо, при всей его техничности и комбинационности, иногда сквозит футбольным авантюризмом. Это было заметно даже вчера, в игре со Штутгартом, когда, Байер бежал всей командой в атаку оголяя тылы во 2-м тайме, и при этом, позволяя сопернику совершать дерзкие контратакующие вылазки... В Реале так не играют- это не солидно. Алонсо- тренер талантливый, однозначно, со своей неповторимой испанской изюминкой. Но это в Байере, а как будет в Реале или в МС- никто сейчас не скажет.
Однозначно, Карлу Великому нужна замена, достойный приемник. Будет ли это Алонсо или ктото другой, пока неизвестно. Алонсо, хорошо бы постажироваться в Реале у Анчилотти, принять его идею, научиться у Великого тренера тому, чего, пока сам не умеет, впитать в себя тренерскую ауру Реала. Ведь, одно дело быть известным игроком клуба и авторитетным, и совсем другое- стать большим тренером в родном клубе. Я всегда относился и отношусь к Реалу с нескрываемым и огромным Уважением, как к самому Великому мировому Клубу!!! Поэтому, Вам, лично, и всем поклонникам клуба- желаю больших, и ярких побед!!! Это Реал- и этим всё сказано!!!!!!!
Удачи!!!
Благодарю, за такой содержательный и компетентный комментарий!!! Всё очень грамотно и по делу. Фактически, я во всём с Вами согласен, поскольку и сам такого же мнения. Но как я уже говорил, и Вы это подтверждаете, нехватка тренерского опыта работы с большими игроками, с большими клубами, может помешать Алонсо возглавить Реал или МС. Одно дело- работать и побеждать в среднем и малозаметном Байере, в не самой сильной лиге Европы, и совсем другое- принять такой клуб как Реал, с его россыпью Звезд и с его Величайшей историей.
Даже сейчас, можно заметить, по работе в Байере, что футбол Алонсо, при всей его техничности и комбинационности, иногда сквозит футбольным авантюризмом. Это было заметно даже вчера, в игре со Штутгартом, когда, Байер бежал всей командой в атаку оголяя тылы во 2-м тайме, и при этом, позволяя сопернику совершать дерзкие контратакующие вылазки... В Реале так не играют- это не солидно. Алонсо- тренер талантливый, однозначно, со своей неповторимой испанской изюминкой. Но это в Байере, а как будет в Реале или в МС- никто сейчас не скажет.
Однозначно, Карлу Великому нужна замена, достойный приемник. Будет ли это Алонсо или ктото другой, пока неизвестно. Алонсо, хорошо бы постажироваться в Реале у Анчилотти, принять его идею, научиться у Великого тренера тому, чего, пока сам не умеет, впитать в себя тренерскую ауру Реала. Ведь, одно дело быть известным игроком клуба и авторитетным, и совсем другое- стать большим тренером в родном клубе. Я всегда относился и отношусь к Реалу с нескрываемым и огромным Уважением, как к самому Великому мировому Клубу!!! Поэтому, Вам, лично, и всем поклонникам клуба- желаю больших, и ярких побед!!! Это Реал- и этим всё сказано!!!!!!!
Удачи!!!