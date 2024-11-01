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В «Байере» не верят, что Алонсо уйдёт в «Ман Сити»

вчера, 21:14

По информации журналиста Флориан Плеттенберга, «Манчестер Сити» проявил конкретный интерес к главному тренеру «Байера» Хаби Алонсо.

Однако в «Байере» считают, что Алонсо возглавит мадридский «Реал», являющийся фаворитом в борьбе за его подписание грядущим летом.

Кроме того, уход испанского тренера в «Королевский клуб» повысит шансы на трансфер атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца в «Реал».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 11:38, ред.
Добрый день!!!

Благодарю, за такой содержательный и компетентный комментарий!!! Всё очень грамотно и по делу. Фактически, я во всём с Вами согласен, поскольку и сам такого же мнения. Но как я уже говорил, и Вы это подтверждаете, нехватка тренерского опыта работы с большими игроками, с большими клубами, может помешать Алонсо возглавить Реал или МС. Одно дело- работать и побеждать в среднем и малозаметном Байере, в не самой сильной лиге Европы, и совсем другое- принять такой клуб как Реал, с его россыпью Звезд и с его Величайшей историей.

Даже сейчас, можно заметить, по работе в Байере, что футбол Алонсо, при всей его техничности и комбинационности, иногда сквозит футбольным авантюризмом. Это было заметно даже вчера, в игре со Штутгартом, когда, Байер бежал всей командой в атаку оголяя тылы во 2-м тайме, и при этом, позволяя сопернику совершать дерзкие контратакующие вылазки... В Реале так не играют- это не солидно. Алонсо- тренер талантливый, однозначно, со своей неповторимой испанской изюминкой. Но это в Байере, а как будет в Реале или в МС- никто сейчас не скажет.

Однозначно, Карлу Великому нужна замена, достойный приемник. Будет ли это Алонсо или ктото другой, пока неизвестно. Алонсо, хорошо бы постажироваться в Реале у Анчилотти, принять его идею, научиться у Великого тренера тому, чего, пока сам не умеет, впитать в себя тренерскую ауру Реала. Ведь, одно дело быть известным игроком клуба и авторитетным, и совсем другое- стать большим тренером в родном клубе. Я всегда относился и отношусь к Реалу с нескрываемым и огромным Уважением, как к самому Великому мировому Клубу!!! Поэтому, Вам, лично, и всем поклонникам клуба- желаю больших, и ярких побед!!! Это Реал- и этим всё сказано!!!!!!!

Удачи!!!
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:35
Приветствую! Согласен с Вами, у Алонсо пока мало опыта работы с большими игроками и большими клубами. Тренеровать таких грандов как Реал и Ман Сити, с такой огромной концентрацией звёздных игроков, далеко не каждый сможет. Тут нужно уметь одновременно и характер проявить, дабы не позволить футбольным мажорам вылезти себе на голову, но и палку не перегнуть, чтобы не настроить команду против себя. Это уже не молодняк, которым можно управлять только за счёт громкого слова. Управляя такими командами, в первую очередь нужно обладать хорошими педагогическими и индивидуально-психологическими качествами, чтобы построить из россыпи звёзд один отлаженный механизм, в котором каждый чётко выполняет свою функцию, а не пытается быть лучше партнёра по команде. И никто не знает есть ли все вышеперечисленные качества у Алонсо. И брать испанца в качестве главного наставника таких клубов как Реал и МС - это в любом случае лотерея, но и Зидан в своё время был такой же лотереей, но сумел выиграть 11 трофеев с Реалом за довольно короткий период времени, И Гвардиола был лотереей, но сумел стать самым результативным тренером за всю историю Барселоны. Так что, в любом случае, кому-то придётся рисковать, без этого никак. Я как болельщик Реала, очень хочу увидеть Алонсо в Реале. Во-первых он молод, амбициозен и уже показал свои высокие тренерские качества, во-вторых он был игроком Реала в прошлом и хорошо знаком с этим клубом, его внутренней кухней, его менталитетом. В-третьих он будет иметь авторитет в команде как бывший звёздный игрок Реала. В-четвертых Папа Карло, при всех его заслугах и достижениях, не молодеет, и заметно устал, и смена главного тренера в Реале неизбежна, и слишком долго думая и оттягивая этот момент, можно потерять и Анчелотти и Алонсо, и чтобы потом не пришлось брать наспех кого-либо, как было в своё время с Лопетеги и Бенитесом.
Capral
Capral
вчера в 22:12
Я думаю, он не уйдет- ни в Реал, ни в МС. Не дорос еще, до двух, главных клубов Европы, а возможно и мира. Нехватка опыта ответственных игр, как тренер- сырой, до сих пор не работавший со звездными игроками, и конечно- огромная ответственность за результат. После победоносного прошлого сезона, сезон нынешний начался со скрипом... После Анчи и Гварда, принять Алонсо- очень рисковано. Перес конечно псих известный, но не дурак, не может не понимать, что для такого клуба как Реал, Алонсо еще не созрел. Уверен, что и такой же точки зрения придерживаются и в руководстве МС...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:19
Сначала надо бы знать что решит Пеп)) если он продлит контракт, тогда уж точно Алонсо не будет в МС))
Гость
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