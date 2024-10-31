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Сухой рассудит матч между ЦСКА и «Спартаком»

вчера, 13:57

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го РПЛ.

1 ноября (пятница)

«Динамо» Москва – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мартынов.

2 ноября (суббота)

«Зенит» – «Динамо» Махачкала: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Резников.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.

3 ноября (воскресенье)

«Акрон» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Факел» – «Химки»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Хамид Талаев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Тюмин.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Рашид Абусуев, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Вячеслав Харламов.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:57
карась на ВАРе, будет тяжело , зная его армейский окрас чешуи
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:56
Как всегда Интрига дерби столичных клубов..
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:47
Ну последнее дерби судья так испортил что переплюнуть его будет невероятно сложно. Да и сам матч не показался вообще каким то жарким и принципиальным, в целом скука скучнейшая была.
shur
shur
вчера в 15:12
...Сухой закон, нет лучше с голами.....! Ждёмс!!!
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 14:45
Тревожно за судейство в дерби. Видел его работу в матче Ростов-Ахмат, игру он абсолютно упустил, игроки были сами по себе, а судья где-то витал в облаках. Здесь, если он так же отстранится от игры, вполне может до драки на поле дойти
альсато
альсато
вчера в 14:40
Что значит-РАССУДИТ?))))..это вам не 90-е и не ДТП))))
drug01
drug01
вчера в 14:30
Сухой должен быть внимателен, не испортить игру вот главная задача!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:29
Лишь бы отсудил нормально и никто из столичных не плакал...
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:08
Ну слава богу, а то уж думал без судей будем.
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