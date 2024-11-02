Игорь Федотов прокомментировал драку в матче ЦСКА и «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ дал комментарий касательно драки в матче ЦСКА и «Спартака» (0:2).

Сухой не удержал матч. Вспомните, сначала взорвалось ещё в первом тайме, но как-то игроки успокоились. И Сухой должен был понимать: во втором тайме, после гола перед перерывом, всё может повториться. Так и случилось.

Главное – Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была ещё одна ошибка – Роше надо было сразу показывать жёлтую и пытаться случившееся остановить.

По удалению Роши вопросов вообще нет – он просто полетел всех бить. По Литвинову – тут будет меньше дисквалификация, но тут пошёл принцип обоюдности: удалил и у одних – и у вторых. Оправдать эту красную Литвинову за агрессивное поведение можно. И Карасёв тут разобрался. Но корень – не здесь, а в том, что Сухой упустил матч.