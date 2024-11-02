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Игорь Федотов прокомментировал драку в матче ЦСКА и «Спартака»

вчера, 23:55
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал комментарий касательно драки в матче ЦСКА и «Спартака» (0:2).

Сухой не удержал матч. Вспомните, сначала взорвалось ещё в первом тайме, но как-то игроки успокоились. И Сухой должен был понимать: во втором тайме, после гола перед перерывом, всё может повториться. Так и случилось.

Главное – Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была ещё одна ошибка – Роше надо было сразу показывать жёлтую и пытаться случившееся остановить.

По удалению Роши вопросов вообще нет – он просто полетел всех бить. По Литвинову – тут будет меньше дисквалификация, но тут пошёл принцип обоюдности: удалил и у одних – и у вторых. Оправдать эту красную Литвинову за агрессивное поведение можно. И Карасёв тут разобрался. Но корень – не здесь, а в том, что Сухой упустил матч.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
сегодня в 08:30
В самом начале матча Мойзес локтем приложил Бангонду и еще накричал на него. Следом заведенный Бангонда ударил кого то. Вот так запускаются конфликты. Роша и Мойзес часто атаковали принимающих мячи сзади и очень жестко, если не жестоко. Это так же провоцировало дальнейшие разборки. Два жестких нарушения против Барко и запустили драку, но накапливались эмоции задолго до этого. Бангонда отомстил Мойзесу когда поймал его на противоходе у боковой лини и забил гол.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:17
Хочется задать вопрос... а судья кто?.... почему именно его назначили на этот матч.... уже косячил и не раз..
adekvat
adekvat
сегодня в 05:57
Нв хоть какое то разнообразие команды внесли в игру.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:50
Думаю на счет Сухого Федотов прав
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:09
По эпизоду соглашусь, что надо было раньше надо было свистеть и показывать ЖК Кисляку, но Сухой видать решил не останавливать игру, а показать карточку после окончании атаки. Такое часто практикуется.
Фол же Роши не был очень грубый, игровой момент, но в купе с фолом Кисляка вывел из себя игроков Спартака.
Смотрим, что происходит дальше, несколько игроков Спартака набрасываются на Рошу, хватают за голову и ему в лицо тычет несколько рук. Где здесь Федотов увидел, что Роша полетел всех бить?
Федотов оправдывает агрессию Литвинова, но почему он не оправдывает, а наоборот обвиняет Рошу, ведь он нанёс удар после того как тот же Литвинов пытался порвать ему рот.
Я не оправдываю Рошу, он тот ещё тип, но в данном случае любой уважающий себя мужик нанесёт ответный удар.
Да вина Сухого здесь есть, но виноваты все стороны конфликта и оправдывать никого не нужно.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:38
Короче все игроки ЦСКА злодеи, а игроки Спартака ангелы и даже их агрессию оправдать можно... во как!!!
От Игоря Федотова ничего другого и не ждал.

Надо интересоваться мнением нейтрального эксперта, а не мнением ярого фаната Спартака.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:56
А спортивный директор Спартака сказал, что драка это часть игры...
ОПС
ОПС
сегодня в 02:18
А в этом случае, как говорится, без комментарий.
Борис2876
Борис2876
сегодня в 01:32
В таком матче арбитр мог и сам получить, повезло обошлось. Такие страсти нужно гасить сразу и жёстко.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:45
Тяжёлый матч для арбитра, вовремя не пресёк анархию...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:28
В игре все бывает ,особенно когда не идет игра,не сдержали эмоции.
Гость
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