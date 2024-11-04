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Каманцев: «Сухой мог отработать дерби лучше»

вчера, 11:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр матча ЦСКА — «Спартак» Алексей Сухой мог лучше отработать встречу, но этот опыт поможет ему продолжать прогрессировать.

При назначении на данный матч учитывались многие факторы. Почему был выбран именно он? Алексей проводит замечательный сезон. Даже независимые эксперты «Матч ТВ» не раз называли его самым прогрессирующим судьей, который заслужил большие матчи. Понятно, что более опытный арбитр показал бы раньше желтую, что, возможно, охладило бы пыл игроков, но это можно понять только с опытом, пройдя через это. В следующем матче, я уверен, он уже будет понимать, как в таких играх работать. Матчи ЦСКА — «Спартак» — вершина для любого русского арбитра, потому что футболисты выходят на эту игру с абсолютно другим настроем. Потом уже, после матча, можно каждую отдельную ситуацию разобрать. Но находясь внутри, нужно не испортить матч, чтобы не понизить накал и постараться дать зрителям возможность смотреть целостную игру, а не бесконечные паузы из‑за мелких фолов. Конечно, Алексей мог отработаться лучше. Но я хотел бы отметить, что назначение на эту игру он заслужил своей стабильной работой походу двух последних сезонов. Мы надеемся, что те недоработки, которые были именно в управлении игрой, он сможет проработать, и следующие такие матчи он будет проводить уже более с холодной головой. Нам нужно расширять количество судей, которые могут обслуживать подобные матчи.

В субботу «Спартак» победил ЦСКА в гостевом матче 14‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) — 2:0. Во втором тайме на поле произошла потасовка с участием двух команд.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:50
пусть замечательно растёт замечательный судья ...
а пока его надо конкретно наказать !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:38
Ну если бы у нас судьи учились на своих ошибках то они бы уже были безупречными просто, летали бы на крыльях над полем и светились бы светом ангельским, но этого почему то не происходит, а скорее наоборот, даже некогда мастер Карасёв известный даже на европейской сцене стал отвратительным судейкой.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:37
...в честь 9-летия Матч Тв Дима предложение сделал Дому-2...совет ,да любовь!
Сп62
Сп62
вчера в 13:39
Как раз мнение экспертов о высоких и низких планках провоцирует судей судить не поправилам, а по понятиям. Не так часто смотрю европейские матчи, но в тех, которые смотрел, не видел судейства по понятиям. Да, ошибки были, но, как правило, не значительные и не предвзятые. Призывы - не мешать играть частыми свистками, как мы видим, к добру не приводят. Есть правила игры и необходимо следовать им.
cska1948
cska1948 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:56
Каманцев как может выгораживает Сухого. Ведь если бы он сказал, что Сухой провалил матч, то тем самым признал свою ошибку, что назначил Сухого на этот матч. А как известно, начальство НЕ ошибается...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:45, ред.
"Даже независимые эксперты «Матч ТВ» не раз называли его самым прогрессирующим судьей"
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Вот их вообще слушать не стоит))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:24, ред.
Сухой не мог отработать лучше....
Другие есть которые могли....
Назначать надо тех кто справится...
Знали ведь...что за 12 последних матчей между этими командами - 10 красных карточек.....
И ставить надо было судить Кракена...какого нибудь....при котором игроки не то что драться...но и косо посмотреть друг на друга боялись бы......
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:17
Зачем так говорить о том, что уже прошло. Просто нужно более ответственно подходить к назначению на подобные матчи. Сейчас судья оказался не готов к испытаниям. Кстати, не мешало бы его наказать, матч--то он всё-таки провалил
lotsman
lotsman
вчера в 11:17
Сухой отработал плохо. Он потерял контроль над игрой из за того, что позволял много борьбы и упустил момент когда борьба перешла в откровенную грубость. Надо было сразу пресекать провокации с обеих сторон. Балансировать на грани борьба - грубость, он ещё не может. Вот и получился такой результат судейства.
shur
shur
вчера в 11:10, ред.
...Каман цев :"Come on! Сухой!"...прогресса на благо игры!!!
...."казнить нельзя помиловать...."
85x3yynenjq9
85x3yynenjq9
вчера в 11:07
Все судьи ,люди ручные, их заставляют решать вопросы по ниточке, если ниточка длинная, то это прогресс
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:04
Да все они всё могут ☝️😉
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