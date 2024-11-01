В «Байере» не верят, что Алонсо уйдёт в «Ман Сити»

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вчера, 21:14

По информации журналиста Флориан Плеттенберга, «Манчестер Сити» проявил конкретный интерес к главному тренеру «Байера» .

Однако в «Байере» считают, что Алонсо возглавит мадридский «Реал», являющийся фаворитом в борьбе за его подписание грядущим летом.

Кроме того, уход испанского тренера в «Королевский клуб» повысит шансы на трансфер атакующего полузащитника «Байера» в «Реал».