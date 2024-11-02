Игорь Федотов прокомментировал драку в матче ЦСКА и «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал комментарий касательно драки в матче ЦСКА и «Спартака» (0:2).
Сухой не удержал матч. Вспомните, сначала взорвалось ещё в первом тайме, но как-то игроки успокоились. И Сухой должен был понимать: во втором тайме, после гола перед перерывом, всё может повториться. Так и случилось.
Главное – Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была ещё одна ошибка – Роше надо было сразу показывать жёлтую и пытаться случившееся остановить.
По удалению Роши вопросов вообще нет – он просто полетел всех бить. По Литвинову – тут будет меньше дисквалификация, но тут пошёл принцип обоюдности: удалил и у одних – и у вторых. Оправдать эту красную Литвинову за агрессивное поведение можно. И Карасёв тут разобрался. Но корень – не здесь, а в том, что Сухой упустил матч.
Фол же Роши не был очень грубый, игровой момент, но в купе с фолом Кисляка вывел из себя игроков Спартака.
Смотрим, что происходит дальше, несколько игроков Спартака набрасываются на Рошу, хватают за голову и ему в лицо тычет несколько рук. Где здесь Федотов увидел, что Роша полетел всех бить?
Федотов оправдывает агрессию Литвинова, но почему он не оправдывает, а наоборот обвиняет Рошу, ведь он нанёс удар после того как тот же Литвинов пытался порвать ему рот.
Я не оправдываю Рошу, он тот ещё тип, но в данном случае любой уважающий себя мужик нанесёт ответный удар.
Да вина Сухого здесь есть, но виноваты все стороны конфликта и оправдывать никого не нужно.
Фол же Роши не был очень грубый, игровой момент, но в купе с фолом Кисляка вывел из себя игроков Спартака.
Смотрим, что происходит дальше, несколько игроков Спартака набрасываются на Рошу, хватают за голову и ему в лицо тычет несколько рук. Где здесь Федотов увидел, что Роша полетел всех бить?
Федотов оправдывает агрессию Литвинова, но почему он не оправдывает, а наоборот обвиняет Рошу, ведь он нанёс удар после того как тот же Литвинов пытался порвать ему рот.
Я не оправдываю Рошу, он тот ещё тип, но в данном случае любой уважающий себя мужик нанесёт ответный удар.
Да вина Сухого здесь есть, но виноваты все стороны конфликта и оправдывать никого не нужно.
От Игоря Федотова ничего другого и не ждал.
Надо интересоваться мнением нейтрального эксперта, а не мнением ярого фаната Спартака.
От Игоря Федотова ничего другого и не ждал.
Надо интересоваться мнением нейтрального эксперта, а не мнением ярого фаната Спартака.